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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Horner: "Yaklaşımını değiştirmesi gereken Hamilton"

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Horner: "Yaklaşımını değiştirmesi gereken Hamilton"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Tem 2020 11:07

Red Bull Formula 1 patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın son üç yarışta Alex Albon ile ikinci kez temas yaşamasının ardından yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini savundu.

Hamilton ve Albon, Avusturya GP'nin son turlarında ikincilik için mücadele ederken dördüncü virajda temas yaşadılar.

Albon temas sonrası gridin arkasına düştü ve son bölümde yarışa veda etti. Hamilton'a ise olayla ilgili beş saniyelik bir zaman cezası verilirken, bu da kendisine bir podyuma mal oldu.

Mercedes patronu Toto Wolff cezanın “doğru ” olmadığını düşünürken, Horner kendi pilotunun tamamen suçsuz olduğunu düşünüyor.

İkilinin geçen yıl Brezilya'da yine temas yaşadığına dikkat çeken Horner, Hamilton'ın yaklaşımının sorgulanması gerektiğini öne sürüyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, gelecekte Hamilton'la yarışırken, Albon'la ne gibi tavsiyeler vereceği sorusuna, "Dikkatli olmak!"

"Alex düzlük hızına sahip değildi, bu yüzden yol tutuş avantajı ile onu bir virajın içerisinden veya dışarısından geçebileceğini biliyordu."

"Onun durumunda iş tamamen bitmişti. Valtteri’ye odaklanmaya başladığı sırada Lewis ile olan temas gerçekleşti. Bu nedenle belki de Lewis'in, daha farklı ne yapabileceği konusunda sorular sorulması gerektiğini düşünüyorum.” yanıtını verdi.

Mercedes patronu Toto Wolff’un Hamilton'a verilen cezanın “çok sert” olduğu yorumunu kabul edip etmediği sorusuna Horner, “Alex virajı kazanmış ve virajdan çıkmıştı."

“Lewis'in neden tekerleğini oraya koyduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Alex için son üç yarışta ikinci kez aynı şey oldu ve bu, çok can sıkıcı bir durum."

“Şanssızlıktı, çünkü bence yarışı kazanma şansı olacaktı.” yanıtını verdi.

Bazıları Albon'ın sahip olduğu büyük lastik avantajına rağmen neden sabırlı davranmadığını sorguladılar. Ancak Horner, Taylandlı sürücünün hızlı hareket etmesini anlıyor.

“Sahip olduğu en büyük avantaj lastiklerin ısınmasıydı, çünkü Mercedes’ler sert lastiklere sahip olduğu için, güvenlik aracından sonra lastikleri ısıtmaları için birkaç tura ihtiyacı vardı."

“Mercedes'in bugün düzlüklerde çok hızlı olduğunu görebiliyorduk, bu yüzden bunu yapması gerekiyordu.

“İşi virajda bitirdi. Virajdan çıkıyordu ve Lewis sağ arka tarafına dokunmadan önce hızlanıyordu. Bunun için ona kızamazsınız."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Alexander Albon , Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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