F1 tarihinde bugün: Alonso, Hamilton'ın tur atmasını engelliyor
Tarih kitaplarımızı ve fotoğraf arşivimizi açtık, sizler için 5 Ağustos tarihinde yaşanan önemli olayları derledik.
1930
Amerikalı yarış pilotu Richie Ginther 90 sene önce bugün dünyaya geldi. 1960 ve 1967 yılları arasında 52 Formula 1 yarışında yarışan Ginther, 1965'te Meksika'da bir Grand Prix zaferi kazandı ve 52 starttan 14 podyum finişi gördü.
Ginther, 1967'de Indy 500'ün sıralama turları sırasında sporun yoğun tehlikesini gerekçe göstererek motor sporlarından aniden emekli olma kararı verdi. 1989'da kalp krizinden vefat etti.
Richie Ginther, Honda
Fotoğraf: LAT Images
Richie Ginther, Ferrari 156
Fotoğraf: Sutton Images
Richie Ginther, Honda, Yoshio Nakamura
Fotoğraf: LAT Images
Richie Ginther, Ferrari
Fotoğraf: LAT Images
1956
Juan Manuel Fangio pole pozisyonundan başladığı Almanya Grand Prix'sini kazandı ve en hızlı turu atmayı başardı. Fangio, yarışı Stirling Moss'un Maserati'sinden 46.6 saniye önce bitirdi.
Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50
Fotoğraf: LAT Images
Juan Manuel Fangio, Lancia-Ferrari D50
Fotoğraf: LAT Images
1962
Dan Gurney, 1962'de Almanya Grand Prix'sinde Porsche'nin ilk ve tek pole pozisyonunu kazandı. Yarış Graham Hill BRM aracıyla kazandı ve Gurney'in Porsche aracı ise üçüncü oldu.
Graham Hill, BRM ve Stirling Moss
Fotoğraf: Sutton Images
Jack Brabham, Brabham BT3
Fotoğraf: LAT Images
Tony Shelly, Lotus 18/21
Fotoğraf: Sutton Images
1984
Alain Prost, Hockenheim'da pole pozisyonundan başladığı Almanya Grand Prix'sini kazandı ve hâtta yarışın en hızlı turunu kaydetti. Niki Lauda ikinci oldu ve Derek Warwick ise üçüncü olarak podyumu tamamlayan isim oldu.
Podyum: Yarış galibi Alain Prost, 2. Niki Lauda, 3. Derek Warwick
Fotoğraf: Sutton Images
Alain Prost, McLaren MP4/2
Fotoğraf: Sutton Images
1995
Michael Schumacher, sezon ortası arasında Corinna Betsch ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu ve bugüne kadar da özel hayatları söz konusu olduğunda hep korumacı oldular.
Yarış galibi ve 2000 Dünya Şampiyonu Michael Schumacher, Ferrari ve eşi Corinna Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher ve Michael Schumacher, Test Pilotu, Scuderia Fer
Fotoğraf: XPB Images
Corinna Schumacher, ve Michael Schumacher, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: XPB Images
Corina Schumacher, Corinna, eşi, Michael Schumacher, Michael Schumacher, Mercedes GP F1 Team
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher ve eşi Corinna
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher manager Willi Weber ve eşi Corinna Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher ve eşi Corinna
Fotoğraf: Brousseau Photo
Michael Schumacher ve eşi Corinna
Fotoğraf: Ferrari Media Center
Michael Schumacher, Mercedes AMG F1 ve eşi Corinna Schumacher
Fotoğraf: XPB Images
Michael Schumacher ve eşi Corinna
Fotoğraf: XPB Images
2004
Williams, 2005 ve 2006 sezonları için Jenson Button'la iki yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Ancak Button'ın o dönemki takımı Bar-Honda, sözleşmenin ihlal edildiğini iddia etti ve açılan davayı da kazandı.
Button bunun üzerine takımla kaldı.
Thursday basın toplantısı: Jenson Button
Fotoğraf: BMW AG
Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing
Fotoğraf: Lyndon McNeil
Jenson Button, Honda Racing, Takuma Sato, Honda Racing
Fotoğraf: James Moy
3. finish for Jenson Button
Fotoğraf: LAT Images
Podyum: Warrd shower for Jenson Button
Fotoğraf: LAT Images
2007
Çaylak sezonunu geçiren Lewis Hamilton, Macaristan'da kariyerinin üçüncü galibiyetini ve onuncu podyumunu elde etti. McLaren'dan takım arkadaşı Fernando Alonso ikinci olurken, Ferrari'den Kimi Raikkonen üçüncü oldu.
Cumartesi günkü sıralama turlarında Fernando Alonso, kasıtlı olarak Lewis Hamilton'ın son turunu atmasını engelledi. Ancak bu olaydan ötürü Alonso'ya beş sıra grid cezası verildi ve ertesi gün Hamilton için rahat bir galibiyet geldi.
Lewis Hamilton ve Fernando Alonso
Fotoğraf: XPB Images
Lewis Hamilton, McLaren MP4-22, Fernando Alonso, McLaren MP4-22
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarış galibi Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-22 ve 4th Fernando Alonso, McLaren Mercedes, MP4-
Fotoğraf: XPB Images
Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
Qualifying basın toplantısı: Pole: Kazanan Fernando Alonso, 2. Lewis Hamilton
Fotoğraf: XPB Images
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