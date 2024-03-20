Menath: "Sauber iki pilotundan da memnun değil"

2022'de takımın o dönemki isim sponsoru olan Alfa Romeo için Mercedes'ten ayrılan Bottas, Sauber takımını üst sıralara taşıyamadı. Hatta geçen sezon şampiyonada altıncılıktan dokuzunculuğa gerilediler.

Sorumlunun kimler olduğu uzmanları ve taraftarları ikiye böldü.

Alfa Romeo'nun Audi'nin devralınmasından önce Sauber'e geri dönmesi ve Seidl'in Sauber CEO'su olarak atanması da dahil olmak üzere hiyerarşide büyük değişikliklerle gelen büyük bir değişimin ortasında olan Hinwil ekibinin 2026'yı bekleyen arafta bir takım olduğu öne sürüldü.

Yapı taşlarının yerine oturtulduğundan bahsediliyor. Ancak iki yıl üst üste parlayamamak Audi'nin çekilebileceği spekülasyonlarına da yol açtı.

Bu ayın başlarında Audi ve Sauber'in Alman üreticinin Formula 1 takımını yüzde 100 satın aldığını açıklamasıyla bu spekülasyonlar ortadan kalktı.

Ancak yeni yatırım, itici güç ve ivme karşısında bile Sauber'in hâlâ bir sorunu var: sürücüler.

Bottas ve Zhou Guanyu iki sezondur takım arkadaşları ve ikisi de takımda geçirdikleri süre boyunca parlayamadılar.

Menath'ın Motorsport-Magazin'e yaptığı açıklamaya göre CEO Seidl aslında hem Bottas hem de Zhoul'dan kurtulmak istiyor.

F1Oversteer YouTube kanalına verdiği demeçte Menath, "Sauber, performans açısından nispeten hayal kırıklığı yaratıyor. Sauber iki sürücüden de %100 memnun değil."

"Valtteri Bottas ile Fred Vasseur üç yıl önce anlaştı. Muhtemelen bir yıl önce ondan kurtulmak isteyecek olan Andreas Seidl değil, bu yüzden doldurulması gereken iki koltuk olduğundan oldukça eminim."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Zhou Guanyu elbette çok para da getiriyor ama perspektif olarak Sauber Audi works takımı olacak ve artık ücretli bir sürücünün rol oynamasına gerek kalmayacak." dedi.

Ancak bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bottas, takım Audi dönemine girerken Sauber ile devam etmek istiyor.

PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda Bottas, "20 sezon... Bence bu mümkün."

"Henüz o kadar uzağı düşünmüyorum ama baktığım kadarıyla F1'deki varlığımın sonunu görmüyorum."

"Kesinlikle burada başarılı yıllar geçirmek istiyorum. Şu anki hedefim ve motivasyonum bir şekilde tekrar ön sıralara yaklaşmaya çalışmak."

"Umarım karar verecek olan insanlar benim bir şey kanıtlamam gerekmediğini düşünürler."

"Geçmiş performansıma bakarsanız, eğer iyi bir aracım varsa, neler yapabileceğimi biliyor olmalılar."

"Ama yine de, kesinlikle iyi olmak için ekstra bir motivasyon. Çünkü ne yazık ki bu sporda pek çok kişi için hafıza oldukça kısa. Ortalama bir sezon geçirdiğinizde insanlar sizi unutuyor. Bu yüzden iyi bir yıl geçirmek istiyorum." dedi.

34 yaşındaki Bottas, kariyerine Williams ile başlayıp Mercedes ve ardından Sauber'e geçmeden önce 10 kez Grand Prix kazandı.