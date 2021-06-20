Leclerc : "Gerçekten çalışmamız gerekecek"

Fransa Grand Prix'sinden önce, Monaco ve Bakü'de kazandıkları iki pole pozisyonun ardından "daha normal" bir duruma döneceklerini söyleyen Leclerc, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında geçen iki yarışa kıyasla daha arkalarda kaldı ve bugün de iyi bir yarış geçiremedi.

Ferrari sürücüleri, her ikisinin de ilk 10'un dışında bitirdikleri yarışta değerli puanlar toplamayı umuyordu.

Lastikler çabuk aşındığı için Monakolu sürücü kendini geçen diğer pilotlara karşı savunma yapmada yetersiz kaldı.

Yarıştan sonra Canal+'e konuşan Leclerc, Paul Ricard'daki Grand Prix hakkında şunları söyledi: ''Bu sanırım, Formula 1 kariyerim boyunca geçirdiğim en zor yarıştı. Kesinlikle çok zordu. Lastiklerimiz çok aşındı. İlk birkaç turda lastikleri korumaya çalışsak da, sonrasında büyük bir aşınmayla karşılaştık.''

F1TV'ye verdiği röportajda da konuyla ilgili şu eklemelerde bulundu: ''Tempomuz ilk iki turda oradaydı, sonrasında herkes bu temposunu korurken, bizim iki aracımız da düşmeye başladı. Bu problemi gerçekten anlamamız gerekiyor.''

Ferrari, puan barajına giremeyince Leclerc'i tekrar pit stopa aldı ve Monakolu sürücü böylelikle damalı bayrağı 16. sırada görmüş oldu.

Leclerc, ''En sonunda, [sorunu] biraz daha anlayabilir miyiz diye görmek için ikinci pit stopu yaptık. Her durumda olan olmuştu ve daha farklı bir şey yapıp yapamayacağımızı görmek için ikinci orta hamuru denedik. "

"Ancak bu yine aynı sonucu verdi, sürüş tarzımı değiştirsem ve birkaç ayarda düzenleme yapsak da hiçbir şey değişmedi. Kesinlikle bunun üzerine çalışmamız gerekiyor. Sainz ve ben, bugün kötü bir gün geçirdik.'' ifadelerini kullandı.

Leclerc, bundan sonra art arda iki hafta içinde gerçekleştirilecek Grand Prix'lerde bu durumu toplayabilecekleri konusunda ise biraz karamsar kaldı.

Leclerc, ''Dürüst olmak gerekirse, şu anda bunu bilmiyorum. Yarışta bunların olmasını beklemiyorduk, bu yüzden gerçekten bir şeyleri anlamamız gerekiyor.'' dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images