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Formula 1 / Son dakika

Sirotkin: "F1'den ayrılmam artık daha acı verici geliyor"

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Sirotkin: "F1'den ayrılmam artık daha acı verici geliyor"
Ekleyen:
2 Şub 2020 15:38

Eski Williams pilotu Sergey Sirotkin, F1 kariyerinin sonsuza dek sona erdiğini kabullendiğini söyledi.

Rus pilot seride 2018 yılında Lance Stroll'ün yanında Williams'ta yarıştı ve sadece bir puan toplayıp sürücüler klasmanında son sırada yer aldı.

Sirotkin, 2019 sezonunda ise koltuğunu Robert Kubica'ya kaptırdı ve McLaren ile Renault'nun yedek pilotu olarak görev yaptı. 

Ancak F1 kariyerinin çoktan bittiğini düşündüğünü ve bunu kabullenmenin çok zor olduğunu söyledi.

Moskova'da SMP Racing ile ortak olarak kurduğu karting akademisinin açılışında Autosport'a konuşan Sirotkin şunları söyledi:

"Şunu söylemeliyim ki daha da acı verici oldu. Çünkü o sırada Williams en rekabetçi araç değildi, gelecek sene için de dramatik bir değişim olmasını beklemiyordum."

"Bir sene boyunca kenarda durmanın ve Robert ile aynı koltuk için savaşmaktan daha iyi bir şansımız olacağını düşünmüştük."

"Ancak çok fazla ümide kapıldığımız, daha yüksek beklentilere sahip olduğumuz için ve F1'deki ilk yılımda belirli anlaşmalar yapıp her şeyin sonunda belirlediğin hedeflere ulaşamamak, onun ötesinde 1 yıl kaybedip bir sonraki sene gride tekrar gelmenin daha da zor olduğunu anlamak çok zor bir şeydi."

"Ve böylece hedefinizin ellerinizden sonsuza kadar kayıp gittiğini görebiliyorsunuz."

"Ve dürüst olmak gerekirse bunu düşünmediğinizde canınız o kadar yanmıyor, ancak her gün bu konuda hatırlatılıyorsunuz ve bu gerçekten... Bilmiyorum, bu konu hakkında hissiz değilim, hayatımdaki en önemsiz olay da değil, bu yüzden bu benim için acı verici oldu ve olmaya da devam edecek."

"Ben çok öz eleştiri yapan biriyim ve 23-24 yaşınızda hayatınız boyunca çalıştığınız şeyin istediğiniz gibi gitmediğini görmek acı verici. Gerçekten çok acı verici."

Sirotkin, kendi akademisindeki koçluk görevinin yanında 2020 sezonundaki yarış kariyeri için bir açıklama yapmamış durumda ve 2019'da Renault'nun ve McLaren'in yedek pilotu olarak bir şeyler yapmadığını kabul etti. Padoktan uzak olmak yerine padokun içinde bir görev almayı tercih ettiğini söyledi ve ekledi:

"En başında daha zor olacağını düşünmüştüm. Moskova'dan izlerken Formula 1'in nasıl olduğunu biraz unutmuş durumdasınız, biraz daha kafanız dağılmış durumda ve bu çok normal. Ve daha sonrasında tekrardan padoktasınız, her şey size daha yakın geliyor, işin içindesiniz ancak bir aracınız yok, çok fazla bir şey yapmıyorsunuz, hala yarışları bir televizyondan veya bilgisayardan izliyorsunuz ve bence bir noktadan sonra bunu kabul etmek daha zor."

"Bir gün pasaportun gecikmesinden dolayı bir yarışı kaçırdım ve daha sonrasında fark ettim ki uçmayı, o sistemin herhangi bir yönünden içinde bulunmayı, oradaki insanlarla iletişimde kalmayı evimdeki koltuğumda oturup izlemeye tercih ederim."

                                                                                                          Çeviri: Efe Kahya

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergey Sirotkin
Takımlar Williams
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

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