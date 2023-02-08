Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Haberi dinle

Her Formula 1 teknik direktörünün kesin bir hedefi vardır: Her yıl bir önceki yıldan daha hızlı ve daha dayanıklı bir araç üretmek isterler.

Alfa Romeo Racing'in arkasındaki beyin Jan Monchaux'nun durumu da farklı değil.

Konu hakkında açıklamada bulunan Monchaux, "Yeni aracı tanıtırken, kaygıyla karışık bir gurur hissediyorum, çünkü her şeyin planlandığı gibi gitmesini umuyorum."

"Bir yandan da takımın kış boyunca yeni bir araç inşa etmek için yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum."

"Tekrar yarışacağımız için mutluyuz çünkü yapmayı sevdiğimiz şey bu. Yine de alçakgönüllü olmalıyız."

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

"Yeni araç hiç şüphesiz daha hızlı olmalı. Hem hızlı hem dayanıklı olmalı. Dışarıdan bakanlar için ileriye doğru atılmış büyük bir adım."

"Özellikle 2022 aracının doğal bir evrimi olan aerodinamik anlamda, ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Bu yıl kuralların değiştiğini biliyoruz, özellikle de alt kısımda çok fazla değişiklik var. Bakanlar için bu değişiklik küçük görünebilir fakat bizim için büyük bir değişiklikti."

"Farklı alanlarda bazı şeyleri yeniden tanımlamak zorunda kaldık."

Nasıl bir yıl beklediği sorusuna Monchaux, "2022'de sezonunun son yarışının son anına kadar mücadele etmek zorunda kaldığımızı gördük."

"2023 sezonu uzun ve yorucu geçecek."

"Zihinsel olarak hazırlıklı olmamız gerekecek. Her hafta sonu orta grupta kıyasıya bir mücadele olacak."

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

"Sanırım birkaç takımın katıldığı bir mücadele olacak. Kimin zirveye çıkacağını ve aracı kimin daha iyi geliştirebileceğini göreceğiz."

"Çok uzun bir sezon olacak."

"Kazanmak ya da pole pozisyonu almak için mücadele etmeyeceğiz. Ancak başımızı önümüze eğmeli ve mümkün olan en iyi pozisyonları almaya çalışmalıyız."

"İlk dört sıra için mücadele etmek çok güzel olurdu ama bunun zor olduğunu biliyorum."

"En iyi takımlarla aramızdaki fark çok büyük ve gelişmemiz gereken çok alan var."

"Aradaki farkı kapatmak için her seferinde bir adım atmalıyız çünkü orta vadeli hedefimiz yine ön tarafta yer almak olacak."

"Bu yıl geçen sezonla aynı sürücülere sahip olmak önemli olacak. Valtteri Bottas ve Guan Yu Zhou, sezon boyunca bize gelişmemiz konusunda iyi bildirimlerde bulundular."

"Umarım aracı geliştirme konusunda bu şekilde devam edebilirler."

"Aracın gelişiminde önemli bir rol oynuyorlar ve biz de onlara daha hızlı ve daha dayanıklı bir araç sunmaya çalışmalıyız."

Alfa Romeo C43, dettaglio tecnico Photo by: Alfa Romeo