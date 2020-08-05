F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor

1930

Amerikalı yarış pilotu Richie Ginther 90 sene önce bugün dünyaya geldi. 1960 ve 1967 yılları arasında 52 Formula 1 yarışında yarışan Ginther, 1965'te Meksika'da bir Grand Prix zaferi kazandı ve 52 starttan 14 podyum finişi gördü.

Ginther, 1967'de Indy 500'ün sıralama turları sırasında sporun yoğun tehlikesini gerekçe göstererek motor sporlarından aniden emekli olma kararı verdi. 1989'da kalp krizinden vefat etti.

Slider Liste Richie Ginther, Honda 1 / 4 Fotoğraf: LAT Images Richie Ginther, Ferrari 156 2 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Richie Ginther, Honda, Yoshio Nakamura 3 / 4 Fotoğraf: LAT Images Richie Ginther, Ferrari 4 / 4 Fotoğraf: LAT Images

1956

Juan Manuel Fangio pole pozisyonundan başladığı Almanya Grand Prix'sini kazandı ve en hızlı turu atmayı başardı. Fangio, yarışı Stirling Moss'un Maserati'sinden 46.6 saniye önce bitirdi.

Slider Liste Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50 1 / 2 Fotoğraf: LAT Images Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50 2 / 2 Fotoğraf: LAT Images

1962

Dan Gurney, 1962'de Almanya Grand Prix'sinde Porsche'nin ilk ve tek pole pozisyonunu kazandı. Yarış Graham Hill BRM aracıyla kazandı ve Gurney'in Porsche aracı ise üçüncü oldu.

Slider Liste Graham Hill, BRM ve Stirling Moss 1 / 3 Fotoğraf: Sutton Images Jack Brabham, Brabham BT3 2 / 3 Fotoğraf: LAT Images Tony Shelly, Lotus 18/21 3 / 3 Fotoğraf: Sutton Images

1984

Alain Prost, Hockenheim'da pole pozisyonundan başladığı Almanya Grand Prix'sini kazandı ve hâtta yarışın en hızlı turunu kaydetti. Niki Lauda ikinci oldu ve Derek Warwick ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Derek Warwick 1 / 2 Fotoğraf: Sutton Images Alain Prost, McLaren MP4/2 2 / 2 Fotoğraf: Sutton Images

1995

Michael Schumacher, sezon ortası arasında Corinna Betsch ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu ve bugüne kadar da özel hayatları söz konusu olduğunda hep korumacı oldular.

Slider Liste Yarış galibi ve 2000 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher, Ferrari ve eşi Corinna Schumacher 1 / 10 Fotoğraf: XPB Images Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher ve Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Fer 2 / 10 Fotoğraf: XPB Images Corinna Schumacher, ve Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 3 / 10 Fotoğraf: XPB Images Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher, Michael Schumacher, Mercedes GP F1 Team 4 / 10 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher ve eşi Corinna 5 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher manager Willi Weber ve eşi Corinna Schumacher 6 / 10 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher ve eşi Corinna 7 / 10 Fotoğraf: Brousseau Photo Michael Schumacher ve eşi Corinna 8 / 10 Fotoğraf: Ferrari Media Center Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 ve eşi Corinna Schumacher 9 / 10 Fotoğraf: XPB Images Michael Schumacher ve eşi Corinna 10 / 10 Fotoğraf: XPB Images

2004

Williams, 2005 ve 2006 sezonları için Jenson Button'la iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Ancak Button'ın o dönemki takımı Bar-Honda, sözleşmenin ihlal edildiğini iddia etti ve açılan davayı da kazandı.

Button bunun üzerine takımla kaldı.

Slider Liste Thursday basın toplantısı: Jenson Button 1 / 5 Fotoğraf: BMW AG Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing 2 / 5 Fotoğraf: Lyndon McNeil Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing 3 / 5 Fotoğraf: James Moy 3. finish for Jenson Button 4 / 5 Fotoğraf: LAT Images Podyum: Warrd shower for Jenson Button 5 / 5 Fotoğraf: LAT Images

2007

Çaylak sezonunu geçiren Lewis Hamilton, Macaristan'da kariyerinin üçüncü galibiyetini ve onuncu podyumunu elde etti. McLaren'dan takım arkadaşı Fernando Alonso ikinci olurken, Ferrari'den Kimi Raikkonen üçüncü oldu.

Cumartesi günkü sıralama turlarında Fernando Alonso, kasıtlı olarak Lewis Hamilton'ın son turunu atmasını engelledi. Ancak bu olaydan ötürü Alonso'ya beş sıra grid cezası verildi ve ertesi gün Hamilton için rahat bir galibiyet geldi.