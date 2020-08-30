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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi

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Mercedes, Bottas'ın "geçiş düğmesi" yanlış anlaşılmasına açıklık getirdi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın Belçika GP'nin başında Lewis Hamilton'ı yakalayabilmesi için güç modunu kullanma sözlerine açıklık getirdi.

Mercedes, bugün sezonun 6. yarış zaferini elde ederken yarışı Hamilton kazandı. Bottas'ın 2. olmasıyla takım bu sezon 2. kez duble yaptı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Hamilton, ilk turlarda Bottas'ı arkasında tutmayı başarmasının ardından her turu lider götürerek kazandı.

Yarışın başında Bottas'ın DRS aralığının çok az farkla dışındayken Hamilton'ı yakalayabilmek için bir kez geçiş butonunu kullanıp kullanamayacağını sorduğu anlar yayına yansıdı.

Bunun üzerine yarış mühendisi Bottas'a bunu yapabileceğini ancak daha önceden "bu butonu birbirlerine karşı kullanamayacakları" konusunda anlaştıklarını söyledi. Bottas ise ona cevap olarak "Daha önce bunu hiç duymadım." cevabını verdi.

Wolff, yüksek güçlü geçiş modlarının Red Bull'dan Max Verstappen'e savunma yaparken kullanılacağı konusunda anlaşma yaptıklarını açığa çıkardı.

Wolff, "Pilotlarımız için koyulmuş belli bir kural yok. Yarışmakta serbestler."

"Sabah, kısıtlı sayıda geçiş modu kullanımı olacağı ve bunu birbirlerine karşı kullanmanın iyi olmayacağı konusunu görüştük ve anlaştık."

"Her zaman o modları Max'e ya da başka pilotlara kullanma ihtiyacı olabiliyor. Orada bunu söylemek istiyorduk."

"Valtteri ile mühendisler arasında bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Bu yüzden bu konuyu yinelememiz gerekti." dedi.

 

Bottas, yarış içerisinde sürekli takım arkadaşının arkasında kirli havada kaldığı için, daha hızlı olup olmadığını söylemenin zor olduğunu söyledi.

Bottas, "Önüme gelen fırsatları kullanmaya çalıştım. İlki yarış startıydı. Birinci virajdan çıkarken Lewis'ten daha iyi hızlandım, bu yüzden onun arkasına vurmamak için ayağımı gazdan çekmek zorunda kaldım."

"Hava koridorundan faydalanabilmek için biraz boşluk bıraktım. 5. viraja gelirken, arkadan gelen rüzgara rağmen hava koridorunun etkisinin o kadar az olmasına şaşırdım."

"Yarış yeniden başlarken de aynısı oldu. Onu yakalamayı umuyordum ancak bunu yapamadım." dedi.

Sezonun 7. yarışı geride kalırken Bottas, şampiyona lideri takım arkadaşının 50 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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