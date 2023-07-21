Norris: "Pistteki birkaç yerde aracı istediğim kadar zorlayamadım"
Lando Norris, ikinci antrenman seansında iyi bir dengeye sahip olmalarına rağmen pistte bazı bölümlerde MCL60 aracını istediği kadar zorlayamadığını söyledi.
McLaren, son iki yarıştaki performansıyla şu anda gridde yükselişte olan bir takım. Norris'in Britanya Grand Prix'sinde sezonun ilk podyumunu elde etmesinin ardından takımın Macaristan'da nasıl bir performans göstereceği merak konusu.
Macaristan GP'si ilk antrenman seansında 4. ve ikinci antrenman seansında Charles Leclerc'in ardında 2. olan Norris, günü şu şekilde özetledi: "İyi bir Cuma günü oldu."
"Aracın genel temposundan memnunum ancak sıralama turları öncesinde üzerinde çalışmamız gereken bazı şeyler var."
"Pistteki birkaç yerde aracı istediğim kadar zorlayamadığımı hissediyorum, bu yüzden üzerinde çalışmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum; ama hafta sonuna iyi bir denge ile başladık."
"Güncellemeden beri artan hızımızın bize yardımcı olmaya devam ettiğini ve bazı yüksek hızlı virajlarda takıma güven verdiğini söyleyebilirim - ancak yavaş hızlı virajlar hâlâ odaklanmaya ve geliştirmeye çalıştığımız virajlar."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Çaylak takım arkadaşı Oscar Piastri ise ilk antrenman seansını 2. ve ikinci antrenman seansını 18. sırada noktaladı.
Avustralyalı pilot, Cuma günü sahip oldukları performanstan memnun olduğunu belirtti.
"Cuma günü tamamlandı. İlk antrenmanda ıslak zeminde oldukça cesaret verici bir performansımız vardı ve ikinci antrenmanda taban hasarına rağmen, genel olarak oldukça sağlam görünüyorduk."
"Hasar nedeniyle ikinci seansın ortasında tur atamadım ancak ekip aracı piste geri döndürmek için harika bir iş çıkardı."
"Her iki seansta da makul bir yerde olduğumu hissediyorum, bu yüzden oldukça mutluyum."
"İyi bir hızımız var gibi görünüyor, bu yüzden gece boyunca verileri inceleyeceğiz ve yarına hazırlanacağız."
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