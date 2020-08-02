Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"

Norris, yarışı hakkında şu değerlendimelerde bulundu: "İlk turda sol ön lastiğimi kitleyerek bir hata yaptım, altıncı virajdaki yere basma gücü azlığının farkına varmadım ve bu benim hatamdı, sadece Carlos [Sainz] beni geçebildi, ki bu yüzden de şanslıyım."

"Ancak bu durum bizim için yarışın sonuna doğru bir uyarı oldu, Daniel [Ricciardo] beni geçti ve bence Carlos'tan daha iyi bir tempoya sahiptim. Ancak arkasında sıkışmıştım, iki saniye gerisindeydim ve ön sol lastiğimi harcıyordum."

"Durum böyle olunca yarışımız bitti gibi oldu, bu yüzden beşinci sıradan gayet memnunum. Ancak takım olarak kesinlikle daha iyi bir sonuç alabilirdik."

"Silverstone ve sol ön lastikler, kesinlikle arkadaş değiller, bu yüzden pek çok insan bugün sorun yaşadı ve Formula 1'de bu günlerde ağırlığı daha çok sol ön lastiğe doğru veriyoruz. Durum da böyle olunca yarışlar zorlaşıyor."

McLaren'in iki pilotu, yarışta çıkan ikinci güvenlik aracı sonrasında birbirleriyle mücadele etmeye başladılar ve Copse virajını yan yana döndüler. Bu savaşın galibi ise Carlos Sainz oldu.

Norris, bu rekabeti çok sevdiğini söyledi: "Carlos'un beni ilk turda geçmeye çalıştığını biliyorum, ben de daha sonrasında Copse'da onu geçmeye çalıştım. Ona ne oldu bilmiyorum, ancak şansımı denedim ve dış çizgiye tutundum."

"Virajın dışında bir kaçış alanı olduğu için de onunla temas etmemek için orayı kullandım. Takım arkadaşınızla arada böyle rekabetlerin olması gayet güzel bir şey."

"Romain'ın Carlos'a karşı çok agresif ve bana karşı çok nazik olması, benim çok hoşuma gitti. Dikiz aynam kırılmıştı ve onun, orada olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden de iç tarafta büyük bir boşluk bırakmamın iyi olabileceğini düşündüm. Onu geçtikten sonra da etrafımda kimse yokmuş gibi hissettim."

Britanya Grand Prix'sine, 6 yaşındaki hayranı Eva'nın yaptığı kask ile katılan Norris'e, kaskı Eva'ya hediye edip etmeyeceği soruldu. Norris ise şu yanıtı verdi: "Sşşş! Belki veririm. Doğru zamanı yakalamak lazım."