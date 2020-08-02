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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Hamilton: "Tüm yarış tam gaz gittim"

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Hamilton: "Tüm yarış tam gaz gittim"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
2 Ağu 2020 19:14

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sinin tamamında, arkasında yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın kendisini takip etmesi nedeniyle tüm yarış boyunca "tam gaz" gittiğini söyledi.

Hamilton, Britanya GP'sinin tamamını, takım arkadaşı Valtteri Bottas ile kontrol altında götürmesine rağmen, her iki Mercedes pilotunun birden son birkaç turda lastik patlatmaları sebebiyle İngiliz pilot, yarışı Max Verstappen'in önünde birinci tamamladı.

İngiliz pilot, Silverstone'da yapılacak olan iki yarıştan ilkinin tamamını lider götürürken, Bottas ise son turlara kadar Hamilton'ın peşini bırakmadı ve Verstappen ile 10 saniyelik bir fark oluşturdu.

Ancak Hamilton'ın Bottas ile olan farkı, lastik sorunu yaşamadan önceki turlarda hızlı bir şekilde arttı ve yarışın bitimine iki sektör kala Hamilton, Wellington düzlüğünden geçtiği anda lastik patlattı ve yarışı o şekilde tamamladı.

Motorsport.com'un Hamilton'a, her iki Mercedes pilotunun birden lastik patlamadan önce nasıl sürüş yaptığı üzerine sorduğu soruya Hamilton şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse tam gaz ilerledik ve sonuna kadar zorladık."

"Valtteri beni takip ediyordu ve aradaki farkı korumaya çalışıyordu, çok uzun bir süre boyunca fark 1.2-2 saniye arasındaydı. Ve sonrasında bir anda geriye düşmeye başladı."

"İyi bir tempo yakalamaya başladım ve sonrasında geriye düştü - sanırım bir noktada fark yedi saniyeye kadar açıldı, bu yüzden neler olduğundan emin değilim."

"Eminim ki sol ön lastiği ömrünü tamamladı, tahminime göre, ve daha sonrasında tempo kaybı yaşadı. Ancak ben araçta gayet iyi hissediyordum, bu yüzden iyi bir tempoyu korumaya devam ettim."

Hamilton, her ne kadar Verstappen'in yarışın büyük çoğunluğunda liderlerin gerisinde olmuş olsa da, kendisinin orada olması sebebiyle Mercedes araçlarının gücü düşürmediğini açıkladı.

 "To see the Red Bulls as close as they were in terms of pace, I think that’s real,” he added. 

"Tempo oalrak Red Bull'ların bu kadar yakın olduğunu gördük, bence o gerçek bir şeydi."

"Ve gücü kısma gibi bir durumumuz da olmadı, veya geriye düşme gibi bir durum."

"Gelecek hafta daha yakın bir yarış olmasını bekliyorum [70. Yıl Dönümü GP'sinin orada yapılması ile beraber]."

Mercedes patronu Toto Wolff ise, sürücülerinin lastikler konusunda takım tarafından uyarıldıklarını, ancak takımın galibiyet savaşında sürücüleri arasına girmek istemediğini söyledi.

"Şurası kesin ki birbirlerini, bizim takım olarak istediğimizden biraz daha fazla zorluyorlardı, ancak sanırım takım olarak onların yarışmalarına izin vermek zorundayız."

"Onları, lastiklerin sona kadar gitmeyeceği konusunda uyardık. Her ikisi de lastik patlatarak birinciliği ve ikinciliği kaybedebileceklerinin farkındalardı ve onlar çok tecrübeli sürücüler, bu yüzden alınan karar tamamen onların bize verdiği verilere bağlı."

"Rekabete müdahale etmek istemiyorum. Valtteri'ye 'geri çekil, aracın finişi görmesini sağlayalım' diyemeyiz ve bunu da yapmadık."

"Lastik patlamasının sebebi her ne olursa olsun, sol ön lastik çok kötü bir durumdaydı ve uzun süre boyunca kullanılmıştı, ancak aynı zamanda pistteki parçalar da lastik ömrüne pek yardımcı olmadı."

"Bu yüzden Pirelli'nin analizini görmeyi merak ediyorum ve eminim ki onlar da doğru kararları alacaklardır."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
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Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Alex Kalinauckas

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