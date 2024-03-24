Sauber, pit sorunları sebebiyle 5000 euro para cezasına çarptırıldı
Sauber Formula 1 takımı, Avustralya Grand Prix'sindeki bir başka sorunlu pit stopun ardından 5000 euro para cezasına çarptırıldı.
Valtteri Bottas, Kick Sauber F1 Team C44, comes in for a pit stop
Zak Mauger / Motorsport Images
Bahreyn'de Valtteri Bottas 'ın ve Cidde'de Zhou Guanyu'nun uzun süreli pit stoplarına neden olan sorunlarının ardından takım, sorun riskini azaltmak amacıyla Melbourne için 'sınırlama' olarak adlandırılan değişiklikler yaptı.
Ancak Melbourne'de Bottas, kendisine 28 saniyeye mal olan ve puan kazanma şansını elinden alan başka bir sorun yaşadı.
Bu olayda bijon somunu tabancadan fırladı ve hızlı şeride yuvarlanarak pit yoluna girdi. Bu da güvenlik gerekçesiyle FIA komiserlerine rapor edilmesine yol açtı.
Komiserler konuyu inceledikten sonra, "Takımın pit stop sırasında bir bijon somununun kontrolünü kaybederek yarış sırasında pit alanında tehlikeli bir duruma neden olduğuna" karar verdiler ve para cezasını uyguladılar.
Daha önce böyle bir durum yaşanmamış olmasına rağmen Sauber yarış direktörü Xevi Pujolar, kaybedilen bijonun takımın Cidde'den bu yana yaptığı değişikliklerin bir sonucu olduğunu reddetti.
Autosport'un son olayla ilgili sorusu üzerine Pujolar, "Bu olmamalıydı ama buna neden olacak herhangi bir değişiklik yapmadık."
"Serbest antrenman ve pit stop antrenmanlarında gördüğümüz kadarıyla bugün her şeyin yolunda gideceğinden oldukça emindik."
Valtteri Bottas, Kick Sauber F1 Team C44, pit stop için geliyor
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Pujolar, sorunun tekrarlanmasının takım için oldukça maliyetli olduğunu kabul etti.
"İlk yarıştan itibaren pit stoplarda, çapraz dişte bazı sorunlar bulduk."
"Bu, serbest antrenman yaptığımızda bulamadığımız bir şey, hatta kış boyunca bile bir sorun bulamamıştık."
"Ama ne zaman bir yarış durumuna girsek daha kritik hale geliyor. Bu hafta bazı önlemler aldık, bazı küçük değişiklikler yaptık. Ama yine bir pit stop sorunu yaşadık."
"Bu sorunu yaşadığımız sürece işimiz çok zorlaşıyor. Bu ekiple ilgili bir sorun değil, ekip her şeyi doğru yapıyor."
"Donanımla ilgili bir sorunumuz var ve sadece bu çözümü ve parçaları bulmak için zamanımız olduğundan emin olmamız gerekiyor. Suzuka için bunu düzeltmeye çalışacağız."
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