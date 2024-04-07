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Formula 1 Japonya GP

Verstappen, Japonya GP'deki telsiz mesajını açıkladı

Max Verstappen, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase ile Japonya Grand Prix'sindeki telsiz mesajlarını açıklarken, mühendisinin bir ayar konusunda haklı olduğunu kabul etti.

Haydn Cobb Ronald Vording
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Zak Mauger / Motorsport Images

Son Dünya Şampiyonu, Suzuka'da sergilediği dominant performansla podyumun ilk basamağına geri döndü. Takım arkadaşı Sergio Perez de 12.5 saniye farkla 2. sıraya yerleşti. 

Zaferi sırasında Verstappen ve Lambiase arasında geçen bir telsiz konuşması dikkat çekerken, Hollandalı pilot aracının ilk yarış stintinin başında önden kaydığını ve daha sonra arkadan kayma yaşadığını hissettiğini söyledi.

Verstappen, "Evet, belki de bir ya da iki tık daha az iyidir."

Lambiase ise, "Sana söylemiştim demeyeceğim ama anladım. Teşekkür ederim." diye yanıt verdi.

Yarıştan sonra ikilinin hangi ön kanat seviyesinin kullanılacağı konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve bunun da telsiz konuşmasını tetiklediği ortaya çıktı.

Verstappen, basın toplantısında bu konuşmanın kendisini nasıl motive ettiğini açıkladı.

"Aramızda bir tartışma olmadı, o sadece 'Bunu yapmak istediğine emin misin' dedi. Aslında ben oldukça emindim ama yanıldığım ortaya çıktı! Yani o haklıydı."

"Bir bakıma bu beni de ateşliyor çünkü 'Şu anda dengeden tam olarak memnun olmasam da ona bağırmadan olabildiğince tutarlı olmaya çalışacağım' diyorum. Lambiase ile harika bir ilişkimiz var ve bu şekilde iyi işliyor."

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Verstappen ve Lambiase'yi adeta bir 'eski evli çift' olarak nitelendirdi ve dinamiklerinin başarılı bir ortaklık yarattığını söyledi. 

Marko, "İşte eski evli çift yeniden ortaya çıktı!"

"Daha önce ön kanadı nasıl ayarlamamız gerektiği konusunda çok uzun bir tartışma oldu. Max bir konuda ısrar etti ama sonunda Gianpiero'nun haklı olduğu ortaya çıktı."

"Max ve yarış mühendisi birlikte çok deneyimliler. Ne yapacaklarını ve Max'in neyi sevdiğini biliyorlar."

"Aşağı yukarı doğru bir karar verdiler, sadece ilk stintten sonra küçük bir ayarlama yapmamız gerekiyordu." dedi.

Cuma günü Suzuka'da geri planda kalan Verstappen, antrenman ve sıralama turları arasında yapılan ayar değişikliklerinin kendisine daha iyi yol tutuşuna sahip bir RB20 sağladığını hissetti ve bu da pole pozisyonunu, zaferi ve en hızlı turu elde etmesini sağladı.

"Sıralama turlarına kadar mutlu değildim ama bazı değişiklikler yaptık."

"Bu konuda ayrıntıya giremem ama yaptığımız değişiklikler bize yardımcı oldu ve sürüşü ve araç kontrolünü çok daha güzel hale getirdi."

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