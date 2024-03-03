Ricciardo ve Tsunoda, takım emri konusunda neden anlaşamadı?

Bahreyn yarışının son aşamalarında Tsunoda sert lastiklerde Kevin Magnussen'i 12. sıra için kovalarken, takım arkadaşı Ricciardo yumuşak lastiklerde her ikisine de yaklaşıyordu.

50. turda RB, Ricciardo'nun Haas pilotuna daha hızlı lastiklerle atak yapabilmesi için Tsunoda'dan takım arkadaşına pozisyon vermesini istedi, Japon pilot başlangıçta buna itiraz etti, ancak ikili bir tur sonra gecikmeli olarak yer değiştirdi.

Ricciardo Magnussen'i geçemedi ancak 13. sıradaki yerini korudu ve yarışı Tsunoda'nın hemen önünde bitirdi.

Olay boyunca Tsunoda takım telsizinden yer değiştirme kararına ilişkin şikayetlerini dile getirdi.

Yarıştan sonra konuşan Tsunoda, RB takım emrini anlamadığını ve kararı gözden geçirmek istediğini söyledi.

Tsunoda, "Magnussen'i geçmek üzereydim, düzlükte onunla yan yanaydım ama sonra takım emri geldi."

"Dürüst olmak gerekirse, takımın ne düşündüğünü anlamıyorum. Bunu oturup konuşmamız gerekiyor." dedi.

Ancak Ricciardo yarış öncesi takım stratejisi toplantısında bu senaryonun ele alındığını dile getirdi.

Ricciardo, "Yarıştan önce bu konu hakkında konuştuk ve stratejiyi gözden geçirdik. Stratejiye dair birkaç planımız vardı."

"Büyük olasılıkla yeni yumuşak lastikle başlamamız, yarışı yeni yumuşak lastikle bitireceğim ve son stintte atak yapacağım anlamına geliyordu. Bu oldukça beklenen bir karardı."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Yarıştayken biraz daha duygusal olduğunuzu ve biraz daha rekabetçi olduğunuzu biliyorum ama bu sürpriz bir karar değildi."

"Ayrıca, henüz puan pozisyonunda değildik, bu yüzden gerçekten kaybedecek bir şeyimiz yoktu."

Ricciardo, Magnussen'i geçemedikten sonra RB'den çağrı gelmesi halinde Tsunoda ile pozisyon değiştirmekten mutlu olacağını da sözlerine ekledi.

"13. ya da 14. olmak benim için önemli değil. Bu yüzden takım bitiş çizgisinden önce [Tsunoda'nın] öne geçmesini isteseydi bunu yapardım çünkü benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Puan alamadığınız sürece kimin umurunda?"

"Bu sadece puan pozisyonundaysanız önemli. Ama bugünkü durumda bunun bir önemi yoktu."

"Bu 24 yarıştan biri ve evet bugün küçük bir anlaşmazlık oldu ama bunun süreci belirlemesini istemiyorum. Bu konuyu brifingde konuşacağız. Umarım sakinleştiğinde, 'Tamam, evet bir tur önce harekete geçmeliydim' diyebilir."

"Benim açımdan, tamamen şeffaf olmak gerekirse; bence karar zaten bir tur geç verilmişti ve o da çok geç tepki verdi."

"Yumuşak lastikte her tur çok önemli, sanırım lastiğin muhtemelen iyi turlarının birazını kaçırmış oldum."

"Belki 10. sıradaki Stroll'ü 10. sırada yakalayamazdık ama belki Zhou'yu yakalayabilirdik. Yani puan almak hâlâ zordu ama bir şeyler denemek zorundaydık."