Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum" Sonraki / Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!
Formula 1 Haberler

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo, 2007 Formula 1 dünya şampiyonunun ilgi göstermesi halinde gelecek yıl Kimi Raikkonen'i danışmanlık rolüyle birlikte takımda tutmak istediklerini söyledi.

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

Raikkonen, COVID-19 testi pozitif çıkıp, Zandvoort yarışını kaçırmadan kısa bir süre önce 2021 sezonunun sonunda Formula 1'den ayrılacağını açıklamıştı.

Finlandiyalı pilot, henüz ailesiyle beraber daha fazla vakit geçirmenin ötesinde gelecek yıl ne yapacağına dair kararını vermediğini söylemişti.  Fakat Alfa Romeo, deneyimlerinden ve anlayışından faydalanmak istiyor.

2018'in sonunda Ferrari'den ayrılmasının ardından Raikkonen'i takıma getiren Frederic Vasseur, birlikte çalışmaya devam etmek isteyip istemeyeceğini görmek adına Fin pilotla görüşeceğini söyledi.

Fakat emeklilik kararını henüz yeni vermişken Raikkonen'e 2022 planlarını sormak için yanlış bir zaman olduğundan da emin.

Vasseur, “Sanırım daha şimdiden başka serilerden veya bunun gibi şeyler konusunda teklif aldığını zaten gördüm, bu yüzden işleri sakin tutmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum."

“Sonrasında gelecek yıl neler yapabileceğimizi tartışmak için vaktimiz olacak. Tabii ki Kimi'nin başka bir yerde olması yerine burada olmasını isterim ama bence kendisine biraz vakit vermek gerekiyor."

“Bugün başka bir seçenek belirleyip, 'tamam bunu ve şunu yapacağım' demesinin  bir hata olacağını düşünüyorum. Kararının nasıl olacağını anlamak için rahatlamamız gerekiyor ve sonra gelecekle ilgili karar verme vakti gelecek." dedi.

Vasseur, Raikkonen'in Alfa Romeo ile olan macerasının harika sonuçlarla tamamlanmasa da, İsviçreli takıma pek çok önemli özellik kattığını söyledi.

Vasseur, "Takıma büyük bir deneyim getirmeyi başardı. Son 20 yılını kazanan takımlarda geçirdi ve her zaman şampiyonluk için savaştı."

"Bu, takımın gelişimi açısından büyük bir destek oldu. Elbette burada kısa vadeli sonuçlardan bahsetmiyorum , projenin orta vadedeki gelişiminden bahsediyorum. Takımın verimli çalışması için neyin gerekli olduğunu çok iyi biliyor."

"Ayrıca buna paralel olarak, imaj anlamında takım için büyük bir artıydı. Daha iyi sonuçlar almayı ve daha fazlasını yapmayı çok isterdim fakat aynı zamanda yarışmanın amacı da budur, her zaman daha fazlasını yapmak ve daha fazlasını elde etmek istersiniz. Kimi'nin yardımı ve desteği muazzamdı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Önceki haber

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Sonraki haber

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!

42 dk
2
Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

19 s
3
Formula 1

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

1 s
4
Formula 1

Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor

3 s
5
Formula 1

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

51 dk
Son Haberler
Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!
F1

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!

42dk
Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık
F1

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

51dk
Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"
F1

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

1 s
Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"
F1

Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"

3 s
Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor
F1

Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor

3 s
Son Videolar
George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor 01:19
Formula 1
20 s

George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor

#ThinkingForward - Mattia Binotto 18:41
Formula 1
23 s

#ThinkingForward - Mattia Binotto

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı 02:05
Formula 1
7 Eyl 2021

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı

Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı 01:25
Formula 1
6 Eyl 2021

Verstappen, Hollanda Grand Prix'sini kazandı

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Red Bull, Wolff'un Albon konusuna dahil olmasını "olağan dışı" buluyor
Formula 1

Red Bull, Wolff'un Albon konusuna dahil olmasını "olağan dışı" buluyor

Russell: "Mercedes'teki zorlu öğrenme sürecine hazırım"
Formula 1

Russell: "Mercedes'teki zorlu öğrenme sürecine hazırım"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Kimi Raikkonen Daha fazlası
Kimi Raikkonen
Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok" Hollanda GP
Formula 1

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor
Formula 1

Raikkonen, Alfa Romeo'nun ''uyanmasını'' istiyor

Alfa Romeo, 2022'de hem Raikkonen hem de Giovinazzi ile yollarını ayırabilir Britanya GP
Formula 1

Alfa Romeo, 2022'de hem Raikkonen hem de Giovinazzi ile yollarını ayırabilir

Alfa Romeo Daha fazlası
Alfa Romeo
Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor
Formula 1

Alfa Romeo, 2022 için çaylak pilot almak konusunda çekiniyor

Alfa Romeo: “Belçika GP sonucu, F1’deki herkesi incitti” Belçika GP
Formula 1

Alfa Romeo: “Belçika GP sonucu, F1’deki herkesi incitti”

Alfa Romeo’nun hırslı planı, en iyi F1 pilotlarının “ilgisini çekecek”
Formula 1

Alfa Romeo’nun hırslı planı, en iyi F1 pilotlarının “ilgisini çekecek”

Çok Okunanlar Bugün

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Mazepin’in F1’de yeri yok!”

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brawn, Perez’in "Günün Sürücüsü"ödülünü hak etmediğini düşünüyor

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Russell, 2022 yılında Mercedes'e geçiyor!

Russell: "Mercedes'teki zorlu öğrenme sürecine hazırım"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Mercedes'teki zorlu öğrenme sürecine hazırım"

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

Son Haberler

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Albon, 2022 yılında Williams'la F1'e dönüyor!

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Schumacher ile bir ‘problemimiz’ yok ama ‘önde’ ben olmak istiyorum"

Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.