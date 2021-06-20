Bottas: ''Sinirli radyo mesajım aşırı bir tepki değildi''

Bottas, Paul Ricard'daki yarışın başlangıç turlarında güçlü görünüyordu ve öndeki Max Verstappen ile Lewis Hamilton'a yaklaşıyordu.

Lider konumdaki Verstappen yarışın 32. turunda orta hamur lastiklere geçti ve bu yarış için yapılabilecek optimal stratejilerden biriydi.

Tekrar pit stop yapmaları durumunda yerlerini kaybedebileceklerini bilen Mercedes ise Hamilton ve Bottas ikilisini yarışın sonuna kadar pistte tutma kararı aldı.

Hamilton açısından bu strateji neredeyse işe yarayacaktı ve İngiliz pilot, Verstappen'i son tura kadar arkasında tutmayı başardı. Ancak Hollandalı pilot yarışı lider tamamladı.

Bottas ise, tek pit stop uyguladıkları için Verstappen'in ve Sergio Perez'in karşısında oldukça zorlandı ve podyumdaki yerini kaybetti.

Tek pit stop stratejisi nedeniyle yarışının kötü etkilendiğini fark eden Bottas, Mercedes takım radyosunda sinirli şekilde tepki gösterdi ve şöyle bağırdı: ''Neden, bu yarış iki pit stoplu olacak dediğimde kimse beni dinlemedi? Lanet olsun!''

Yarıştan sonra açıklama yapan Bottas, lastiklerini yarışın sonuna kadar korumada zorlandığını söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Bottas, ''Bence bugün kazanacak strateji iki pit stoptu. Bunu yarıştan sonra söylemek kolay ancak olan oldu.''

''Takım olarak yarışı tek pit stopla tamamlamaya çok odaklıydık ve bunun en iyisi olduğunu düşünüyorduk ancak değildi.''

''Son 10-15 tur boyunca ön lastiğim bitik durumdaydı, yani sadece yarışı bitirmeye çalışıyordum. Son tur hiç eğlenceli değildi.'' dedi.

Radyo mesajının aşırıya kaçıp kaçmadığı sorulan Bottas, sadece olduğunu düşündüğü şeyleri söylediğini açıkladı.

''Neler düşündüğümü söyledim. Yarıştan önce iki pit stop stratejisi yapmayı önermiştim ancak takım tek pit stop istedi ve şu anda içinde bulunduğumuz durum bu.''

Bottas, son turlarda Verstappen ve Perez'e karşı kolay hedef olduğunu düşündüğünü de ekledi.

''Kolay bir hedeftim. Tabii ki elimden geleni yaptım. Podyumda bitirmeye çalıştım ancak lastikler tamamiyle gitmişti, hiçbir şansım yoktu.''

''Lastiklerin daha iyi bir performans göstereceğini umuyorduk, asıl sorun buydu. Sert lastiklerin neredeyse tüm yarışı götürebileceğini düşündük ancak böyle olmadı.''