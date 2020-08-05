Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
86 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!

paylaşım
yorumlar
Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
5 Ağu 2020 16:33

Paul di Resta, Çarşamba günü takım fabrikasında koltuk ayarı yapmasının ardından bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde McLaren'ın yedek pilotu olacak.

McLaren, yedek pilotlarını kullanma konusunda Mercedes'le anlaşma yapmıştı ve eğer Carlos Sainz ya da Lando Norris'ten bir tanesi yarışa katılamazsa, yerlerini Stoffel Vandoorne veya Esteban Gutierrez alacaktı.

Ancak Vandoorne, Berlin'deki Formula E yarışına katılacağı için bu hafta sonu Mercedes garajında yer alamayacak. Diğer tarafta Gutierrez de gerekli süper lisansa sahip değil. Bu yüzden bu hafta sonu eski Force India pilotu Paul di Resta McLaren'ın yedek pilotu olacak.

McLaren'dan yapılan açıklamada, "Daha önce de doğruladığımız üzere Carlos ile Lando'nun yarışamaması durumunda yedek pilotlarını kullanma konusunda Mercedes'le anlaşmamız var."

“Formula E'deki görevleri nedeniyle Stoffel Vandoorne kullanılamıyor ve Esteban Gutierrez de şu anda bir süper lisans anlamında uygun değil. Bu yüzden bu hafta sonu yedek pilotumuz Paul di Resta olacak."

"Paul bu sabah McLaren Technology Centre'da FIA ​​COVID-19 protokollerine uygun şekilde koltuk ayarı yaptırdı, ancak gerekmedikçe McLaren yarış ekibiyle yakın temasta olmayacak."

“Paul bu hafta sonu Sky Sports F1 ile planlandığı grevlerine devam edecek." denildi.

Di Resta, 2011 ve 2013 yılları arasında Force India ile F1'de üç sezon yarıştı, ancak son yarışına 2017 Macaristan'da Felipe Massa'nın yerine Williams'la çıktı.

34 yaşındaki sürücü, F1'deki koltuğunu kaybettikten sonra DTM'de yarıştı ve şimdilerde FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında yarışıyor.

Racing Point normalde geçen hafta Sergio Perez'in yerine Gutierrez'i geçirecekti ancak Meksikalı pilotun süper lisansının olmaması, takımı Nico Hulkenberg'le anlaşmaya itti.

Di Resta, Williams ile katıldığı 2017 Macaristan GP'den ötürü süper lisans kurallarını karşılıyor.

 

Alakalı video

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de

Önceki haber

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de

Sonraki haber

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Paul diResta
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
22dk

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"

Britanya GP teknik güncellemeleri
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Britanya GP teknik güncellemeleri

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de
GENEL GENEL / Motorsport.com haberler
2s

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Racing Point'e yönelik protestoları bugün görüşecek!

Pirelli, Silverstone'daki lastik testini iptal etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli, Silverstone'daki lastik testini iptal etti

Son Haberler

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"
F1 Formula 1 / Son dakika
22dk

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"

Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de
Genl GENEL / Motorsport.com haberler
2s

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"

22dk
2
Formula 1

Britanya GP teknik güncellemeleri

3
Formula 1

"Racing Point, Vettel anlaşmasını Perez'in hastalığı yüzünden duyurmadı"

4
Formula 1

Ferrari, FIA'dan Racing Point hakkında açıklama istedi!

5
Formula 1

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi

2s

Son Videolar

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu? 09:12
Formula 1

F1 neden, her zaman kopya şampiyonası oldu?

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

Son Haberler

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"
F1

Mercedes: "DAS, lastik patlamalarında bir etken değildi"

Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!
F1

Silverstone'da McLaren'ın yedek pilotu Paul di Resta olacak!

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de
Genl

Mercedes-Benz Motorsport, Motorsport.tv'de

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi
F1

Silverstone, lastik aşınmasını engellemek için yeni kerbler ekledi

Pirelli, Silverstone'daki lastik testini iptal etti
F1

Pirelli, Silverstone'daki lastik testini iptal etti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.