Latifi, Japonya GP için 5 sıra grid cezası aldı

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Pistin bir kısmının ıslak bir kısmının ise kuru olduğu yarışın 7. turunda Alfa Romeo pilotu Zhou, 5. virajda Latifi'yi geçerek 18. sırayı almaya çalışıyordu.

Ancak Latifi, Zhou'yu sıkıştırdı ve ikili arasında temas yaşandı. Bu temasın sonucunda Latifi'nin sol arka lastiği patlarken, Zhou yarış dışı kaldı.

Temasın ardından Latifi de bariyerlere çarparken, lastik ve ön kanat değişimi için pite girdi. Ancak takım, Williams aracını yarıştan çekmek zorunda kaldı.

Takım telsizinde Zhou, Latifi'ye sinirlenerek; Kanadalı pilotun onu duvara sıkıştırdığını söyledi. İkili arasında yaşanan bu olay, komiserler kurulu tarafından incelemeye alındı.

Komiserler kurulu, Latifi'ye bir sonraki Japonya GP için beş sıra grid cezası verdi. Ayrıca Williams pilotunun lisansına iki ceza puanı daha eklenmiş oldu. Latifi'nin son 12 aydaki toplam ceza puanı üçe yükseldi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Karar, "Video kanıtları incelendi ve bu çarpışmada Latifi'nin ağırlıklı olarak suçlu olduğu belirlendi."

"Zhou, ideal yarış çizgisinde olduğu 5. virajda Latifi'ye atak yapmaya çalışıyordu ve yeterli alana sahipti. Ancak Latifi, aracı sol tarafa yönlendirerek Zhou'ya yeterli alan bırakmadı ve araçlar arasında temas yaşanmasına sebep oldu." şeklinde açıklandı.

Singapur Grand Prix'si Williams için unutulması gereken bir hafta sonu oldu çünkü Alex Albon da bariyerlerle temas ettikten sonra yarıştan çekildi.

Bu olay, bir saatten uzun süren yarış ertelenmesinin ardından; yarışta yaşanan olayların sadece ilkiydi.

Alpine araçları Fernando Alonso ve Esteban Ocon güç ünitesi sorunu sebebiyle yarış dışı kalırken, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda da bariyerlerle temas ederek yarış dışı kaldı.