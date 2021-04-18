Resmi: Miami GP, 2022'de Formula 1'e ev sahipliği yapacak!

Formula 1 uzun süredir Amerika'da ikinci bir yarış gerçekleştirmeyi düşünüyordu ve bugün itibariyle hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Miami, 2022'den başlamak üzere 10 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Pist, daha önce planlandığı şekilde Miami Gardens - Hard Rock Staydumu'nun etrafında yer alacak.

Pist, 5.41 km uzunluğunda olup 19 viraj ve 3 ana düzlükten oluşacak bu da 3 potansiyel DRS bölgesi anlamına geliyor. Bu bölgelerde, sürücülerin 320 km/saate kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

F1'den yapılan açıklamada, "Hard Rock Stadyumu, Miami Dolphins takımının evi, Grand Prix’nin kalbi olacak ve pistin ortasında bulunacak. Formula 1 ve FIA, stadyumun etrafında cadde pistini oluşturmakla sorumlu organizatörle yüksek hızlı düzlükler ve bolca geçiş fırsatının bulunabileceği aynı zamanda FIA’nın bütün güvenlik standartlarını karşılayacak bir pist yapılması için yakın bir şekilde çalışıyor." denildi.

Miami, 1950’de şampiyonanın başlangıcından beri Formula 1’in Amerika’da yarışacağı 11. farklı yer olacak. Bundan önce Formula 1, Amerika’da Riverside, Sebring, Watkins, Glen, Long Beach, Las Vegas, Dallas, Phoenix, Indianapolis ve Austin’deki Circuit of the Americas’da yarışmıştı.

Grand Prix, bölgedeki turizme katkıda bulunacak ve lokal iş yerlerine ekonomik anlamda destek olacak. Formula 1 ve organizatörler, Miami Gardens bölgesini sakinlerinin biletlere uygun fiyatlara ulaşarak sporun bütün heyecanını canlı yaşaması için çaba gösterecek.

Miami pisti Fotoğraf: Liberty Media

Buna ek olarak, Miami Gardens komünitesinin Grand Prix’nin bütün getirilerinden yararlandığından emin olmak için bölgedeki lokal iş yerlerinin destekleyen bir program hayata geçirilecek.

Ayrıca bölgedeki okullar ile STEM eğitim programları yürütülecek ve bölgedeki lokal iş yerlerinin Grand Prix alanında yer aldığından emin olunacak.’

Stefano Domenicalli, Formula 1’in başkanı ve CEO’su konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ‘’2022’den başlayarak Miami’de yarışlar yapılacağını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Amerika, büyümemiz gereken en önemli pazarlardan bir tanesi. Amerika’da git gide artan kitlemizi ikinci bir yarışla desteklediğimiz için mutluyuz. Hard Rock Stadyumu’ndaki ekip ve FIA ile yakın bir şekilde çalışıp, bu pistin hem güzel yarışlar izleteceğinden hem de bölge halkında uzun süreli ve pozitif bir etki bırakacağından emin olmak istiyoruz.’’

‘’Taraftarlarımıza, Miami Gardens temsilcilerine ve lokal turizm endüstrisine bu süreçteki sabırlarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. Dünya’daki en iyi yarış organizasyonunu Miami’ye ilk defa getirmek için sabırsızlanıyoruz.’’

Miami pisti Fotoğraf: Liberty Media