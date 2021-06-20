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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın Bottas’ı Hamilton'dan önce pite çağırmaktan "başka bir seçeneği olmadığını" söyledi.

Mercedes’in, önce Bottas’ı pite çağırmaktan “başka seçeneği yoktu”

7 kez dünya şampiyonu, pole pozisyonundan start alan Verstappen’in ilk turda yaptığı hatadan sonra yarış liderliğini ele geçirmişti.

Ancak 17. turun sonunda orta lastikten sert lastiğe geçmek için pite çağırılan ilk Mercedes pilotu Bottas’tı.

Red Bull da buna Verstappen’i pite alarak cevap verdi ve bu erken pit stratejisi, Hollandalı pilotun Hamilton’ı geride bırakmasına izin verdi.

Ardından Avusturyalı takım, Verstappen’in pist pozisyonunu iki pit stop stratejisine geçmek için kullandı ve bu durum, Hamilton’ın tek pit stop stratejisine bağlı kalmasına yol açtı.

Verstappen, daha yeni lastiklerle finişe iki tur kala İngiliz pilota atak yaparak liderliği aldı ve takımına yarış zaferini getirdi. Böylece genç pilot, şampiyona liderliğini elinde tutmayı başardı.

Yarıştan sonra Sky Sports F1'e konuşan Wolff, Mercedes'in stratejinin arkasında yatan sebebi açıkladı ve Nico Rosberg'in takımın Bottas konusunda "çok açgözlü" davrandığı iddiasını çürüttü.

Wolff, "Hayır, başka seçeneğimiz yoktu. Valtteri'nin lastiğinde titreşim başlamıştı ve bu titreşimin, süspansiyondan gelmesinden endişeleniyorduk." 

"Herhangi bir zamanda bir arıza yaşayabilirdi çünkü lastikleri oldukça fazla aşınmıştı."

"Pit stopların çok erken başlamasını tetikleyeceğimizi biliyorduk ama başka seçeneğimiz yoktu." dedi.

Hamilton ise yarıştan sonra neden ilk pit stoplarda Verstappen'e bir pozisyon kaybettiğini anlamadığını dile getirmişti.

Mercedes strateji şefi James Vowles, yarışın ardından takım radyosunda Hamilton'a şunları söyledi: "Bu bizden kaynaklıydı. Yarışı kurtarmak için elinden geleni yaptığın için teşekkür ederim."

Takım patronu Wolff ise yarışta her şeyin ters gittiğini ifade etti.

Wolff, "Her şey ters gitti. Max, hata yaptığı için liderliği almıştık. Bu yüzden, bu aslında bize verilmiş gibi oldu."

"O zaman hızımız iyiydi. Sanırım belki de biraz fark bile olsa erken pit stratejisine karşı savunma yapmak için 3 saniyemiz olurdu."

"Ancak yeterli değildi. Bir saniyemiz yoktu ve bir yerlerde zaman kaybettik." yorumlarını yaptı.

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