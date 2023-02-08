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Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"

Carlos Sainz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Türkiye ve Suriye'ye olan desteğini dile getirdi.

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Sainz'dan Türkiye mesajı: "Dualarım sizinle"
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Türkiye'nin değil, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük deprem felaketlerinden birisi geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ta yaşanmıştı.

Yaşanan iki büyük depremin üzerinden saatler geçti ancak hâlâ kurtarılmayı bekleyen onlarca, yüzlerce hatta binlerce insan var.

Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen saat artıyor. F1 pilotları da ülkemize ve Suriye'ye destek vermeyi sürdürüyorlar. 

Son olarak Sainz, "Yıkıcı depremin ardından Türkiye ve Suriye'den gelmeye devam eden haberler ve görüntüler karşısında hâlâ dehşete kapılıyorum..."

"Tüm düşüncelerim ve dualarım depremden etkilenen herkesle ve kurbanların aileleriyle." dedi.

 

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