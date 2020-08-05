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Formula 1 / Son dakika

F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor

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F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor
Ekleyen:
, Editör
5 Ağu 2020 18:57

Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.

1930

Amerikalı yarış pilotu Richie Ginther 90 sene önce bugün dünyaya geldi. 1960 ve 1967 yılları arasında 52 Formula 1 yarışında yarışan Ginther, 1965'te Meksika'da bir Grand Prix zaferi kazandı ve 52 starttan 14 podyum finişi gördü.

Ginther, 1967'de Indy 500'ün sıralama turları sırasında sporun yoğun tehlikesini gerekçe göstererek motor sporlarından aniden emekli olma kararı verdi. 1989'da kalp krizinden vefat etti.

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Richie Ginther, Honda

Richie Ginther, Honda
1/4

Fotoğraf: LAT Images

Richie Ginther, Ferrari 156

Richie Ginther, Ferrari 156
2/4

Fotoğraf: Sutton Images

Richie Ginther, Honda, Yoshio Nakamura

Richie Ginther, Honda, Yoshio Nakamura
3/4

Fotoğraf: LAT Images

Richie Ginther, Ferrari

Richie Ginther, Ferrari
4/4

Fotoğraf: LAT Images

 

1956

Juan Manuel Fangio pole pozisyonundan başladığı Almanya Grand Prix'sini kazandı ve en hızlı turu atmayı başardı. Fangio, yarışı Stirling Moss'un Maserati'sinden 46.6 saniye önce bitirdi.

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Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50

Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50
1/2

Fotoğraf: LAT Images

Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50

Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50
2/2

Fotoğraf: LAT Images

 

1962

Dan Gurney, 1962'de Almanya Grand Prix'sinde Porsche'nin ilk ve tek pole pozisyonunu kazandı. Yarış Graham Hill BRM aracıyla kazandı ve Gurney'in Porsche aracı ise üçüncü oldu.

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Graham Hill, BRM ve Stirling Moss

Graham Hill, BRM ve Stirling Moss
1/3

Fotoğraf: Sutton Images

Jack Brabham, Brabham BT3

Jack Brabham, Brabham BT3
2/3

Fotoğraf: LAT Images

Tony Shelly, Lotus 18/21

Tony Shelly, Lotus 18/21
3/3

Fotoğraf: Sutton Images

 

1984

Alain Prost, Hockenheim'da pole pozisyonundan başladığı Almanya Grand Prix'sini kazandı ve hâtta yarışın en hızlı turunu kaydetti. Niki Lauda ikinci oldu ve Derek Warwick ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

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Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Derek Warwick

Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Derek Warwick
1/2

Fotoğraf: Sutton Images

Alain Prost, McLaren MP4/2

Alain Prost, McLaren MP4/2
2/2

Fotoğraf: Sutton Images

 

1995

Michael Schumacher, sezon ortası arasında Corinna Betsch ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu ve bugüne kadar da özel hayatları söz konusu olduğunda hep korumacı oldular.

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Yarış galibi ve 2000 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher, Ferrari ve eşi Corinna Schumacher

Yarış galibi ve 2000 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher, Ferrari ve eşi Corinna Schumacher
1/10

Fotoğraf: XPB Images

Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher ve Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Fer

Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher ve Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Fer
2/10

Fotoğraf: XPB Images

Corinna Schumacher, ve Michael Schumacher, Mercedes AMG F1

Corinna Schumacher, ve Michael Schumacher, Mercedes AMG F1
3/10

Fotoğraf: XPB Images

Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher, Michael Schumacher, Mercedes GP F1 Team

Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher, Michael Schumacher, Mercedes GP F1 Team
4/10

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher ve eşi Corinna

Michael Schumacher ve eşi Corinna
5/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher manager Willi Weber ve eşi Corinna Schumacher

Michael Schumacher manager Willi Weber ve eşi Corinna Schumacher
6/10

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher ve eşi Corinna

Michael Schumacher ve eşi Corinna
7/10

Fotoğraf: Brousseau Photo

Michael Schumacher ve eşi Corinna

Michael Schumacher ve eşi Corinna
8/10

Fotoğraf: Ferrari Media Center

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 ve eşi Corinna Schumacher

Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 ve eşi Corinna Schumacher
9/10

Fotoğraf: XPB Images

Michael Schumacher ve eşi Corinna

Michael Schumacher ve eşi Corinna
10/10

Fotoğraf: XPB Images

 

 

2004

Williams, 2005 ve 2006 sezonları için Jenson Button'la iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ancak Button'ın o dönemki takımı Bar-Honda, sözleşmenin ihlal edildiğini iddia etti ve açılan davayı da kazandı.

Button bunun üzerine takımla kaldı.

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Thursday basın toplantısı: Jenson Button

Thursday basın toplantısı: Jenson Button
1/5

Fotoğraf: BMW AG

Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing

Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing
2/5

Fotoğraf: Lyndon McNeil

Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing

Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing
3/5

Fotoğraf: James Moy

3. finish for Jenson Button

3. finish for Jenson Button
4/5

Fotoğraf: LAT Images

Podyum: Warrd shower for Jenson Button

Podyum: Warrd shower for Jenson Button
5/5

Fotoğraf: LAT Images

 

2007

Çaylak sezonunu geçiren Lewis Hamilton, Macaristan'da kariyerinin üçüncü galibiyetini ve onuncu podyumunu elde etti. McLaren'dan takım arkadaşı Fernando Alonso ikinci olurken, Ferrari'den Kimi Raikkonen üçüncü oldu. 

Cumartesi günkü sıralama turlarında Fernando Alonso, kasıtlı olarak Lewis Hamilton'ın son turunu atmasını engelledi. Ancak bu olaydan ötürü Alonso'ya beş sıra grid cezası verildi ve ertesi gün Hamilton için rahat bir galibiyet geldi.

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Lewis Hamilton ve Fernando Alonso

Lewis Hamilton ve Fernando Alonso
1/6

Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22, Fernando Alonso, McLaren MP4-22

Lewis Hamilton, McLaren MP4-22, Fernando Alonso, McLaren MP4-22
2/6

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve 4th Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-

Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve 4th Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-
3/6

Fotoğraf: XPB Images

Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton

Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton
4/6

Fotoğraf: XPB Images

Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton

Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton
5/6

Fotoğraf: XPB Images

Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton

Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton
6/6

Fotoğraf: XPB Images

 

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