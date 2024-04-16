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Ricciardo'ya ilk uyarı verildi, Lawson beklemede

Motorsport.com'un edindiği bilgilere Red Bull, Daniel Ricciardo'nun performansından memnun değil ve Avustralyalı pilotun yaza kadar işleri yoluna koymasını istiyor.

Giacomo Rauli Ezel Tan
Güncel:
Visa Cash App RB'den Laurent Mekies, RB F1 Takımı'ndan Daniel Ricciardo ile görüştü

Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo için kesinlikle iyi bir dönem olmuyor. 2024 sezonunun ilk dört yarışında  iyi sonuçlar almakta zorluk çeken Ricciardo, takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya geçilmekten kurtulamadı.

Bu sadece bir araç meselesi gibi görünmüyor çünkü Tsunoda, geride kalan dört yarışta yedi puan toplarken, Ricciardo hiç ilk ona giremedi.

Bazıları Ricciardo'nun geçen yıl sezon ortasında pistlere döndüğü zamanki halinden ziyade, McLaren'daki günlerine döndüğünden endişe ediyor.

Dört yarışta sıfır puanlık durum, Ricciardo'nun eleştirilmesine hatta koltuğunun sallanmasına neden olmaya başladı.

McLaren'da Ricciardo'nun kontratı olması gerekenden bir yıl önce feshedilmişti. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre 34 yaşındaki Ricciardo, şimdi de Red Bull'dan bir "ültimatom" aldı.

Uyarı çok net; daha iyi sonuçlar alamazsa, sezon içerisinde koltuğunu kaybetmek durumunda kalacak.

Bunun olmasını engellemek için puanlar almalı ya da Tsunoda'nın performansına yaklaşmalı.

Red Bull yönetimi, yaza kadar bekleyecek ve bundan ötürü Ricciardo'nun önünde zaman olacak. Eğer beklentileri karşılayamazsa Liam Lawson direksiyona geçmek için hazırda bulunacak.

Liam Lawson, pilota di riserva, Visa Cash App RB F1 Team, con Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team

Liam Lawson, pilota di riserva, Visa Cash App RB F1 Team, con Helmut Marko, consulente, Red Bull Racing, Peter Bayer, CEO, RB F1 Team

Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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Giacomo Rauli
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