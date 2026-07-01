Bottas: "Avusturya GP bizim için bu sezonun en kötü yarışı oldu"

Formula 1'e yeni katılan Cadillac, Spielberg’de son derece kötü bir hafta sonunu geride bıraktı. Cuma günü Sergio Perez’in elektriksel sorunlarla boğuşması ve Bottas’ın tabanında üretim hatası kaynaklı bir yangın çıkmasının ardından, pazar günü işler daha da kötüye gitti. Her iki Cadillac pilotu da Red Bull Ring'in sıcak şartlarında, henüz yarışın ilk turlarında arka arkaya alev alan frenler nedeniyle erkenden garaja döndü.

Üst üste üçüncü kez finiş göremeyen Valtteri Bottas, sorunun tamamen aniden ortaya çıktığını belirterek yarış sonrasında şu açıklamaları yaptı: "Antrenman turlarında her şey kontrol altındaydı.”

“Arka arkaya 10 turdan fazla attık ki bu normalde en üst sıcaklıkları görmek için fazlasıyla yeterlidir. Ancak bugün, hava sıcaklığındaki hafif artış ve trafikte kalmanın etkisiyle işler kontrolden çıktı ve daha ikinci turda yangın başladı.”

“Bu çok büyük bir sorun ve kısa sürede kesin bir çözüm bulmak zorundayız."

Cadillac also hit trouble during Friday practice. Photo by: Pauline Ballet / Formula 1 via Getty Images

Takımın MAC-26 aracına getirdiği ve performansı gözle görülür şekilde artıran büyük güncelleme paketini dayanıklılık sorunları yüzünden test edemediklerini belirten Botta, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer yarışları tamamlayamazsak araçtan ve getirdiğimiz paketlerden pek bir şey öğrenemeyiz.”

“Silverstone için hedefimiz artık çok net: Yarışı bitirmek zorundayız. Ancak o zaman bir şeyler öğrenebiliriz.”

“Avusturya hafta sonu için fren soğutması anlamında yeni parçalarımız vardı ama belli ki yeterli olmamış; üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz."

"Yeni parçalar sayesinde daha iyi bir tempo yakaladığımızı gördük ama yarışı bitiremeyince bunun hiçbir anlamı kalmıyor.”

“Her iki aracın da birkaç tur içinde yarış dışı kalmasıyla Avusturya GP, bizim için muhtemelen bu sezonun en kötü yarışı oldu. Takım olarak yapabileceğimiz tek şey çok sıkı çalışmak, ileriye gitmenin tek yolu bu."