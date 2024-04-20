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Formula 1 Çin GP

Norris: "Alonso ile bu kadar yakın olmamız iyi"

Lando Norris, 0.017 saniye gerisinde kaldığı Fernando Alonso'nun önünde olmak istese de; İspanyol pilota bu denli yakın olduğu için memnun.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

2024 sezonunun ilk sprint yarışı Çin Grand Prix hafta sonunda koşuldu ve yarışa pole pozisyonundan başlayan isim Norris oldu. 

Norris her ne kadar sprintte ilk turun ardından gerilese de, sahip olduğu performansı ana yarışın sıralama turlarında tekrar gösterdi.

Damalı bayrağı geçtiğinde dördüncü sırada yer alan Britanyalı, önündeki Alonso'nun yalnızca 0.017 saniye gerisinde kaldı.

Norris, "Çok mutluyum. Fernando ile çok yakındık ve bu oldukça iyi."

"Red Bull bu hafta sonu hem sıralama turlarında hem de yarış temposunda açıkça farklı bir ligde."

"Yine de iyi bir gündü. Elbette Fernando'nun önünde yer almak isterdim ve bence araçta o performans vardı; ama yapabileceğimin hepsi buydu. Yarış için iyi bir pozisyondayız."

"Araçtan çok şey elde ediyoruz. Sadece lastiklerde biraz fazla bozulma yaşıyoruz, bu konuda olmamız gereken seviyede değiliz." dedi.

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