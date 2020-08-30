Sainz: "Hayal kırıklığımı tahmin edemezsiniz"

Yarış öncesinde gride çıkış turu için yola çıkan Carlos Sainz'ın aracından dumanlar yükseldi. İspanyol sürücü bunun üzerine garaja geri döndü ve McLaren mekanikerleri hemen motor kapağını sökerek sorunu incelemeye başladılar.

Sonuç olarak Sainz, Belçika GP'ye katılamadı.

Sainz, yarışı takım garajından takip etti ve yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden okunabiliyordu.

İspanyol pilot şöyle dedi: "Ne kadar mutsuz olduğumu ve ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı tahmin edemezsiniz."

"Gride doğru gittiğim ikinci turda, burnuma araç içerisinde korkunç bir koku geldi. Aynaya baktım ve egzoz çok fazla duman atıyordu, sonra ses çıkarmaya başladı sanki kırılmış bir şeyler var gibiydi. Sonuç olarak öyle oldu."

"Sorunun motor silindirindeki bir sorundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ama ne olduğunu söylememe izin vermiyorlar"

Sainz, motor sorunlarından yakındı.

"Evet, komik. Çünkü bu motor çok iyi çalışıyordu. Aslında motorun ikinci yarışı ve şimdiden çok uzun süre dayanmayacak gibi duruyor."

"Mutlu değilim. Çünkü Spa'da arka arkaya ikinci kez yarışa başlayamıyorum. Bu, başlayamadığım üçüncü yıl. Çünkü 2015'te de aynısı oldu. Açıkçası bu pist en sevdiğim pistlerden biri. Durum böyleyken yarışa başlayamamak çok sinir bozucu "

"Umarım düzelir. Fakat kötü olan şey, bunun bu yıl yaşadığım ilk sorun olmaması. Çünkü puan kazanmamıza ya da ritim yakalamamıza izin vermeyen bir yıl geçiriyoruz."

"Yani ne desem bilmiyorum, ama en azından Cumartesi günü iyi bir seans çıkardım. Ama bugün yapacak bir şey yoktu"