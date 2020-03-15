Motor Sporları Oyunları 2020 için 15 disiplin tanıttı

Yapılan ilk organizasyondaki disiplinlerin hepsi, 23-25 Ekim'de Marsilya kentinin Paul Ricard pistinde yapılacak olan 2020 Motor Sporları Oyunları'nda olacak.

Ancak bu disiplinler, organizatörlerin ralli ve crosscar rallikros etkinliklerini eklemesi ile beraber genişletilecek.

Organizasyonun kurucusu ve SRO Motorsports Group'un CEO'su Stephane Ratel şunları söyledi: "Yapılan ilk organizasyondaki başarı ile beraber FIA Motor Sporları Oyunları'na olan bağlılığımız, global kesimde yıllar geçtikçe büyümeye devam edecek.

"2020 için ortaya konulan disiplinlerin çeşitliliği çok heyecan verici, özellikle ralli türevi disiplinlerin katılması çeşitliliği daha da çok artırdı. Eminim ki bu eklentiler, FIA Motor Sporları Oyunlarının Paul Ricard pistindeki deneyimini yeni katılımcılar ve fanlar ile paylaşmamızı sağlayacaktır."

2020 için yapılacak 15 disiplinin dört tanesi ralli grubunu temsil ediyor. Bu grupların içinde Ralli2 ve Ralli4 türü araçların yarışacağı bir bölüm bulunurken diğer iki bölüm ise tarihsel araçların yarışacağı bölümler olacak.

Rallikros ise iki farklı şekilde temsil edilecek - bir tanesi deneyimli sürücüler için diğeri ise 13-13 yaşları arasındaki sürücüler için - ve buggy tipi tek koltuklu crosscar araçları kullanılacak.

Karting için ise 3 farklı dalda yarışılacak. Bu kategoriler, her iki cinsiyetin karışık olarak içinde bulunabileceği ve 3 kişilik takımlardan oluşan dayanıklılık yarışı, FIA OK Junior klasmanındaki 12-14 yaşında sürücülerin yarıştığı yarış ve çiftli takımların katıldığı Slalom yarışı olarak göze çarpıyor.

GT sınıfında da bir genişlemeye gidildi. 2019'da yapılan GT Kupası yarışı sadece gümüş ve bronz sürücülere açıktı ve bu yarış "GT Sprint Relay" olarak tekrardan adlandırılırken bu kategoriye ek olarak "GT Sprint" yarışı da eklendi. GT Sprint yarışında herhangi bir kategori sınırlaması bulunmayacak.

FIA Başkanı Jean Todt ise şunları söyledi: "FIA Motor Sporları oyunlarının büyümesini görmek mutluluk verici. Paul Ricard pistinin ortaya koyduğu izleyici dostu politika ile pek çok kategorinin bir araya gelmesi bizlere çok eğlenceli bir şov ortaya koyacağının göstergesi. Bu durumun pek çok ulusal otoritenin katılımına yardımcı olacağına dair olan inancım tam.

"Ralli ve tarihi motor sporu kategorilerinin eklenmesi bu rekabete daha da büyük bir eğlence katacaktır. Aynı zamanda bu organizasyon ile beraber, gençlerin ralli disiplinine olan ilgisi artacaktır ve bu da sporun gelişimi için çok önemli bir nokta.

Ratel aynı zamanda Formula 3 ve prototip tipi araçların oyunlara girişi ile ilgili planlarının 2020 ötesine ertelendiğini açıkladı.

Rusya geçtiğimiz seneki oyunlarda büyük bir dominasyon uygulamıştı ve toplam 3 madalya - iki bronz ve bir altın - kazanan tek ülke olmuştu.

2020 Motor Sporları Oyunları Disiplinleri:

GT Sprint (GT3)

GT Sprint Relay (GT3)

Turing Araçlar (TCR)

Formula 4

Drift yarışları (DC1 sınıfı)

Dijital yarışlar (Gran Turismo Sport)

Crosscar Junior

Crosscar Senior

Ralli2

Ralli4

Tarihi Ralli (1970'ler-erken 80'ler arabaları ile)

Tarihi Düzen Rallisi (en az 1990'ların arabaları ile)

Karting Slalom (e-kartlar ile)

Karting Sprint (FIA OK junior kartlar ile)

Dayanıklılık Karting yarışları