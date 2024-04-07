Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Ricciardo: "Albon ile temasımın bu sezonki performansımla ilgisi yok"

Daniel Ricciardo, Japonya Grand Prix'sinin açılış turunda Alex Albon ile yaşadığı kazanın anlık gelişen bir durum olduğunu ve 2024 sezonuna yaptığı zorlu başlangıcın bir parçası olmadığını düşünüyor.

Haydn Cobb Adam Cooper
RB F1 Team VCARB 01 pilotu Daniel Ricciardo ve Williams FW46 pilotu Alex Albon'un araçları açılış turunda kaza yaptıktan sonra lastik bariyerinde

Zak Mauger / Motorsport Images

Sekiz kez Grand Prix kazanan pilot, geçen sezonun ortasında F1'e döndüğünde RB'ye liderlik etmesi bekleniyordu ancak bunun yerine zor bir sezon geçirdi ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda tarafından geride bırakıldı.

Suzuka yarışının açılış turunda Albon ile teması ve her iki pilotun da bariyerlere çarpması var olan sorunları daha da derinleştirdi.

Ricciardo, temasla ilgili görüşlerini açıklarken; bunun kötü formuyla ilgili olmadığını ve sadece tipik bir ilk tur teması olduğunu dile getirdi.

"Bu anlık gelişen bir şeydi. Yani bunun bu sezonki performansımla bir ilgisi yok, yalnızca tipik ilk tur temaslarından biriydi."

"Sezonda 24 yarış var ve bu 24 yarışın bir tanesinde ilk tur kazasına karışma olasılığım var. Elbette bu kötü bir durum, yarış kazanmak ya da dün göstermeye başladığımızı hissettiğim performansı kanıtlamak güzel olurdu. Ama bunu Çin'de yapacağız."

"Aslında salı günü test yapacağım. Yani bugün kaçırdığım turları salı günü geri alacağım."

Ricciardo, arkasındaki birçok rakibi yumuşak lastiklerle yarışa başlarken, yarışa orta lastiklerle başlamayı tercih etmesinin kendisini startta geri plana ittiğini ve Albon kazasına yol açan olayları tetiklediğini düşünüyor.

RB pilotu, "Kesinlikle orta lastikler bizi adeta yuttu. Garipti çünkü önümüzdeki araçlar iyi bir start almış görünüyordu, Yuki ve ben ise beklediğimiz yol tutuşuna sahip değilmişiz gibi görünüyordu." 

"Start alır almaz Bottas ve Hulkenberg'in önümüze kadar geldiğini görebiliyordum. İlk viraja geldiğimizde, Yuki ve bir Alpine ile ortadaydım, bu yüzden 2. virajda 'Tamam, yerimizi sağlamlaştıralım' diye düşündüm. Sanırım Stroll benim yanımdaydı, onu geride tutmaya çalışıyordum."

"3. virajda ise Albon oradaydı. Kameradan onu izledim, orada olmak isteyip istemediğini bile bilmiyorum. Ama yumuşak lastiklerle çekişi o kadar iyiydi ki, sanırım orada bir boşluk olabileceğini düşündü; ama yoktu."

"Onu görmedim. Her zaman birinin orada olduğunu varsayarım, ilk tur olduğu için pistin tamamını kullanmamaya çalışırım ve ama gerçekten yeterli alan yoktu."

"Eğer şansım olsaydı yarışa yumuşak lastiklerle başlardım. Ama en başında orta lastiklerle başlamak isteyen de bendim, bu fikre karşı çıkmamıştım. Ama şimdi bildiklerimizi bilseydik, eminim yumuşak lastiklerle başlardık." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Sıralamalarda sorun yaşamaya alışık değilim"
Sonraki haber Sainz: "Son stint öncesine kadar podyumun mümkün olmadığını düşündüm"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Haydn Cobb
Daha fazlası
Haydn Cobb
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı
Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?

Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?

Formula 1
Bahreyn GP
Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?
MotoGP Sepang testi: Bagnaia testin son gününe damga vurarak liderliği aldı

MotoGP Sepang testi: Bagnaia testin son gününe damga vurarak liderliği aldı

MotoGP
Sepang Kış testi
MotoGP Sepang testi: Bagnaia testin son gününe damga vurarak liderliği aldı
Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!

Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!

Formula 1
Japonya GP
Williams, bir kez daha Albon'un şasisini tamir için İngiltere'ye gönderiyor!
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"

Formula 1
Japonya GP
Albon: "Sezon başında yaptığımız kazaların bedelini daha sonra ödeyeceğiz"
Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Formula 1
Japonya GP
Albon: "Düzlüklerde daha hızlı olmayı bekliyorduk"

Son Haberler

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"

F1 Formula 1
Japonya GP
Hill: "George, agresif ve riskli bir hareket yaptı"
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull

F1 Formula 1
Japonya GP
Formula 1 2024 JAPONYA GP Özeti - Duble Red Bull
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin: "Stroll'un yaşadığı düzlük hızı farkının sebebi rakiplerinin lastik durumuydu"
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye