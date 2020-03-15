Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
İsveç Rallisi
12 Şub
-
16 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
4. Gün:
03 Saat
:
53 Dakika
:
44 Saniye
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
SBK SP Yarış:
02 Saat
:
15 Dakika
:
44 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
GENEL / Son dakika

Motor Sporları Oyunları 2020 için 15 disiplin tanıttı

paylaşım
yorumlar
Motor Sporları Oyunları 2020 için 15 disiplin tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
15 Mar 2020 10:30

FIA Motor Sporları Oyunları 2020'de yapılacak olan ikinci senesi için 15 disiplinden oluşan yeni bir liste yayınladı.

Yapılan ilk organizasyondaki disiplinlerin hepsi, 23-25 Ekim'de Marsilya kentinin Paul Ricard pistinde yapılacak olan 2020 Motor Sporları Oyunları'nda olacak.

Ancak bu disiplinler, organizatörlerin ralli ve crosscar rallikros etkinliklerini eklemesi ile beraber genişletilecek. 

Organizasyonun kurucusu ve SRO Motorsports Group'un CEO'su Stephane Ratel şunları söyledi: "Yapılan ilk organizasyondaki başarı ile beraber FIA Motor Sporları Oyunları'na olan bağlılığımız, global kesimde yıllar geçtikçe büyümeye devam edecek. 

"2020 için ortaya konulan disiplinlerin çeşitliliği çok heyecan verici, özellikle ralli türevi disiplinlerin katılması çeşitliliği daha da çok artırdı. Eminim ki bu eklentiler, FIA Motor Sporları Oyunlarının Paul Ricard pistindeki deneyimini yeni katılımcılar ve fanlar ile paylaşmamızı sağlayacaktır."

2020 için yapılacak 15 disiplinin dört tanesi ralli grubunu temsil ediyor. Bu grupların içinde Ralli2 ve Ralli4 türü araçların yarışacağı bir bölüm bulunurken diğer iki bölüm ise tarihsel araçların yarışacağı bölümler olacak. 

Rallikros ise iki farklı şekilde temsil edilecek - bir tanesi deneyimli sürücüler için diğeri ise 13-13 yaşları arasındaki sürücüler için - ve buggy tipi tek koltuklu crosscar araçları kullanılacak. 

Karting için ise 3 farklı dalda yarışılacak. Bu kategoriler, her iki cinsiyetin karışık olarak içinde bulunabileceği ve 3 kişilik takımlardan oluşan dayanıklılık yarışı, FIA OK Junior klasmanındaki 12-14 yaşında sürücülerin yarıştığı yarış ve çiftli takımların katıldığı Slalom yarışı olarak göze çarpıyor. 

GT sınıfında da bir genişlemeye gidildi. 2019'da yapılan GT Kupası yarışı sadece gümüş ve bronz sürücülere açıktı ve bu yarış "GT Sprint Relay" olarak tekrardan adlandırılırken bu kategoriye ek olarak "GT Sprint" yarışı da eklendi. GT Sprint yarışında herhangi bir kategori sınırlaması bulunmayacak. 

FIA Başkanı Jean Todt ise şunları söyledi: "FIA Motor Sporları oyunlarının büyümesini görmek mutluluk verici. Paul Ricard pistinin ortaya koyduğu izleyici dostu politika ile pek çok kategorinin bir araya gelmesi bizlere çok eğlenceli bir şov ortaya koyacağının göstergesi. Bu durumun pek çok ulusal otoritenin katılımına yardımcı olacağına dair olan inancım tam. 

"Ralli ve tarihi motor sporu kategorilerinin eklenmesi bu rekabete daha da büyük bir eğlence katacaktır. Aynı zamanda bu organizasyon ile beraber, gençlerin ralli disiplinine olan ilgisi artacaktır ve bu da sporun gelişimi için çok önemli bir nokta. 

Ratel aynı zamanda Formula 3 ve prototip tipi araçların oyunlara girişi ile ilgili planlarının 2020 ötesine ertelendiğini açıkladı. 

Rusya geçtiğimiz seneki oyunlarda büyük bir dominasyon uygulamıştı ve toplam 3 madalya - iki bronz ve bir altın - kazanan tek ülke olmuştu. 

2020 Motor Sporları Oyunları Disiplinleri:

GT Sprint (GT3)
GT Sprint Relay (GT3)
Turing Araçlar (TCR)
Formula 4
Drift yarışları (DC1 sınıfı)
Dijital yarışlar (Gran Turismo Sport)
Crosscar Junior
Crosscar Senior
Ralli2
Ralli4
Tarihi Ralli (1970'ler-erken 80'ler arabaları ile)
Tarihi Düzen Rallisi (en az 1990'ların arabaları ile)
Karting Slalom (e-kartlar ile)
Karting Sprint (FIA OK junior kartlar ile)
Dayanıklılık Karting yarışları

Sonraki haber
13-15 Mart Yarış Programı

Önceki haber

13-15 Mart Yarış Programı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri GENEL
Editör Valentin Khorounzhiy

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Olası 2020 F1 takvimi nasıl olabilir?

2s
2
Formula 1

Ferrari, Coronavirüs nedeniyle F1 fabrikasını kapattı!

3s
3
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu Haziran’da başlayabilir

4
Formula 1

Mosley: "F1, kararsız kalarak en büyük hatayı yaptı"

1s
5
Formula 1

Avustralya GP'nin kaderini değiştiren telefon görüşmesi!

Son Videolar

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Sonra neler oldu? 11:29
GENEL

Ford v Ferrari (Asfaltın Kralları) – Sonra neler oldu?

Charles Leclerc, 2020 Autosport International etkinliğine katılacak 00:28
GENEL

Charles Leclerc, 2020 Autosport International etkinliğine katılacak

2019 Autosport Ödülleri 00:31
GENEL

2019 Autosport Ödülleri

Volkswagen ID.R'nin Nordschleife'deki rekor turu 09:22
GENEL

Volkswagen ID.R'nin Nordschleife'deki rekor turu

Heroes film fragmanı 02:31
GENEL

Heroes film fragmanı

Son Haberler

Motor Sporları Oyunları 2020 için 15 disiplin tanıttı
Genl

Motor Sporları Oyunları 2020 için 15 disiplin tanıttı

13-15 Mart Yarış Programı
Genl

13-15 Mart Yarış Programı

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu
Genl

FIA, Coronavirüs için Kriz Masası kurdu

28 Şubat - 1 Mart Yarış Programı
Genl

28 Şubat - 1 Mart Yarış Programı

Başımız sağolsun...
Genl

Başımız sağolsun...

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
4 Haz - 7 Haz
Biletler
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.