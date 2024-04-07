Ricciardo: "Albon ile temasımın bu sezonki performansımla ilgisi yok"

Sekiz kez Grand Prix kazanan pilot, geçen sezonun ortasında F1'e döndüğünde RB'ye liderlik etmesi bekleniyordu ancak bunun yerine zor bir sezon geçirdi ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda tarafından geride bırakıldı.

Suzuka yarışının açılış turunda Albon ile teması ve her iki pilotun da bariyerlere çarpması var olan sorunları daha da derinleştirdi.

Ricciardo, temasla ilgili görüşlerini açıklarken; bunun kötü formuyla ilgili olmadığını ve sadece tipik bir ilk tur teması olduğunu dile getirdi.

"Bu anlık gelişen bir şeydi. Yani bunun bu sezonki performansımla bir ilgisi yok, yalnızca tipik ilk tur temaslarından biriydi."

"Sezonda 24 yarış var ve bu 24 yarışın bir tanesinde ilk tur kazasına karışma olasılığım var. Elbette bu kötü bir durum, yarış kazanmak ya da dün göstermeye başladığımızı hissettiğim performansı kanıtlamak güzel olurdu. Ama bunu Çin'de yapacağız."

"Aslında salı günü test yapacağım. Yani bugün kaçırdığım turları salı günü geri alacağım."

Ricciardo, arkasındaki birçok rakibi yumuşak lastiklerle yarışa başlarken, yarışa orta lastiklerle başlamayı tercih etmesinin kendisini startta geri plana ittiğini ve Albon kazasına yol açan olayları tetiklediğini düşünüyor.

RB pilotu, "Kesinlikle orta lastikler bizi adeta yuttu. Garipti çünkü önümüzdeki araçlar iyi bir start almış görünüyordu, Yuki ve ben ise beklediğimiz yol tutuşuna sahip değilmişiz gibi görünüyordu."

"Start alır almaz Bottas ve Hulkenberg'in önümüze kadar geldiğini görebiliyordum. İlk viraja geldiğimizde, Yuki ve bir Alpine ile ortadaydım, bu yüzden 2. virajda 'Tamam, yerimizi sağlamlaştıralım' diye düşündüm. Sanırım Stroll benim yanımdaydı, onu geride tutmaya çalışıyordum."

"3. virajda ise Albon oradaydı. Kameradan onu izledim, orada olmak isteyip istemediğini bile bilmiyorum. Ama yumuşak lastiklerle çekişi o kadar iyiydi ki, sanırım orada bir boşluk olabileceğini düşündü; ama yoktu."

"Onu görmedim. Her zaman birinin orada olduğunu varsayarım, ilk tur olduğu için pistin tamamını kullanmamaya çalışırım ve ama gerçekten yeterli alan yoktu."

"Eğer şansım olsaydı yarışa yumuşak lastiklerle başlardım. Ama en başında orta lastiklerle başlamak isteyen de bendim, bu fikre karşı çıkmamıştım. Ama şimdi bildiklerimizi bilseydik, eminim yumuşak lastiklerle başlardık." dedi.