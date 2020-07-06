Mercedes, Avusturya'daki vites kutusu sorunlarının çözüleceğinden emin

Avusturyalı takım patronu, vites kutusunda yaşadıkları sensör sorununun Valtteri Bottas'ın aracında yarış başlangıcından itibaren bulunduğunu, daha sonrasında ise aynı sorunun Lewis Hamilton'ın aracında da görüldüğünü söyledi.

Wolff açıklamasına şu şekilde devam etti: "Sorun, yarışın başlangıcından itibaren çok ciddi bir boyuttaydı. Sorunun Valtteri'nin aracında başladığını gördük, ancak yarışımızı anında bitirebilecek bir sorundu ve daha sonrasında Lewis'in aracında da aynı sorun ortaya çıktı."

"Sorunun ne olduğunu bilmiyorduk, ancak sorun sebebiyle araçta vibrasyon ve sallantı oluştuğunun farkındaydık. Bu yüzden de yarışın erken noktalarında sürücülerimize kerblerden uzak durmaları gerektiğini söyledik."

"Yarışın belirli bir noktasında yarışı bitiremeyeceğimizi düşünüyorduk. Bu yüzden araçların sadece finiş çizgisini geçmesini bekliyorduk."

Alman takımın takım radyolarında ortaya çıkan mesajlarda 2013 Malezya GP'de ortaya çıkan "Multi 21" mesajına benzer mesajlar duyuldu ve bu mesajın da bir takım emri olabileceği düşünüldü. Ancak Wolff bunu yalanladı.

"Bu kadar paranoyak olmaya gerek yok. Durumun Multi 21 ile hiçbir alakası bulunmamakta. Bu mesajı, araçta bir sorun olmadığı sürece hiçbir zaman kullanmayız. Bununla beraber sezonun ilk yarışlarında ortaya çıkan bir takım içi rekabete müdahale etmeyiz. Birbirleriyle mücadele etmekte tamamen özgürler."

"Her iki araca verdiğimiz mesajda da onlara aynı önerilerde bulunduk. Kerblerden uzak durmalarını söyledik, motor modunu değiştirdik çünkü yarışın belli bir bölümünde rakipsizdik. Bu yüzden güç ünitesini korumak amacıyla motor modunu düşürdük. Hiçbir takım emri yoktu. Ne saklı olarak, ne incelikli olarak ne de direkt olarak bu mesajı vermedik."

Pek çok ismin yarış dışı kaldığı Avusturya GP'de, Mercedes motoru kullanan Racing Point ve Williams pilotları Lance Stroll ve George Russell, araçlarındaki sorunlar sebebiyle yarış dışı kaldılar. Bununla beraber her iki Mercedes pilotu da sensör sorunları sebebiyle zorlanırken, Mercedes'in dayanıklılığı konusunda endişeler ortaya çıktı.

Wolff ise konu hakkında şunları söyledi: "Simon Cole önderliğinde çalışan inanılmaz bir pist kenarı dayanıklılık ekibimiz bulunmakta. Simon'ın ve takımının, ortaya çıkan vites kutusu sorununu haftaya kadar gidereceğinden eminim."

"Bana göre ortaya çıkan bu dayanıklılık sorunları kerblerle alakalı. Burası inanılmaz bir pist, ancak kurallar dahilinde kerblerin dışına biraz fazla taşarsanız, süspansiyonunuza zarar veriyorsunuz. Bu yüzden tamamen sürücülerin virajlara olan değerlendirmesi ile alakalı bir durum."

"Normal olarak sürücüler olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyor ve bu yüzden kerblere daha çok çıkıyorlar. Ve bunu yaptıklarında da süspansiyona zarar verme riskleri veya araçta vibrasyon oluşma ihtimalleri ortaya çıkıyor."