Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"

paylaşım
yorumlar
Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 16:29

McLaren pilotu Lando Norris, Britanya GP'sinde aldığı beşincilikten memnun olmasına rağmen, takım arkadaşı Carlos Sainz'ın lastik patlatmasından dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Norris, yarışı hakkında şu değerlendimelerde bulundu: "İlk turda sol ön lastiğimi kitleyerek bir hata yaptım, altıncı virajdaki yere basma gücü azlığının farkına varmadım ve bu benim hatamdı, sadece Carlos [Sainz] beni geçebildi, ki bu yüzden de şanslıyım."

"Ancak bu durum bizim için yarışın sonuna doğru bir uyarı oldu, Daniel [Ricciardo] beni geçti ve bence Carlos'tan daha iyi bir tempoya sahiptim. Ancak arkasında sıkışmıştım, iki saniye gerisindeydim ve ön sol lastiğimi harcıyordum."

"Durum böyle olunca yarışımız bitti gibi oldu, bu yüzden beşinci sıradan gayet memnunum. Ancak takım olarak kesinlikle daha iyi bir sonuç alabilirdik."

"Silverstone ve sol ön lastikler, kesinlikle arkadaş değiller, bu yüzden pek çok insan bugün sorun yaşadı ve Formula 1'de bu günlerde ağırlığı daha çok sol ön lastiğe doğru veriyoruz. Durum da böyle olunca yarışlar zorlaşıyor."

McLaren'in iki pilotu, yarışta çıkan ikinci güvenlik aracı sonrasında birbirleriyle mücadele etmeye başladılar ve Copse virajını yan yana döndüler. Bu savaşın galibi ise Carlos Sainz oldu.

Norris, bu rekabeti çok sevdiğini söyledi: "Carlos'un beni ilk turda geçmeye çalıştığını biliyorum, ben de daha sonrasında Copse'da onu geçmeye çalıştım. Ona ne oldu bilmiyorum, ancak şansımı denedim ve dış çizgiye tutundum."

"Virajın dışında bir kaçış alanı olduğu için de onunla temas etmemek için orayı kullandım. Takım arkadaşınızla arada böyle rekabetlerin olması gayet güzel bir şey."

"Romain'ın Carlos'a karşı çok agresif ve bana karşı çok nazik olması, benim çok hoşuma gitti. Dikiz aynam kırılmıştı ve onun, orada olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden de iç tarafta büyük bir boşluk bırakmamın iyi olabileceğini düşündüm. Onu geçtikten sonra da etrafımda kimse yokmuş gibi hissettim."

Britanya Grand Prix'sine, 6 yaşındaki hayranı Eva'nın yaptığı kask ile katılan Norris'e, kaskı Eva'ya hediye edip etmeyeceği soruldu. Norris ise şu yanıtı verdi: "Sşşş! Belki veririm. Doğru zamanı yakalamak lazım."

Lando Norris, McLaren, kask tasarımı

Lando Norris, McLaren, kask tasarımı

Fotoğraf: Lando Norris

 
Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”

Önceki haber

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”

Sonraki haber

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu
2s

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
30dk

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
57dk

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”

Vettel: "Artık Ferrari için uygun aday ben değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Artık Ferrari için uygun aday ben değilim"

"Dürüst" Red Bull, Albon'a daha iyi bir araç vermeli
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Dürüst" Red Bull, Albon'a daha iyi bir araç vermeli

Son Haberler

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika
14dk

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"
F1 Formula 1 / Son dakika
30dk

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”
F1 Formula 1 / Son dakika
57dk

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Hamilton patlak lastikle yarışı kazandı!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

1s
3
Formula 1

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

14dk
4
Formula 1

Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"

1s
5
Formula 1

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"

30dk

Son Videolar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Son Haberler

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"
F1

Vettel: "Araçta bir şeyler doğru değildi"

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"
F1

Norris: "Takım olarak daha iyi bir sonuç alabilirdik"

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”
F1

Verstappen: “Hem şanslı hem de şanssızdık”

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"
F1

Leclerc: "Bottas'ın sorun yaşadığını duyduğum an yavaşladım"

Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"
F1

Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.