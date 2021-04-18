Tsunoda'nın sıralamalarda geçirdiği kazada vites kutusu ikiye bölünmüş

Tsunoda, Emilia Romagna'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Variante Alta'nın çıkışında büyük bir kaza yapmış ve seansta kırmızı bayrak çıkmasına sebep olmuştu.

Japon sürücü kazadan yara almadan ayrılabilse de, spin atarak bariyerlere çarptığı için aracının durumu pek de iyi görünmüyordu.

AlphaTauri mekanikerlerinin, bu hasarı bugünkü yarıştan önce telafi etmesi için çok uğraşması gerekirken, takımın teknik direktörü Jody Egginton hasarın ne boyutta olduğunu açıkladı.

Egginton Cumartesi sıralama turlarından sonra şu açıklamayı yaptı: ''Durumu hâlâ değerlendiriyoruz, ancak vites kutusu ikiye bölündü, yani artık kullanılamaz.''

''Güç ünitesinde neler olduğunu anlayabilmek için uğraşıyoruz. Arka süspansiyon, arka kanat, gövdeye de bakıyoruz ancak şasi şu anda iyi durumda görünüyor.''

''Sahip olduğum son bilgiler bunlar. Durum o kadar da kötü değil ancak mekanikerlerimiz bu gece ve yarın sabah meşgul olacaklar.''

Tsunoda, seansta ilk hız turu sırasında ''çok heyecanlı'' olduğunu ve bunun kazaya neden olduğunu, bu yüzden de bugün gridin en arkasından başlayacağını söyledi.

Bu hata, Japon pilotun Bahreyn'de geçirdiği etkileyici hafta sonundan sonra, yeni başlayan Formula 1 kariyeri için büyük bir gerileme oldu.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Egginton, bu hatanın çaylaklardan beklenebilecek olduğunu söyleyerek, kazayı çok önemsemediğini vurgulamış oldu.

Teknik direktör Egginton, ''Bence bu, kariyerinin başında bir genç sürücünün başına gelebilecek bir şey.''

''[Griddeki pilotların] Hepsi bu tür hataları, her zaman yapıyor. Bu, Yuki'nin çok zorlayıp, cesur görünmeye çalışma çabası değil.''

''Eğer olayı incelersek, yüksek ihtimalle biraz daha aralık bırakabilirdi. Ancak bu da çaylaklığın bir parçası, değil mi?'' dedi.

Tsunoda'nın takım arkadaşı Pierre Gasly, bugünkü Emilia Romagna Grand Prix'sinde, yarışa beşinci sıradan başlayacak. Egginton iki sürücüleriyle de agresif stratejiler uygulayacaklarını ekledi.

''Hâlâ hesaplamalarımızı yapmaya çalışıyoruz ancak neler yapacağımız konusunda yaratıcı olmalıyız.''

''Her iki durumda, iki sürücümüzle de agresif olmak istiyoruz. Yapabileceğimizi düşündüğümüz şeyin altındaki sonuçlara razı gelmek istemiyoruz.''

''Şu anda, ne düşündüğümüzü söyleyemem. Ancak ikisiyle de agresif olacağız.''