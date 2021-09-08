Alfa Romeo F1, Raikkonen'in danışmanlık rolüne geçmesine açık

Raikkonen, COVID-19 testi pozitif çıkıp, Zandvoort yarışını kaçırmadan kısa bir süre önce 2021 sezonunun sonunda Formula 1'den ayrılacağını açıklamıştı.

Finlandiyalı pilot, henüz ailesiyle beraber daha fazla vakit geçirmenin ötesinde gelecek yıl ne yapacağına dair kararını vermediğini söylemişti. Fakat Alfa Romeo, deneyimlerinden ve anlayışından faydalanmak istiyor.

2018'in sonunda Ferrari'den ayrılmasının ardından Raikkonen'i takıma getiren Frederic Vasseur, birlikte çalışmaya devam etmek isteyip istemeyeceğini görmek adına Fin pilotla görüşeceğini söyledi.

Fakat emeklilik kararını henüz yeni vermişken Raikkonen'e 2022 planlarını sormak için yanlış bir zaman olduğundan da emin.

Vasseur, “Sanırım daha şimdiden başka serilerden veya bunun gibi şeyler konusunda teklif aldığını zaten gördüm, bu yüzden işleri sakin tutmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum."

“Sonrasında gelecek yıl neler yapabileceğimizi tartışmak için vaktimiz olacak. Tabii ki Kimi'nin başka bir yerde olması yerine burada olmasını isterim ama bence kendisine biraz vakit vermek gerekiyor."

“Bugün başka bir seçenek belirleyip, 'tamam bunu ve şunu yapacağım' demesinin bir hata olacağını düşünüyorum. Kararının nasıl olacağını anlamak için rahatlamamız gerekiyor ve sonra gelecekle ilgili karar verme vakti gelecek." dedi.

Vasseur, Raikkonen'in Alfa Romeo ile olan macerasının harika sonuçlarla tamamlanmasa da, İsviçreli takıma pek çok önemli özellik kattığını söyledi.

Vasseur, "Takıma büyük bir deneyim getirmeyi başardı. Son 20 yılını kazanan takımlarda geçirdi ve her zaman şampiyonluk için savaştı."

"Bu, takımın gelişimi açısından büyük bir destek oldu. Elbette burada kısa vadeli sonuçlardan bahsetmiyorum , projenin orta vadedeki gelişiminden bahsediyorum. Takımın verimli çalışması için neyin gerekli olduğunu çok iyi biliyor."

"Ayrıca buna paralel olarak, imaj anlamında takım için büyük bir artıydı. Daha iyi sonuçlar almayı ve daha fazlasını yapmayı çok isterdim fakat aynı zamanda yarışmanın amacı da budur, her zaman daha fazlasını yapmak ve daha fazlasını elde etmek istersiniz. Kimi'nin yardımı ve desteği muazzamdı." dedi.