Russell: "İkinci antrenmanda herkesten farklı bir program uyguladık"

Russell, yağışlı geçen ve çoğu pilotun tur zamanı kaydetmediği ilk antrenman seansında birinci sırayı elde ederken, öğleden sonraki ikinci antrenman seansında sonuncu oldu.

Günün ardından Mercedes pilotu, ikinci antrenman seansında diğer takımlara kıyasla farklı bir program uyguladıklarını ve tek seansta bile ilginç bilgiler edindiklerini vurguladı.

Russell, "Dürüst olmak gerekirse araç çok kötü hissettirmedi."

"Açıkçası herkesten çok farklı bir program uyguladık: Sadece bir set lastik kullandık, o da ilk antrenman seansından kalma kullanılmış lastiklerdi."

"Bu yüzden tur zamanı gerçek bir fikir vermiyor, yarın daha iyi olacağından eminim."

"Kendimizi geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Her zaman hafta sonu ilerledikçe daha iyi olduğumuzu biliyoruz ki bu da olması gereken doğru yol."

"Bu tek seansta bile öğrendiğimiz birkaç ilginç şey vardı. Bu gece neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu gece araçta neye odaklanacakları sorulduğunda Russell, "Genel yol tutuş konusunda biraz zorlanıyoruz. Lastiklerin hem düşük yakıtta hem de yüksek yakıtta doğru aralıkta olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yüzden bunun nedenini anlamalıyız: Sıralama turlarında daha hızlı bir piste çıkış turu mu yoksa daha yavaş bir piste çıkış turu mu atmamız gerekiyor, yoksa daha fazla zorlamamız ve lastikleri daha iyi yönetmemiz mi gerekiyor?"

"Bazen kokpitteyken, lastiklerin daha soğuk mu yoksa daha sıcak mı olduğunu anlamak için verilere bakmak zorunda kalmadan bu tür şeyleri yapmak biraz zor olabiliyor. Biraz daha hızlı gitmek için tam olarak neye ihtiyaç var anlayamıyoruz."

"Dediğim gibi, kesinlikle en iyi günümüz değildi. Ama bunu bir Cuma gününde ilk kez söylemiyorum. Cumartesi ve Pazar günleri genellikle daha iyi oluyoruz." dedi.