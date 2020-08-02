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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"

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Hamilton: "Sanki kalbim durmuş gibi hissettim"
Ekleyen:
, Editör
2 Ağu 2020 15:29

Britanya GP'sinin son turunda lastik patlatmasına rağmen yarışı kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, soğukkanlılığı sebebiyle kalbinin neredeyse durduğunu belirtti.

Silverstone'da yapılan yarışta son turda lastik patlatan Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen'in son tur öncesinde pite gelmesi ile beraber açılan farktan yararlanarak, patlamış lastiğiyle beraber çizgiyi ilk sırada geçti.

Son turu hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi: "Valtteri inanılmaz bir şekilde zorluyordu ve ben de, o lastiği özellikle korumaya çalışıyordum ve onun da bunu yaptığını zannetmiyordum. Bu yüzden onun lastiğinin patladığını duyduğumda kendiminkine baktım ve her şey gayet normal duruyordu. Araç hâlâ dönüyordu. Problem yoktu. Bu yüzden durumun iyi olduğunu düşünüyordum."

"Her neyse, son birkaç turda biraz daha yavaşladım ve düzlükte ilerlerken lastik bir anda patladı. Lastiğin yapısının biraz değiştiğini fark ettim. O anda kalbim ağzıma geldi, çünkü düzlükte her şey yolunda gibi duruyor olsa da durumu fren yapana kadar anlayamayacaktım."

"Sonrasında lastiğin janttan çıktığını gördüm ve sürmeye devam ettim. Hızımı korumaya çalıştım çünkü bazen lastik uçar ve kanadı kırar, bunun yanında farklı şeylere de sebep olabilir. Sadece yavaş olmamak için ve bir an önce finişe ulaşmak için dua ediyordum."

"Ve neredeyse son iki virajı dönemedim, ancak şanslıyız ki burayı geride bıraktık ve bu sebeple takıma büyük bir borcum var. Bence bu performansın düştüğünü gördüğümüzde, yarış sonuna doğru bir pit stop yapabilirdik."

Takım radyosunda endişeli bir şekilde yarış durumunu soran Hamilton, telsiz konuşmaları sırasındaki durumu şu şekilde özetledi: "Şaşırmış olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz, ancak sonra doğru nedense biraz rahattım."

"Bono, arkamdaki farkla ilgili bana bilgi veriyordu, sanırım belirli bir bölümde farkımız 30 saniye kadardı ve hızlı bir şekilde erimeye başlamıştı. Kendi kafamdan, yarış sonuna ne kadar kaldığını düşünüyordum."

"Ancak araç Maggotts ve Becketts bölümünde iyi hissettirdi, 15. viraja geldiğimde ise çok büyük bir sorun yaşamış olsam da farkın 19 saniyeden 10 saniyeye düştüğünü duyabiliyordum. Bu yüzden 15'ten 16'ya giderken tam gaz geçtim ve daha sonrasında da hiç durmadım."

"Virajda çok fazla önden kayma vardı ve Bono'nun '9,8,7' diye saymaya başladığını duydum. Daha sonrasında da bir an önce gaz verip aracı döndürmeye çalıştım. Aman tandım. Daha önce, son turda yaşadığım bir şeyi hayatımda yaşamamıştım."

"Ve kalbim kesinlikle bir yerde neredeyse durdu. Sanırım bu da ne kadar soğukkanlı olduğumu gösteriyor, çünkü neredeyse kalbim durdu."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Efe Kahya

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