McLaren, 2023 F1 aracının adını MCL60 koydu
McLaren takımı, 60. yıl dönümü şerefine yeni aracının adını MCL60 koyacağını açıkladı.
McLaren'ın önceki yıllarda olduğu gibi yeni aracının adını "MCL" şeklinde belirlemesi bekleniyordu.
Mantıken yeni aracın adı MCL37 olmalıydı fakat takım, bugün akşam saatlerinde yeni aracın adını MCL60 olarak açıkladı. Bunun temel sebebi, bu yıl McLaren'ın kuruluşunun 60. yıl dönümü olmasıydı.
Takım bu haberi kısa bir video ile yayınladı.
Yeni aracın görüntüsü yayınlanmadı fakat yine turuncu rengin kullanacağı işaret edildi.
Takım, 2023 F1 aracının örtüsünü 13 Şubat'ta kaldıracak. Sonrasında Silverstone'da bir reklam çekimi yapmaları bekleniyor.
Ferrari de dün 2023 F1 aracının adının SF-23 olacağını duyurmuştu.
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