Mekies: "Red Bull ile FIA arasında ADUO görüşmeleri sürüyor"
Red Bull takım patronu Laurent Mekies, FIA ile 2026 motor düzenlemeleri kapsamında yürütülen ADUO değerlendirmeleri hakkında son durumu paylaştı.
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Red Bull, FIA'nın ADUO (Ek Geliştirme ve Güncelleme Fırsatları) sistemi kapsamında gerçekleştirilen ilk değerlendirmede 2026 Formula 1 motorlarının referans üreticisi olarak gösterilmesinin ardından şaşkınlık yaşamıştı.
Laurent Mekies, Britanya Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada, FIA ile veri paylaşımının devam ettiğini ve tarafların yarış hafta sonu dışında yeni bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.
2026 sezonunda yürürlüğe girecek yeni güç ünitesi kurallarıyla birlikte FIA, motor üreticileri arasındaki performans farklarının büyümesini önlemek amacıyla ADUO adlı yeni bir sistemi hayata geçirdi.
Bu sistem kapsamında FIA, belirli kontrol noktalarında üreticilerin performans seviyelerini değerlendiriyor ve geride kalan üreticilere ek geliştirme ve homologasyon güncellemesi hakkı tanıyor.
FIA logosu
Fotoğraf: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
ADUO sistemi yalnızca güç ünitesinin içten yanmalı motorunu kapsıyor ve hibrit sistem değerlendirme dışında tutuluyor.
Beş motor üreticisi, FIA'nın ilk değerlendirme sonuçlarını Monako Grand Prix'si hafta sonunda öğrenmişti. 2026 sezonuyla birlikte ilk kez kendi güç ünitesini üretecek olan Red Bull Powertrains ise, referans üretici olarak değerlendirilmesi karşısında şaşkınlık yaşamıştı.
Bu karar nedeniyle Red Bull, rakip üreticilerin aksine herhangi bir homologasyon güncellemesi hakkı elde edemedi. Diğer motor üreticilerinin ise en az bir geliştirme fırsatına hak kazandığı belirtilmişti.
Ferrari pilotu Lewis Hamilton da FIA'nın bu değerlendirmesine şaşırdığını dile getirirken, 1996 dünya şampiyonu Damon Hill ise üreticilerin stratejik hamleler yapmış olabileceğini öne sürmüştü.
PlanetF1.com tarafından Mekies'e, FIA ile yürütülen görüşmelerde son durum soruldu.
Red Bull takım patronu şu yanıtı verdi: "FIA ile hâlâ veri paylaşımında bulunuyoruz."
"Bir önceki görüşmeye kıyasla yöntemler ve olası farklılıklar konusunda biraz daha fazla bilgi alışverişi yapma fırsatı bulduk. Süreç bu şekilde ilerliyor."
"Sanırım yarış hafta sonunun dışında, gelecek hafta yeniden bir araya gelerek aynı veri setini birlikte inceleme fırsatı bulacağımızı söylemek doğru olur."
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Mekies: "Red Bull ile FIA arasında ADUO görüşmeleri sürüyor"
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