Marko: “Leclerc, Red Bull’la anlaşması olmayan en büyük yetenek”

Leclerc, geçen sene Ferrari’deki ilk sezonunda iki galibiyet ve yedi pole pozisyonu aldı ve 2020’de Formula 1’deki üçüncü senesini geçirecek.

Alt serilerde 2016’ya kadar hiçbir büyük bir takımla anlaşma yapmayan Monakolu sürücü, daha sonra Ferrari genç sürücü akademisine katıldı ve art arda GP3 ve F2 şampiyonlukları kazandı.

Marko, Red Bull sürücü geliştirme planının mevcut durumu hakkında herhangi bir pişmanlık duymadığını ve Max Verstappen gibi “olağanüstü bir yeteneğe” sahip olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Şu anda Red Bull’la anlaşması bulunmayan en büyük yeteneğin kim olduğu sorulduğunda Marko, “Leclerc. Bu oldukça net, Leclerc.” dedi.

Red Bull, son zamanlarda F1’deki dört koltuğunu doldurmakta zorlandı ve daha önce akademiden çıkarılan Brendon Hartley, Daniil Kvyat ve Alexander Albon gibi isimleri geri çağırmak durumunda kalmıştı.

Ancak Marko, Red Bull genç sürücü akademisinin, tek koltuklu serilerdeki en iyi genç adaylar için hâlâ en iyi gelişim programı olduğuna inanıyor.

Red Bull’da yer almayan en iyi alt kategori sürücüsünün kim olduğu sorulduğunda ise Marko, “Kibirsiz şekilde söyleyebilirim ki, eğer seçim şansları olsaydı çocuklar önce Red Bull ile yarışmaya çalışırlar.”

“Ancak biz kendi prensiplerimize sahibiz ve onlardan uzaklaşmıyoruz. Son 10 yılda yaşadıklarımızla beraber, herkes yanında bir avukat getiriyor. Bazıları sözleşmede çok fazla şey isteyebiliyor.”

“Sistemimizin çalıştığını söylüyoruz. Taviz vermeye hazır değiliz ve bizim önerdiğimiz kontratlar adil.”

“Ve kartingden sürücülerle anlaşmayı bırakıyoruz. Çünkü bu çok zor. Kartingde sürekli değişen lastiklere, motorlara, şasilere sahipsiniz. Ancak bunlar performansı etkiliyor. Ve 12-13 yaşındaki çocuklarla uğraşıyoruz.”

“Bu konuda örnekler var. Oli Oakes’la yarışıyorduk ve kartingde dünya şampiyonluğu vardı, ancak formula serilerinde hiçbir şey yapamadı. Şimdi ise alt serilerde Hitech’in takım patronluğunu yapıyor, ki şimdi birlikte çok iyi çalışıyoruz.” dedi.