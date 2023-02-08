Önceki / McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu Sonraki / Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
Formula 1 / Alfa Romeo lansmanı Röportaj

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Alfa Romeo Racing'in teknik direktörü Jan Monchaux, selefinden daha hızlı ve daha dayanıklı olması amaçlanan C43'ü tasarlarken nelere odaklandıklarını söylüyor.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"
Haberi dinle

Her Formula 1 teknik direktörünün kesin bir hedefi vardır: Her yıl bir önceki yıldan daha hızlı ve daha dayanıklı bir araç üretmek isterler.

Alfa Romeo Racing'in arkasındaki beyin Jan Monchaux'nun durumu da farklı değil.

Konu hakkında açıklamada bulunan Monchaux, "Yeni aracı tanıtırken, kaygıyla karışık bir gurur hissediyorum, çünkü her şeyin planlandığı gibi gitmesini umuyorum."

"Bir yandan da takımın kış boyunca yeni bir araç inşa etmek için yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum."

"Tekrar yarışacağımız için mutluyuz çünkü yapmayı sevdiğimiz şey bu. Yine de alçakgönüllü olmalıyız."

Alfa Romeo C43

Alfa Romeo C43

Photo by: Alfa Romeo

"Yeni araç hiç şüphesiz daha hızlı olmalı. Hem hızlı hem dayanıklı olmalı. Dışarıdan bakanlar için ileriye doğru atılmış büyük bir adım."

"Özellikle 2022 aracının doğal bir evrimi olan aerodinamik anlamda, ileriye doğru büyük bir adım attık."

"Bu yıl kuralların değiştiğini biliyoruz, özellikle de alt kısımda çok fazla değişiklik var. Bakanlar için bu değişiklik küçük görünebilir fakat bizim için büyük bir değişiklikti."

"Farklı alanlarda bazı şeyleri yeniden tanımlamak zorunda kaldık."

Nasıl bir yıl beklediği sorusuna Monchaux, "2022'de sezonunun son yarışının son anına kadar mücadele etmek zorunda kaldığımızı gördük."

"2023 sezonu uzun ve yorucu geçecek."

"Zihinsel olarak hazırlıklı olmamız gerekecek. Her hafta sonu orta grupta kıyasıya bir mücadele olacak."

Alfa Romeo C43

Alfa Romeo C43

Photo by: Alfa Romeo

"Sanırım birkaç takımın katıldığı bir mücadele olacak. Kimin zirveye çıkacağını ve aracı kimin daha iyi geliştirebileceğini göreceğiz."

"Çok uzun bir sezon olacak."

"Kazanmak ya da pole pozisyonu almak için mücadele etmeyeceğiz. Ancak başımızı önümüze eğmeli ve mümkün olan en iyi pozisyonları almaya çalışmalıyız."

"İlk dört sıra için mücadele etmek çok güzel olurdu ama bunun zor olduğunu biliyorum."

"En iyi takımlarla aramızdaki fark çok büyük ve gelişmemiz gereken çok alan var."

"Aradaki farkı kapatmak için her seferinde bir adım atmalıyız çünkü orta vadeli hedefimiz yine ön tarafta yer almak olacak."

"Bu yıl geçen sezonla aynı sürücülere sahip olmak önemli olacak. Valtteri Bottas ve Guan Yu Zhou, sezon boyunca bize gelişmemiz konusunda iyi bildirimlerde bulundular."

"Umarım aracı geliştirme konusunda bu şekilde devam edebilirler."

"Aracın gelişiminde önemli bir rol oynuyorlar ve biz de onlara daha hızlı ve daha dayanıklı bir araç sunmaya çalışmalıyız."

Alfa Romeo C43, dettaglio tecnico

Alfa Romeo C43, dettaglio tecnico

Photo by: Alfa Romeo

paylaşım
yorumlar

McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
Giacomo Rauli Daha fazlası
Giacomo Rauli
Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"

Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"

Formula 1
Alfa Romeo lansmanı

Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor" Bottas: "Alfa Romeo çok gelişti fakat daha fazla gelişmesi gerekiyor"

Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor

Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor

Formula 1

Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor Sainz, bugün SF21 ile Fiorano'da piste çıkıyor

Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları

Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları

Formula 1

Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları Foto Galeri: Vettel'in Formula 1 araçları

Guan Yu Zhou Daha fazlası
Guan Yu Zhou
Alfa Romeo, yeni aracıyla dayanıklılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor

Alfa Romeo, yeni aracıyla dayanıklılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor

Formula 1

Alfa Romeo, yeni aracıyla dayanıklılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor Alfa Romeo, yeni aracıyla dayanıklılık sorunlarını çözmeyi hedefliyor

Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış

Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış

Formula 1

Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış Alfa Romeo, C43'ü tasarlarken Red Bull RB18'den ilham almış

Zhou: "Hedefim istikrarlı şekilde puan almak"

Zhou: "Hedefim istikrarlı şekilde puan almak"

Formula 1

Zhou: "Hedefim istikrarlı şekilde puan almak" Zhou: "Hedefim istikrarlı şekilde puan almak"

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Formula 1
Alfa Romeo lansmanı

Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz" Bravi hedeflerini belirledi: "C43 ile büyük bir ilerleme kaydetmek istiyoruz"

Alfa Romeo, kurallardaki "geç değişiklikten" rahatsız

Alfa Romeo, kurallardaki "geç değişiklikten" rahatsız

Formula 1

Alfa Romeo, kurallardaki "geç değişiklikten" rahatsız Alfa Romeo, kurallardaki "geç değişiklikten" rahatsız

Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net"

Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net"

Formula 1

Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net" Bottas: "Seidl'ın Sauber'le ilgili hedefi oldukça net"

Son Haberler

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

F1 Formula 1

Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi? Yeni Alfa Romeo, Ferrari ve Red Bull'un fikirlerini nasıl birleştirdi?

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

F1 Formula 1

Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum" Alonso: "Aston Martin projesinin zaferler getireceğine inanıyorum"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

F1 Formula 1

Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle" Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

F1 Formula 1

Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak" Monchaux: "Alfa Romeo C43, aerodinamik anlamda büyük bir adım olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.