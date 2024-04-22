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Formula 1 Çin GP

Rosberg: "Norris hep bardağın boş tarafına bakıyor"

Daha önce Lando Norris'e "zihinsel performansı" konusunda yardımcı olmayı teklif eden Nico Rosberg, Britanyalı'nın kendi başarısına karşı bahis oynamak yerine "daha fazla pozitifliğe" ihtiyacı olduğunu belirtti.

Burak Yasul
Lando Norris, McLaren F1 Team, 2nd position,

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, pazar günü Çin Grand Prix'sinin podyumunda Red Bull ikilisi Max Verstappen ve Sergio Perez arasında yer aldı ve McLaren'in eve iyi puanlarla dönmesini sağladı.

McLaren'in Şanghay'a gelirken böyle bir performans gösterebileceğini takım dahil kimse beklemiyordu.

Yarıştan sonra konuşan Norris, "Bunu hiç beklemiyordum. Buradan podyumla ayrılacağımı düşünmemiştim. Bu yüzden hoş bir sürpriz oldu." dedi.

O kadar beklenmedik bir sonuçtu ki Norris kendine karşı bahse bile girdi: "Ferrari'lerin ne kadar gerisinde bitireceğimize dair bir bahse girdim. 35 saniye diye düşünmüştüm." dedi.

Ancak yanıldığının kanıtlanmasından mutlu olsa da, bu tavrı 2016 Dünya Şampiyonu Rosberg'in başını sallamasına neden oldu.

Eski F1 pilotu Sky Sports'a verdiği demeçte, "Lando biraz bardağın boş tarafını gören bir adam." 

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Yarış öncesi Ferrari'nin onları yeneceğine dair bahse girmek mi? Bilmiyorum, bunun genel olarak en iyi yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Bence daha pozitif olmak faydalı olacaktır."

"Yine de olağanüstü bir sürüşü vardı, çok iyi sürdü. Kesinlikle Max ile birlikte günün en iyi sürücüsüydü."

"Takım arkadaşının lastik aşınmasıyla sorun yaşadığını görünce onun lastik aşınması sorunu yaşamadığını görmek inanılmazdı. Arada büyük fark vardı.Yani olağanüstü bir sürüştü." dedi.

1996 Formula 1 Dünya Şampyonu Damon Hill, "Sanırım bu Lando'nun İngiliz mizah anlayışı." dedi.

1996 Dünya Şampiyonu, Norris'i Red Bull ikilisinin arasında yarışı başarılı bir şekilde tamamlamasının büyük bir iş olduğunun söyledi. Hill ayrıca, McLaren'in Miami'ye getireceği güncellemelerin ardından işlerin ilginç bir hâl alabileceğini de söyledi.

Hill, "Harika bir iş çıkardı." 

"Hızının Red Bull'lara bu kadar yakın olmasına şaşırdım. Miami'ye getirecekleri güncellemeler olacak. Bu yüzden gerçekten ilginç olacağını düşünüyorum." dedi.

Yarışın ilk bölümünde Ferrari'ler ile farkı açtığı ve yarışın son bölümüne gelindiğinde ise Perez'e karşı zaman kazanmasına şaşıran Rosberg, "Her stintte birkaç turdan itibaren Ferrari ile aralarındaki fark açıldı, sanki Leclerc'in arkasında hiç şansı yokmuş gibiydi."

"Lando aslında Sergio Perez'le aynı seviyede, hatta biraz daha hızlıydı. Sonlarda gördüğünüz gibi."

"Başlangıçta iki saniyelik bir fark vardı ve sonunda beş saniyelik bir fark oluştu. Yani Sergio Perez ile arasındaki farkı gerçekten açtı." dedi.

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