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Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"

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Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
5 Ağu 2020 17:29

Mercedes, çift eksenli direksiyon (DAS) sisteminin, her iki aracının da İngiliz Grand Prix'sinin son birkaç turunda çektiği lastik patlamalarında bir rol oynamadığını belirtti.

Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton, Pazar günü Silverstone'da yapılan Britanya Grand Prix'sinde 1-2 götürdükleri yarışın bitimine son birkaç tur kala sol ön lastiklerini patlattılar.

Bottas'ın son ön lastiği, yarış bitimine üç tur kala patladı ve bu sebeple Fin pilot, ikinci sıradan 11. sıraya kadar geriledi.

Hamilton ise son turda sol ön lastiğini patlattıktan sonra, aracını üç tekerlek üzerinde finişe getirdi ve evinde unutulmaz bir galibiyet aldı. 

İngiliz pilot, lastik patlamalarının pistte bulunan parçalardan olduğuna "ikna olduğunu" söyledi, bu sırada lastik tedarikçisi Pirelli ise, tüm sürücülerin sert lastik ile uzun bir stint tamamlandığı nın altını çizdi.

Mercedes, sürücülerinin lastikleri daha iyi ısıtması için DAS sistemini kullanmaya başladı, bu da lastik patlamalarının bu sistem sebebiyle olup olmadığı sorularını ortaya çıkardı.

 Ancak takım, olan olaylar ve DAS arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Takımın yayınladığı yarış sonrası toplantı videosunda Mercedes strateji direktörü James Vowles şunları söyledi: "Bu sene, ve özellikle bu yarış hakkında, sorulan pek çok soru DAS, ve lastik patlamasının sistem sebebiyle olup olmadığı hakkındaydı."

"Kesin bir şekilde söyleyebilirim ki sorunun cevabı hayır. Bunun arkasında birkaç neden var."

"Öncelikle sistem, lastik patlamasından önceki herhangi bir zamanda kullanılmadı. Hatta sistem daha çok yarışın erken bölümlerinde kullanıldı ve daha sonrasında kullanılmadı."

"Daha sonrasında, [Carlos] Sainz da bir lastik patlaması yaşadı ve şu net ki, onlar araçlarında DAS sistemini kullanmıyor ve pek çok rakip, Valtteri'nin şikayet ettiği vibrasyondan bahsetti."

"Bu bizimle alakalı bir şey değildi fakat şurası net ki, problemin en kötü tarafındaydık."

Bu olaylara karşılık Pirelli, bu hafta sonu yapılacak olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde minimum lastik basıncını artıracağını, ancak hafta sonu için daha yumuşak lastik seçimi üzerine yaptığı plana sadık olacağını açıkladı.

Aynı zamanda sürücülerin dışarı taşmasını ve kerbin üzerine parça sıkışmasını ve böylece lastik yarıklarının oluşmasını engellemek amacıyla, Becketts virajı çıkışına bir kerb yerleştirildi.

Vowles, geçen hafta yaşanan sorunlar sonrasında Mercedes'in, ikinci Silverstone yarışına "tamamıyla açık gözler" ile gittiğini söyledi.

Vowles açıklamasında şunları söyledi: "Elimizde pek çok veri bulunmakta, ancak lastik hamurları bu hafta bir kademe daha yumuşak olacak."

"Şu anda Silverstone'a gözlerimizin tamamı açık bir şekilde gidiyoruz. Bunun arkasındaki gerçeklik ise Pazar günü, Güvenlik Aracı'nın erken girmesi ile beraber tüm sürücüler, çok uzun bir stint yapacakları bir pit-stop stratejisine geçtiler."

"Şu anda insanlar daha çekingen olacak ve eminim ki daha çok iki pit-stop stratejisi göreceğiz, ki lastik hamurunun da bunda bir etkisi olabilir."

 
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Seri Formula 1
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Editör Luke Smith

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