Mercedes: "Hamilton pite gelmeseydi puanların 'dışına' düşebilirdi"

Pazar günü gerçekleştirilen yarışa motor cezası nedeniyle 11. başlayan Hamilton, üçüncü sırada götürdüğü yarışın bitimine sekiz tur kala pite girmek zorunda kaldı ve beşinciliğe gerilediği için hüsrana uğradı.

Hamilton, rakipleri yaklaşık 20 tur kala pite girdiği sırada dışarıda kalmayı seçti ve yarışı tek set geçiş lastiklerinde tamamlamayı umdu.

Mercedes, yarışın sonlarına doğru ciddi bir düşüş yaşamaktan korktukları için Hamilton'ı pite getirerek olası kayıpları önlemek istediklerini açıkladı.

Alpine sürücüsü Esteban Ocon yarışı pite gelmeden bitiren tek pilottu. Ancak son beş turda Lance Stroll'e 18 saniye kaybetti ve bir puan alabildiği için şanslıydı.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, takımın yaptığı hesaplamalara göre, Hamilton pite girmeseydi ve yarışa lastik performansını düşürmeden devam etseydi, dördüncü olabilirdi.

Shovlin, Motorsport TV'de yayınlanan This Week with Will Buxton'ın son bölümünde, "Bizce, eğer onu içeri aldığımız sırada yerini korusaydı ve finişe kadar istikrarlı bir şekilde devam etseydi, Sergio Perez'e yerini kaybedecekti ama yarışı dördüncü sırada tamamlayan Charles Leclerc'in önünde bitirecekti."

"Ancak bu senaryo Lewis'in lastiklerin daha fazla performans kaybetmemesi koşulunda gerçekleşecekti ve lastiklerin parçalandığı oldukça barizdi."

"Yarıştan sonrasına kadar yapamadığımız hesaplama Esteban'da gördüğümüz performans düşüşünü almaktı. Yarışın sonuna kadar tek set geçiş lastikleriyle yarışan tek pilot oydu."

"Eğer aynı performans kaybını Lewis'e uygulasaydık, sıra kaybedeceğini ve puanların dışına düşeceğini görecektik."

"Performans düşüşü baz alınırsa, en arkada Carlos Sainz ile mücadele ediyor olabilirdi bile."

"Bu hesaplamayı yarış sırasında yapamazsınız çünkü gelecekteki bilgilere güvenmeniz gerekiyor." dedi.

Hamilton, piste beşinci sırada döneceğinden emin olmak için pite getirildi. Mercedes, İngiliz sürücünün, Pierre Gasly'e yer kaybedeceğinden ve daha fazla dışarıda kalması durumunda altıncı sıraya düşeceğinden korkuyordu.

Shovlin, Hamilton'ın en iyi senaryoda bile podyumu kaybedeceğini ve takımın, kaybı 'en aza' indirmenin, en iyi seçenek olacağını düşündüğünü anlattı.

Shovlin, "O noktaya kadar optimum hamleyi yapmadığınızı bildiğinizde, her şey biraz kumar haline geliyor. Yarışın kalanında en iyisini nasıl yapacağınızı düşünmeye başlıyorsunuz."

"Git gide yeni set lastiklere geçmek olası görünüyordu. Lastiklerin yıpranma aşamasını atlatsanız bile en iyi ve en güvenli finiş böyle olacaktı." dedi.,

Mercedes, Perez'in pite gelmesinin hemen ardından Hamilton'ı çağırdı ancak yedi kez dünya şampiyonu dışarıda kalmak istedi.

Shovlin, Mercedes pit duvarının, dışarıda daha uzun süre kalarak risk almaya 'hazır' olduklarını ve zorlu koşullarda Hamilton'ın kararına güvendiklerini söyledi.

Shovlin, "Lastiklerin nasıl hissettirdiğini ve tutuşun nasıl olduğunu en iyi anlayan sürücülerden biri. "

"Lastikleri ne kadar uzun süre götürecekleri hissini, yıllar boyu süren tecrübelerinden alıyorlar. Bu yüzden benzer durumlarda genel olarak Lewis'in söylediklerini dinliyoruz."

"Ancak bu yarışlarda her şeyi doğru yapmak çok zor. Kararlarımızın bazıları, galibiyet için uygun bir pozisyona, yani podyum için mücadele edecek konuma gelip gelemeyeceğimiz üzerineydi."

"Bu yarışın son üçte birlik kısmında hesapladığımız bir riskti." dedi.