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Ferrari, çekim günü kapsamında SF-24'ü Fiorano'da piste çıkardı

2024 F1 aracı SF-24'ü dün tanıtan ve 15 kilometrelik shakedown sürüşleri için Fiorano'da piste çıkaran Ferrari, bugün ise planlandığı gibi çekim günü için SF-24'ü piste çıkardı.

Giacomo Rauli
Editör Giacomo Rauli
Yardımcı Editör Davide Cavazza
Güncelleme
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

SF-24, bugün ilk "gerçek" dansını yaptı ve çalışmalar erken başladı nitekim yerel saatle 09.13'te Carlos Sainz SF-24 ile piste çıkmıştı bile. Sürüşün tamamlanmasının ardından Sainz garaja geldi, öğleden sonra ise direksiyonun başına Charles Leclerc geçecek. 

Sainz, bu sabah iki kez piste çıktı. İlkinde sistemler genel olarak kontrol edildi ve bu bölümde Sainz'ın önünde çekim aracı da yer alıyordu. SF-24, dün ilk 15 kilometresini herhangi bir sorun yaşamadan tamamlasa da bugün de temkinli davranıldı.  

Sainz, piste ikinci çıkışında ise önünde çekim aracı olmadan turladı. 

Watch: La SF-24 in pista a FIORANO! #shorts

Çekim günü kuralları gereği Sainz piste Pirelli'nin çekim günleri için verdiği demo lastikleri ile çıktı. Bu yıl çekim günü kurallarında bazı değişiklikler de oldu. Takımlar artık bir çekim gününde 200km sürüş yapabiliyorlar. Bu, geçtiğimiz yılın iki katı kadar mesafe demek. 

Bir takımın yılda 2 kez çekim günü düzenleyebileceğini de hatırlatalım, yani her takım totalde çekim günü kapsamında 400km tamamlayabilecek. 

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
1 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
2 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
3 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
4 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
5 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
6 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
7 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
8 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
9 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
10 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
11 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
12 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
13 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
14 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
15 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
16 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
17 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
18 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
19 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
20 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
21 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
22 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
23 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
24 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Ferrari hayranları

Ferrari hayranları
25 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24
26 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

Ferrari hayranları

Ferrari hayranları
27 - 27

Fotoğraf: Davide Cavazza

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