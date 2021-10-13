2022 F1 takvimi cuma günü onaylanacak

RaceFans, geçtiğimiz günlerde Çin'in 2022 takviminde yer almayacağını ve yerini Imola'nın alacağını öğrenmişti. Şimdi takvim ve sezon öncesi testleriyle alakalı daha fazla bilgi ortaya çıktı.

RaceFans'in özel haberine göre sezon öncesi testleri, gelecek yılki yeni araçlar göz önünde bulundurularak sekiz güne çıkarılacak ve kış testleri, 21-25 Şubat tarihleri arasında Katalonya'da yapılacak beş günlük bir testle başlayacak.

10-12 Mart tarihleri arasında ise Bahreyn'de üç günlük bir sezon öncesi testi daha yapılacak.

RaceFans aynı zamanda geçici takvimin nasıl olacağını da yayınladı. Buna göre Imola, Çin'in yerini alacak ve 24 Nisan'da yapılacak.

Sezon yeni takvime göre 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp, 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde toplam 23 yarış olacak ve Türkiye beklendiği üzere yeni takvimde yer almayacak.

Dünya Motor Sporları Konseyi, cuma günü yapılacak toplantıda 2022 F1 takvimini onaylayacak.

RaceFans'e göre geçici 2022 takvimi:

Tarih Ülke Devre 20 Mart Bahreyn Bahrain International Circuit 27 Mart Suudi Arabistan Jeddah Corniche Circuit 10 Nisan Avustralya Albert Park 24 Nisan Çin/İtalya Shanghai International Circuit/Imola 8 Mayıs Amerika Birleşik Devletleri Miami International Autodrome 22 Mayıs ispanya Circuit de Catalunya 29 Mayıs Monako Monako 19 Haziran Kanada Circuit Gilles Villeneuve 12 Haziran Azerbaycan Baku City Circuit 3 Temmuz Britanya Silverstone 10 Temmuz Avusturya Red Bull Ring 24 Temmuz Fransa Paul Ricard 31 Temmuz Macaristan Hungaroring 28 Ağustos Belçika Spa-Francorchamps 4 Eylül Hollanda Zandvoort 11 Eylül İtalya Monza 25 Eylül Rusya Sochi Autodrom 2 Ekim Singapur Singapur 9 Ekim Japonya Suzuka 23 Ekim Amerika Birleşik Devletleri Circuit of the Americas 30 Ekim Meksika Autodromo Hermanos Rodriguez 13 Kasım Brezilya Interlagos 20 Kasım Abu Dhabi Yas Marina