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2022 F1 takvimi cuma günü onaylanacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2022 Formula 1 takvimi, cuma günü gerçekleştirilecek Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak ve RaceFans'e göre Türkiye takvimde yok.

2022 F1 takvimi cuma günü onaylanacak

RaceFans, geçtiğimiz günlerde Çin'in 2022 takviminde yer almayacağını ve yerini Imola'nın alacağını öğrenmişti. Şimdi takvim ve sezon öncesi testleriyle alakalı daha fazla bilgi ortaya çıktı.

RaceFans'in özel haberine göre sezon öncesi testleri, gelecek yılki yeni araçlar göz önünde bulundurularak sekiz güne çıkarılacak ve kış testleri, 21-25 Şubat tarihleri arasında Katalonya'da yapılacak beş günlük bir testle başlayacak.

10-12 Mart tarihleri arasında ise Bahreyn'de üç günlük bir sezon öncesi testi daha yapılacak.

RaceFans aynı zamanda geçici takvimin nasıl olacağını da yayınladı. Buna göre Imola, Çin'in yerini alacak ve 24 Nisan'da yapılacak.

Sezon yeni takvime göre 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp, 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde toplam 23 yarış olacak ve Türkiye beklendiği üzere yeni takvimde yer almayacak.

Dünya Motor Sporları Konseyi, cuma günü yapılacak toplantıda 2022 F1 takvimini onaylayacak.

RaceFans'e göre geçici 2022 takvimi:

Tarih Ülke Devre
20 Mart Bahreyn Bahrain International Circuit
27 Mart Suudi Arabistan Jeddah Corniche Circuit
10 Nisan Avustralya Albert Park
24 Nisan Çin/İtalya Shanghai International Circuit/Imola
8 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri Miami International Autodrome
22 Mayıs ispanya Circuit de Catalunya
29 Mayıs Monako Monako
19 Haziran Kanada Circuit Gilles Villeneuve
12 Haziran Azerbaycan Baku City Circuit
3 Temmuz Britanya Silverstone
10 Temmuz Avusturya Red Bull Ring
24 Temmuz Fransa Paul Ricard
31 Temmuz Macaristan Hungaroring
28 Ağustos Belçika Spa-Francorchamps
4 Eylül Hollanda Zandvoort
11 Eylül İtalya Monza
25 Eylül Rusya Sochi Autodrom
2 Ekim Singapur Singapur
9 Ekim Japonya Suzuka
23 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Circuit of the Americas
30 Ekim Meksika Autodromo Hermanos Rodriguez
13 Kasım Brezilya Interlagos
20 Kasım Abu Dhabi Yas Marina
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