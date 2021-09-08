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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull Formula 1 patronu Christian Horner, Hollanda Grand Prix organizatörlerini "olağanüstü" bir atmosfer oluşturmalarından ötürü övdü ve Zandvoort hafta sonunun, "üç gün boyunca bir gece kulübünde olmak gibi" olduğunu söyledi.

Horner: "Zandvoort'un atmosferi, 'üç gün boyunca gece kulübünde olmak' gibiydi"

Formula 1, geçen pazar günü 36 yıl aradan sonra ilk kez Hollanda'ya döndü ve Red Bull pilotu Max Verstappen, kendi ülkesinde yapılan bu yarışı pit stoplar hariç lider götürerek kazanmayı başardı.

Son yıllarda Verstappen'e destek vermek adına Avrupa'nın pek çok yerine gelen Hollandalı taraftarlar, Zandvoort hafta sonunu adeta turuncu bir festivale dönüştürdüler ve hafta sonu boyunca eşsiz bir atmosfer oluştu.

Tribünlerde taraftarların hemen hemen hepsi turuncu giyindi ve tüm yarış boyunca meşaleler yaktılar. Zandvoort pisti de oval virajlarıyla beraber eşsizdi ve sonuç olarak sezonun en etkileyici hafta sonlarından biri geride kaldı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, yarış organizatörlerinin Zandvoort'taki yarış hafta sonunda harika bir iş çıkardığını ve yaratılan atmosferin olağanüstü olduğunu söyledi.

Horner, "Bu, eski tarz bir pist ve buradaki atmosfer olağanüstüydü."

"Bütün kariyerim boyunca bir sürücü bu kadar çok destek verildiğini hiç görmedim. Üç gün boyunca bir gece kulübünde yer almak gibiydi."

"Max'in bu baskıyla başa çıkma şekli [etkileyiciydi], kendi ülkesinde yarışan diğer sürücülerden bazılarına baktığımızda, bazen bu onları etkileyebiliyor."

"Buradaki ambiyans ve atmosfer çılgıncaydı. Bence [Max'in] bununla başa çıkma şekli, sadece işine odaklanması ve aynı şekilde takımın da bununla başa çıkma şekli [harikaydı], onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Dutch fans fill the grandstands with their national colours

Dutch fans fill the grandstands with their national colours

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, yarıştan sonra, kendi taraftarları önünde beklentileri karşılamanın zorluğundan bahsetti ve hafta sonu boyunca kendisine olan ilginin, işini yapmasını engellememesi için çok çalıştığını belirtti.

Yarış atmosferi harika olsa da, pazar günü pist üstündeki gösterdi, ilk beş sürücünün yarışı başladığı şekilde bitirmesiyle pek de aksiyonlu değildi.

Fakat Ferrari takım patronu Mattia Binotto, pistlerin her şeyi bir arada sunamayacağını söylüyor.

Binotto, "Araçlar sayesinde harika olan pistler var, bazıları yarış sayesinde olabiliyor, diğerleri daha görkemli olabiliyor ya da geçiş fırsatı sunabiliyor."

"Bence bir takvimde genel olarak her şeyin bir karışımı olması iyi ve diğer pistlere gitmek harika olduğu gibi buraya gelmek de harika. Her birini harika yapan özellikler var."

"Yani gelecekte Zandvoort'a geri dönmek kesinlikle mutluluk duyarım ve aynı şekilde diğer pistlerden de memnunum." dedi.

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