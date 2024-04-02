Sauber, Imola için Red Bull tarzı yeni bir konsepte geçecek
James Key, yeni aracın beklentileri karşılayamamasının ardından gelişim çalışmalarına hız verdi ve yakında ilk güncellemelerin gelmesi bekleniyor.
Zhou Guanyu, Kick Sauber C44
Sam Bagnall / Motorsport Images
Sauber çıkış yolu arıyor. Hinwil merkezli takım, 2024 sezonunun üç yarışının ardından Williams ve Alpine ile beraber puan alamayan üç takımdan birisi.
Alfa Romeo'dan Audi'ye geçiş sürecinin beklenenden daha karmaşık olduğu ortada. Finn Rausing'in ayrılmasıyla birlikte, kontrol artık tamamen Audi'ye geçmiş durumda fakat beklenen adımların atılması vakit alacak.
2024 sezonunun bir geçiş sezonu olması bekleniyordu, ancak şampiyonanın başlangıcının bu kadar kötü olacağını kimse düşünemezdi. Sonuçları etkileyen şey sadece ciddi pit stop sorunları değil, beklentileri karşılamayan araçtı.
Valtteri Bottas durante uno dei pit stop pieni di problemi con la Sauber C44
Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images
Guanyu Zhou Avustralya'da pit yolundan başlamak zorunda kaldı çünkü yeni ön kanat arızalanmıştı ve Çinli sürücünün yedeği yoktu: mühendisler daha eski bir çözüm seçerek farklı bir kanat konfigürasyonu takmak zorunda kaldılar, bu yüzden de ceza almak durumunda kaldılar.
Sauber'in teknik direktörü James Key, ilk yarıştan sonra yeniden yükselişe geçmek için köklü bir değişiklik gerektiğinin farkında ve bundan ötürü bir "B araç" tasarlıyor.
Aracın Londra'daki lansmanında konuşan İngiliz mühendis, yeni aracın kendi eseri olmadığını vurgulamaktan çekinmedi: C44 kendisi İsviçreli ekibe gelmeden önce tasarlanmıştı. Bu nedenle projede köklü bir revizyona gitmeye karar vermesi şaşırtıcı olmamalı.
Hedef , her şey yolunda giderse 19 Mayıs'ta Imola'da yapılması planlanan Emilia Romagna GP'sine büyük oranda revize edilmiş bir araç getirmek.
Söylentilere göre, RB20'nin bir kopyası olacak bu yeni araç için Red Bull'un çözümleri tercih edilecek.
Bunun yoğun rüzgar tüneli çalışmasıyla ortaya çıkacak bir araç olacağı açık fakat gelecek için yön bleirlemek adına önemli olacak.
Dettaglio della nuova ala anteriore della Sauber C44: Zhou non aveva una scorta in Australia ed è partito dalla pit lane
Foto di: Giorgio Piola
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