Gasly: "Perez ve Alonso'nun arasında gidebileceğim hiç yer yoktu"

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, dördüncü sıradan başladığı yarışın ilk metrelerinde biraz yavaş kaldı ve Red Bull pilotu Sergio Perez, kendisine iç taraftan, Alpine pilotu Fernando Alonso ise dış taraftan atak yaptı.

Gasly, Perez'in iç taraftan yaptığı atakla beraber dışarı doğru açıldı ve orada bulunan Alonso'ya çarptı.

Kaygan zeminde spin atan Alonso, gridin arkasına düşerken, Gasly bu olaydan ötürü beş saniye zaman cezası aldı.

Yarışın ardından konuşan Gasly, gazetecilere verdiği demeçte, Perez ve Alonso arasında sıkıştığını ve gidebilecek hiçbir yeri olmadığı için de temas ettiğini söyledi.

Gasly, "Açıkçası görüntüleri henüz görmedim fakat bir temas oldu."

"Benim için orası çok dardı, iç tarafta Sergio ve dış tarafta Fernando vardı. Gidebileceğim bir boşluk yoktu ama evet temas oldu ve ceza aldım. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Önce görüntüye seyretmem lazım."

"Fernando'nun orada olduğunu gördüm, Sergio'nun da orada olduğunu gördüm ve gidebileceğim yere gitmeye çalıştım."

"Üçümüz yan yanaydık ve bu kadar çok araç birlikte olduğunda bunun genellikle iyi bir durum olmadığını biliyoruz." dedi.

Gasly yine de altıncı olup iyi puanlar almaktan memnun.

Fransız pilot, "Gerçekten son derece mutluyum. Öndekilere baktığımızda, Charles ve Checo ile aynı 10 saniye içerisindeydik."

"Onlarla aynı 10 saniye içerisinde bitirmek bizim için çok güçlü bir performans ve bunu, beş saniyelik bir cezamız olmasına rağmen yaptık. Gerçekten çok memnunum. Kolay değildi ve hata yapmak çok kolaydı. Buna rağmen çok güçlüydük ve bundan gerçekten memnun kaldık."

"Takım performansından memnunum. Hızımız iyiydi ve hem iletişim hem de strateji anlamında her şeyi doğru yaptık. Podyuma bu kadar yakın olmaktan memnuniyet duyabileceğimizi düşünüyorum."

"Her hafta sonu bu seviyede performans göstermeyi hedeflemeliyiz." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images