2022 F1 takvimi cuma günü onaylanacak
2022 Formula 1 takvimi, cuma günü gerçekleştirilecek Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak ve RaceFans'e göre Türkiye takvimde yok.
RaceFans, geçtiğimiz günlerde Çin'in 2022 takviminde yer almayacağını ve yerini Imola'nın alacağını öğrenmişti. Şimdi takvim ve sezon öncesi testleriyle alakalı daha fazla bilgi ortaya çıktı.
RaceFans'in özel haberine göre sezon öncesi testleri, gelecek yılki yeni araçlar göz önünde bulundurularak sekiz güne çıkarılacak ve kış testleri, 21-25 Şubat tarihleri arasında Katalonya'da yapılacak beş günlük bir testle başlayacak.
10-12 Mart tarihleri arasında ise Bahreyn'de üç günlük bir sezon öncesi testi daha yapılacak.
RaceFans aynı zamanda geçici takvimin nasıl olacağını da yayınladı. Buna göre Imola, Çin'in yerini alacak ve 24 Nisan'da yapılacak.
Sezon yeni takvime göre 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayıp, 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. Takvimde toplam 23 yarış olacak ve Türkiye beklendiği üzere yeni takvimde yer almayacak.
Dünya Motor Sporları Konseyi, cuma günü yapılacak toplantıda 2022 F1 takvimini onaylayacak.
RaceFans'e göre geçici 2022 takvimi:
|Tarih
|Ülke
|Devre
|20 Mart
|Bahreyn
|Bahrain International Circuit
|27 Mart
|Suudi Arabistan
|Jeddah Corniche Circuit
|10 Nisan
|Avustralya
|Albert Park
|24 Nisan
|Çin/İtalya
|Shanghai International Circuit/Imola
|8 Mayıs
|Amerika Birleşik Devletleri
|Miami International Autodrome
|22 Mayıs
|ispanya
|Circuit de Catalunya
|29 Mayıs
|Monako
|Monako
|19 Haziran
|Kanada
|Circuit Gilles Villeneuve
|12 Haziran
|Azerbaycan
|Baku City Circuit
|3 Temmuz
|Britanya
|Silverstone
|10 Temmuz
|Avusturya
|Red Bull Ring
|24 Temmuz
|Fransa
|Paul Ricard
|31 Temmuz
|Macaristan
|Hungaroring
|28 Ağustos
|Belçika
|Spa-Francorchamps
|4 Eylül
|Hollanda
|Zandvoort
|11 Eylül
|İtalya
|Monza
|25 Eylül
|Rusya
|Sochi Autodrom
|2 Ekim
|Singapur
|Singapur
|9 Ekim
|Japonya
|Suzuka
|23 Ekim
|Amerika Birleşik Devletleri
|Circuit of the Americas
|30 Ekim
|Meksika
|Autodromo Hermanos Rodriguez
|13 Kasım
|Brezilya
|Interlagos
|20 Kasım
|Abu Dhabi
|Yas Marina