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Formula 1 / Belçika GP / Son dakika

Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"

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Verstappen: "Lastikleri korumak, Belçika GP'yi sıkıcı hale getirdi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Max Verstappen, Pazar günkü Belçika Grand Prix'sinin kendisi için sıkıcı geçtiğini çünkü 44 turun 38'ini lastikleri koruyarak geçirdiğini belirtti.

Verstappen, yarışın tüm turlarını üçüncü sırada geçti ve Mercedes ikilisine karşı yarışmakta zorlandı.

Verstappen, piste erkenden giren güvenlik aracının ardından, sert lastiklere geçiş yaptı ve sonrasında tek pit stop stratejisiyle damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Ancak yarış boyunca lastikleri korumak zorundaydı.

Yarışın sonlarına doğru Verstappen'in temposu iyice düştü ve Daniel Ricciardo 15-16 saniyeyi bulan farkı kapatarak son bölümde Verstappen'in ardına kadar geldi.

Verstappen, yarıştan sonra verdiği demeçte yarışın büyük bir kısmında lastiklerini korumak zorunda kaldığını ve bunun Spa gibi heyecanlı bir pist için hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Verstappen, "Sert lastikte Valtteri'yi takip etmeye çalışıyordum ve sonra ona hızlanmasını söylediler, bu yüzden fark açılmaya başladı."

"O andan itibaren, bitime yaklaşık 10 tur kala lastiklerde gerçekten kötü titreşimler olduğunu hissetmeye başladım. Araçta çok fazla önden kayma vardı."

"Sonra bir pit stop yapmamız gerekip gerekmediğini tartıştık ve pit stop penceremde Daniel vardı. Bu yüzden sonuna kadar gitmeye ve durumu yönetmeye karar verdik."

"Bu üzüntü verici. Çünkü bu, harika bir pist ve maalesef zorlayamadık. Dürüst olmak gerekirse oldukça sıkıcıydı. Çok yazık oldu. Burada araç kullanmaktan gerçekten keyif alıyorum.

"44 tur tamamladık değil mi? Muhtemelen 38'inde lastikleri korumak zorundayım. Bugün en heyecan verici [yarış] değildi."

Red Bull takım patronu Christian Horner, Belçika Grand Prix'si gibi tek pit stoplu yarışların "her zaman sıkıcı" olduğunu söyledi.

Horner, "İki ila üç pit stoplu yarışlara sahip olmanız gerekiyor. Bence bu, gridi karıştırıyor, stratejiyi karıştırıyor. Her zaman, sürücülerin lastiği korumak için normalden daha yavaş sürdüğü tek pit stoplu yarışların zor olduğunu gördük."

"Araçlar arasında farklılıklar oluşturmak için biraz daha farklı stratejilere ihtiyacınız var."

"Yapmamız gereken en temel şey, stratejilerin miktarını artırmak olabilir."

"Hemen hemen herkes tek pit stop stratejisini seçti ve durum böyleyken, asla heyecan verici bir yarış olmaz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Belçika GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Luke Smith

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