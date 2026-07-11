Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Mekies: "Red Bull ile FIA arasında ADUO görüşmeleri sürüyor"

Red Bull takım patronu Laurent Mekies, FIA ile 2026 motor düzenlemeleri kapsamında yürütülen ADUO değerlendirmeleri hakkında son durumu paylaştı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Red Bull, FIA'nın ADUO (Ek Geliştirme ve Güncelleme Fırsatları) sistemi kapsamında gerçekleştirilen ilk değerlendirmede 2026 Formula 1 motorlarının referans üreticisi olarak gösterilmesinin ardından şaşkınlık yaşamıştı.

Laurent Mekies, Britanya Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamada, FIA ile veri paylaşımının devam ettiğini ve tarafların yarış hafta sonu dışında yeni bir toplantı gerçekleştireceğini söyledi.

2026 sezonunda yürürlüğe girecek yeni güç ünitesi kurallarıyla birlikte FIA, motor üreticileri arasındaki performans farklarının büyümesini önlemek amacıyla ADUO adlı yeni bir sistemi hayata geçirdi.

Bu sistem kapsamında FIA, belirli kontrol noktalarında üreticilerin performans seviyelerini değerlendiriyor ve geride kalan üreticilere ek geliştirme ve homologasyon güncellemesi hakkı tanıyor.

FIA logosu

FIA logosu

Fotoğraf: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

ADUO sistemi yalnızca güç ünitesinin içten yanmalı motorunu kapsıyor ve hibrit sistem değerlendirme dışında tutuluyor.

Beş motor üreticisi, FIA'nın ilk değerlendirme sonuçlarını Monako Grand Prix'si hafta sonunda öğrenmişti. 2026 sezonuyla birlikte ilk kez kendi güç ünitesini üretecek olan Red Bull Powertrains ise, referans üretici olarak değerlendirilmesi karşısında şaşkınlık yaşamıştı.

Bu karar nedeniyle Red Bull, rakip üreticilerin aksine herhangi bir homologasyon güncellemesi hakkı elde edemedi. Diğer motor üreticilerinin ise en az bir geliştirme fırsatına hak kazandığı belirtilmişti.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton da FIA'nın bu değerlendirmesine şaşırdığını dile getirirken, 1996 dünya şampiyonu Damon Hill ise üreticilerin stratejik hamleler yapmış olabileceğini öne sürmüştü.

PlanetF1.com tarafından Mekies'e, FIA ile yürütülen görüşmelerde son durum soruldu.

Red Bull takım patronu şu yanıtı verdi: "FIA ile hâlâ veri paylaşımında bulunuyoruz."

"Bir önceki görüşmeye kıyasla yöntemler ve olası farklılıklar konusunda biraz daha fazla bilgi alışverişi yapma fırsatı bulduk. Süreç bu şekilde ilerliyor."

"Sanırım yarış hafta sonunun dışında, gelecek hafta yeniden bir araya gelerek aynı veri setini birlikte inceleme fırsatı bulacağımızı söylemek doğru olur."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: “Aracı geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
MotoGP Almanya GP sprint: Marquez kardeşler 1-2, Toprak 17. sırada

Krack: "İhtiyacımız olan parçaları daha düşük maliyetle üretmeye çalışıyoruz"

Formula 1
Formula 1
Krack: "İhtiyacımız olan parçaları daha düşük maliyetle üretmeye çalışıyoruz"

Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

MotoGP
MotoGP
Almanya GP
Canlı dereceler: MotoGP Almanya GP sprint

Son Haberler

Moto 2 Almanya sıralama: Ortola’dan tarihi rekor, Deniz Öncü 14. sırada

Moto2
MOT2 Moto2
Sachsenring
Moto 2 Almanya sıralama: Ortola’dan tarihi rekor, Deniz Öncü 14. sırada

WSBK Donington 1. yarış: Lecuona, Bulega'nın 25 yarışlık serisini sonlandırarak zafer kazandı

World Superbike
SBK World Superbike
Donington
WSBK Donington 1. yarış: Lecuona, Bulega'nın 25 yarışlık serisini sonlandırarak zafer kazandı

Sıralama turlarındaki kazada sakatlanan Bezzecchi, Almanya GP’den çekildi!

MotoGP
MGP MotoGP
Almanya GP
Sıralama turlarındaki kazada sakatlanan Bezzecchi, Almanya GP’den çekildi!

Mekies: "Red Bull ile FIA arasında ADUO görüşmeleri sürüyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Mekies: "Red Bull ile FIA arasında ADUO görüşmeleri sürüyor"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle