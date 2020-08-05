Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!

McLaren, yedek pilotlarını kullanma konusunda Mercedes'le anlaşma yapmıştı ve eğer Carlos Sainz ya da Lando Norris'ten bir tanesi yarışa katılamazsa, yerlerini Stoffel Vandoorne veya Esteban Gutierrez alacaktı.

Ancak Vandoorne, Berlin'deki Formula E yarışına katılacağı için bu hafta sonu Mercedes garajında yer alamayacak. Diğer tarafta Gutierrez de gerekli süper lisansa sahip değil. Bu yüzden bu hafta sonu eski Force India pilotu Paul di Resta McLaren'ın yedek pilotu olacak.

McLaren'dan yapılan açıklamada, "Daha önce de doğruladığımız üzere Carlos ile Lando'nun yarışamaması durumunda yedek pilotlarını kullanma konusunda Mercedes'le anlaşmamız var."

“Formula E'deki görevleri nedeniyle Stoffel Vandoorne kullanılamıyor ve Esteban Gutierrez de şu anda bir süper lisans anlamında uygun değil. Bu yüzden bu hafta sonu yedek pilotumuz Paul di Resta olacak."

"Paul bu sabah McLaren Technology Centre'da FIA ​​COVID-19 protokollerine uygun şekilde koltuk ayarı yaptırdı, ancak gerekmedikçe McLaren yarış ekibiyle yakın temasta olmayacak."

“Paul bu hafta sonu Sky Sports F1 ile planlandığı grevlerine devam edecek." denildi.

Di Resta, 2011 ve 2013 yılları arasında Force India ile F1'de üç sezon yarıştı, ancak son yarışına 2017 Macaristan'da Felipe Massa'nın yerine Williams'la çıktı.

34 yaşındaki sürücü, F1'deki koltuğunu kaybettikten sonra DTM'de yarıştı ve şimdilerde FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında yarışıyor.

Racing Point normalde geçen hafta Sergio Perez'in yerine Gutierrez'i geçirecekti ancak Meksikalı pilotun süper lisansının olmaması, takımı Nico Hulkenberg'le anlaşmaya itti.

Di Resta, Williams ile katıldığı 2017 Macaristan GP'den ötürü süper lisans kurallarını karşılıyor.

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