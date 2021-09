Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"

Formula 1, geçen pazar günü 36 yıl aradan sonra ilk kez Hollanda'ya döndü ve Red Bull pilotu Max Verstappen, kendi ülkesinde yapılan bu yarışı pit stoplar hariç lider götürerek kazanmayı başardı.

Son yıllarda Verstappen'e destek vermek adına Avrupa'nın pek çok yerine gelen Hollandalı taraftarlar, Zandvoort hafta sonunu adeta turuncu bir festivale dönüştürdüler ve hafta sonu boyunca eşsiz bir atmosfer oluştu.

Tribünlerde taraftarların hemen hemen hepsi turuncu giyindi ve tüm yarış boyunca meşaleler yaktılar. Zandvoort pisti de oval virajlarıyla beraber eşsizdi ve sonuç olarak sezonun en etkileyici hafta sonlarından biri geride kaldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, yarış organizatörlerinin Zandvoort'taki yarış hafta sonunda harika bir iş çıkardığını ve yaratılan atmosferin olağanüstü olduğunu söyledi.

Horner, "Bu, eski tarz bir pist ve buradaki atmosfer olağanüstüydü."

"Bütün kariyerim boyunca bir sürücü bu kadar çok destek verildiğini hiç görmedim. Üç gün boyunca bir gece kulübünde yer almak gibiydi."

"Max'in bu baskıyla başa çıkma şekli [etkileyiciydi], kendi ülkesinde yarışan diğer sürücülerden bazılarına baktığımızda, bazen bu onları etkileyebiliyor."

"Buradaki ambiyans ve atmosfer çılgıncaydı. Bence [Max'in] bununla başa çıkma şekli, sadece işine odaklanması ve aynı şekilde takımın da bununla başa çıkma şekli [harikaydı], onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Dutch fans fill the grandstands with their national colours

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images