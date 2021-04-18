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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Mercedes: "Bottas, son bölümde lastik ısıtma sorunları nedeniyle zorlandı"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Valtteri Bottas'ın sıralama turlarında lastik ısıtmayla ilgili sorunlar yaşadığını ve bunun sıralama turlarının son bölümünde kendisini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Mercedes: "Bottas, son bölümde lastik ısıtma sorunları nedeniyle zorlandı"

Üç hafta önce gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu mücadelesini Red Bull'a kaybeden Mercedes, Emilia Romagna'da mücadeleye geri döndü ve Lewis Hamilton sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Ancak Valtteri Bottas, Hamilton'la aynı tempoda değildi ve seansı sekizinci sırada tamamlayarak, İngiliz pilotun derecesinden neredeyse yarım saniye daha yavaş kaldı.

Ancak Fin pilot, cuma günü çok iyi görünüyordu ve sıralama turlarının başlangıcında attığı turlar da fena değildi.

Bottas, seansın ardından verdiği demeçte W12'nin arka tarafıyla ilgili denge sorunu yaşadığını ve viraj girişlerinde güven hissi olmadığı için, aracı yeterince zorlayamadığını belirtti. Ayrıca Bottas, Mercedes'ten soruna neyin sebep olduğunu da araştırmasını istedi.

Bottas, "Aracın arka kısmına yeterince güvenemedim ve bu, bundan önceki seansların hiçbirinde hissetmediğim bir şeydi."

"Yani ne olduğunu bilmiyorum ve bunu araştırmamız gerekiyor. Tabii ki bu durum hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, hem Bottas hem de Hamilton'ın sıralama turlarının son bölümünde, lastik ısıtma sorunlarıyla mücadele ettiğini ve bunun da Fin pilotun geride kalmasına neden olduğunu belirtti.

Wolff, "Valtteri tüm hafta sonu boyunca 2. ve 3. virajlarda çok iyiydi, ancak her iki sürücünün de turun başlangıç kısmında lastik ısıtmayla ilgili sorunu vardı."

"İlk bölümde, Valtteri'ye aynı lastikle ikinci bir tur atma şansı verdiğimizde, sıcaklıkları olması gereken seviyeye getirme konusunda çok iyiydi. Sanırım ilk bölümde attığı en iyi zamanı ikinci turunda attı ve bu onu dördüncü sıraya yerleştirdi."

"Yani bu bir lastik ısıtma sorunu ve tam olarak neler yaşandığını biliyoruz. Valtteri de bunu biliyor. Fakat yine de yarınki yarış için iyi bir pozisyonda." açıklamasını yaptı.

Bottas, pole pozisyonunu 0.487 saniye ile kaçırdı ve kaybettiği zamanın 0.4 saniyesini ilk sektörde kaybetti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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