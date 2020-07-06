McLaren: "Norris kendisini bir pilot olarak daha iyi bir seviyeye çıkardı"

Takım arkadaşı Carlos Sainz'la giriştiği savaşı kazanan, daha sonra Sergio Perez'i geçen Lando Norris, Lewis Hamilton'ın beş saniyelik bir ceza almasının ardından Red Bull Ring'de üçüncü olarak podyuma çıktı.

Norris, dördüncü sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından aldığı podyumla, F1 tarihinin en genç podyuma çıkan üçüncü pilotu oldu ve yarışın çoğunu orta gruba liderlik ederek geçirdi.

McLaren F1 patronu Andreas Seidl, bu performansın Norris'in griddeki ikinci sezonunda kaydettiği ilerlemenin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Seidl, "Bir sürücünün kendisi için böyle bir ivme yaratması önemlidir, çünkü kendisine sıralama turları ve yarışta önemli olduğun anlarda kullanması için gereken güveni verir."

"Lando geçen seneki iyi çıkışının üstüne eklemeye devam ediyordu. Geçen sene onun ilk yarışlarda çok dikkatli startlar aldığını görürsünüz, ve özgüveni yerine gelmeye başladığında ve deneyimi arttığında, onun iyi bir noktaya gelmiş olduğunu görebilirsiniz."

"Kış boyunca takım ile birlikte yaptığı çalışmalarla bir sonraki adımı attı. Takımdan çok memnunum, bu yüzden gelecekte onunla harika sonuçlar elde edebiliriz." dedi.

Norris, son tura podyum dışında olsa Hamilton'dan tam 0.8 saniye daha iyi bir tur attı ve yarışın en hızlı turunu da kaydederek podyuma çıkan isim oldu.

Seidl, "Bir noktada hepimiz [Charles] Leclerc onu geçtiği zaman podyumu kaçırdığımızı düşündük, ama açıkçası Lewis olan farkı hakkında Lando'ya sürekli güncel tutuyorduk."

"Lewis cezayı aldıktan sonra Lando, aracından son turlarda maksimumu alabilmek için son turlara hazırlandı."

"Lando'nun araçtan her şeyi çıkarması çok etkileyiciydi ve genel olarak bütün hafta sonuna bakarsanız, Lando'nun yaptığı şey etkileyiciydi. Ayrıca ondan beklediğimiz üzere, Formula 1'deki çaylak sezonundan sonra bir sürücü olarak bir sonraki adımı attığını veya geliştiğini gösterdi."

"Geçen yılki sezonu analiz etmede ve bu sezona nasıl daha iyi hazırlanabileceğini araştırmada çok iyi bir iş yaptı. Hem kişilik hem de karakter açısından gelişti."

"Sezonun ilk yarışına olan yaklaşımından çok etkilendim. Gelecekte onunla çok daha eğleneceğimize eminim."

Son turundan bahseden Norris, "Trafik olmadığı zaman aracın hızı güzeldi. Ferrari sürücüleri bizden daha hızlıydı, Racing Point sürücüleri özellikle yarış temposunda bizden daha hızlıydı."

"Dün çok hızlıydık ama yarış hızları kesinlikle daha iyiydi. Sürmesi daha iyi bir arabaları var, biraz daha fazla yere basma güçleri var ve bu, yarışta lastik aşınmasına yardımcı oluyor."

"Çok zordu ama önüm açıktı ve lastikleri iyi durumda tuttum. Gücü biraz açtık ve gerçekten güzel turlar attım." dedi.