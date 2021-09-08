Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Hollanda Grand Prix’de, Mazepin ve Schumacher’in Cumartesi ve Pazar günü Haas F1 takım patronu Gunther Steiner’i Monza öncesi konuşma yapmaya mecbur bırakan olayları oldu.

Mazepin, Cumartesi günü yapılan son sıralama turu öncesi Schumacher’in takım anlaşmasını ihlal ederek kendisini geçtiğini ve turunu mahvettiğini iddia etmişti.

Pazar günü ise rahatsızlığını belirten Schumacher oldu. Mazepin, ilk turun sonunda Schumacher'in yaptığı atağı, geç bir hamle ile engellemeye çalışmış ve Schumacher'i son anda hamle yapmaya itmişti. Mazepin'in hamlesiyle Schumacher’in ön kanadında hasar oluştu.

Schumacher, Mazepin için “yarışımı mahvetti” açıklamasını yapsa da, takım arkadaşı ile olan ilişkilerinin daha iyiye gitme şansı olduğunu belirtti.

Ancak Mazepin, Zandvoort’daki kazanın ilişkileri üzerinde bir etkisinin olmadığını çünkü “yılın başından beri aynı” olduğunu ve aralarında bir gerginliğin zaten var olduğunu belirtti.

Mazepin, "Benim için, kiminle yarıştığımın pek bir önemi yok.”

“Saygılı bir şekilde yarışıyorum ve vermem gerekenden fazlasını vermeyeceğim.” dedi.

Schumacher ile aralarında bir problem olup olmadığı sorulan Mazepin: “ Bir problemimiz yok ancak önde olmayı istiyorum.”

Steiner, takımın yarış sonrası yapılan mühendislik bilgilendirmesinden sonra Schumacher ve Mazepin ile neler olduğu hakkında konuştu ve “İleride bu gibi durumların olmasını engellemek için neler yapmamız gerektiği hakkında Monza öncesi görüşmeliyiz.” dedi.

Haas 2022’de gelen yeni regülasyonlara odaklanabilmek ve çaylak sürücülerinin F1’e alışmasını sağlamak için 2021’e bir geçiş yılı olarak yaklaşıyor.

Ancak Steiner, “Bunları yaşamak hiçbir zaman doğru değil” diye belirterek çaylak sürücülerinin arasındaki gerginliklerin şimdi yaşanmasının iyi bir şey olduğuna katılmadığını belirtti.

Steiner, “Ancak bunlar daha önce de başımıza geldi, çözeceğiz.”

“Bence dürüst olmak gerekirse zamanlama olarak gelecek yıl olmasından da şimdi bunları yaşamayı tercih ederim. En azından şu anda bunları halledebilecek az da olsa zamanımız olduğu bir durumdayız.”

“Önümüzde dokuz yarışımız daha var ve bunu çözmeliyiz. Bu artık yapılması gereken büyük bir görev ve bunun üzerinde çok çalışacağız.” dedi.

Çeviri: Aybike Simay Erden