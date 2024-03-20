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Simone Resta, Ferrari'den Mercedes'e geçiyor!

Simone Resta Mercedes'te stratejik geliştirme direktörü olarak göreve başlayacak. Ayrıca Ferrari'nin eski sürücü simülatörü ekip lideri Enrico Sampò da Brackley'e gidiyor.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Güncel:
Simone Resta, Sauber

Simone Resta, Sauber

Franco Nugnes

Formula 1'de teknik isimlerin transferleri her zaman önemlidir. En son büyük hamle, iki önemli teknisyeni Maranello'dan Brackley'e getirmeyi başaran Mercedes tarafından gerçekleştirildi.

Bu isimlerden ilki, çoğu Formula 1 hayranı tarafından iyi bilinen bir isim olan Simone Resta. 

Minardi, Alfa Romeo ve Haas'ta önemli geçmişleri olan ve uzun süredir Ferrari tasarımcısı olan Imola'lı mühendis, Toto Wolff'un yanına İngiltere'ye taşınmak üzere İtalya'dan ayrılıyor. Brackley fabrikasında stratejik geliştirme direktörü olarak görev yapacak ve James Allison ile yakın bir şekilde çalışacak.

Mercedes'in mevcut teknik direktörü ve Brackley'ye yeni katılcak mühendis, geçtiğimiz on yılda Maranello'nun teknik departmanının bir parçasıyken birlikte çalışma fırsatı bulmuşlardı. Şimdi yeniden bir araya gelerek birlikte çalışacaklar ve Mercedes'i 2014-2021 dönemindeki ihtişamlı günlerine geri döndürmeye çalışacaklar.

Mercedes, şu anda Ferrari'de olan ancak takımda kesin bir rolü olmayan Resta'nın durumundan yararlandı. Mattia Binotto'nun takımın başına geçmesinden bu yana Resta, müşteri takımlarına motorlar konusunda yardı etmek için çalışmış, Alfa Romeo ve Haas takımları arasında gidip gelmiş ve kısa sürelerle Ferrari'ye dönmüştü. Resta, uzun yıllar boyunca 'Şahlanan At' için çalıştıktan sonra şimdi rotasını Mercedes 'Yıldızına' yönlendirdi.

Enrico Sampò, Ferrari, Head of driving simulator

Enrico Sampò, Ferrari, Head of driving simulator

Foto di: Ferrari

Ferrari'den ayrılıp Mercedes'e geçen ikinci mühendis Enrico Sampò oldu. Maranello'da sürücü simülatörü ekip lideri olarak görev yapan Sampò, Mercedes'te performans yazılımı uygulamalarının başında olacak.

Sampò 2007'de Magneti-Marelli'de bir yıldan kısa bir süre çalıştıktan sonra 2011'den bu yana Ferrari'de araç modelleme ve simülasyon mühendisi, araç modelleme ve simülasyon lideri, kıdemli araç dinamiği uzmanıi, performans metodolojisi ekip lideri ve son dört yılda sürüş simülatörü ekip lideri gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Her ikisi de Mercedes ile sözleşme imzaladıkları için 2025 yılına kadar yeni takımlarında çalışamayacaklar. Ancak Toto Wolff'un ekibi için bu hamleler, şampiyonluk mücadelesine geri dönmek için taze fikirler getirecek yeni ve kuşkusuz deneyimli isimlere ihtiyaç duyan teknik departmanın yenilenmesi için uzun bir yol kat ediliş olunacak.

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Giacomo Rauli
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Giacomo Rauli
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