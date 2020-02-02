"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"
Motorsport.com İtalya'ya göre son dönemde Ferrari hakkında olumsuz yorumların çıkmasının temel sebebi, İtalyan ekibin yeni sezonla ilgili beklentileri düşük tutmak istemesi.
Ferrari, 2020 aracını 11 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacak ve bunun öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni motoru ilk kez çalıştırmıştı.
Geçen yıl kış döneminde Ferrari hakkında bolca iyimser açıklama çıktı ve hatta kış testlerinde İtalyan ekibin en iyi takım olduğu bile söylendi. Ancak Ferrari, Avustralya'da Mercedes'in gerisinde kaldığı gibi Red Bull'a da geçildi.
Bununla birlikte bu yıl şimdiye kadar hep olumsuz iddialar geliyor.
Geçtiğimiz haftalarda Maranello'daki mühendislerin yeni aracın rüzgar tüneli verilerinden pek de memnun olmadığına dair haberler vardı.
Ancak Motorsport.com İtalya'daki habere göre Ferrari, sezona beklenti oluşturarak başlamak istemiyor ve adımlarını bu yönde atıyor. Söylentilerin ardındaki sebeplerden birisi de bu olabilir.
Geçen yıldan dersler çıkaran İtalyan ekip, başlangıçta pek de iyi bir araca sahip olmayacak, fakat ikinci testle birlikte elindeki kartları oynamaya başlayacak. Buna karşılık Ferrari'nin Avustralya'dan önce elini göstermesi pek de muhtemel değil.
Ferrari geçen yıla çok büyük beklentilerle başlamış ve takım üzerinde çok fazla baskı oluşmuştu. Ancak şimdiden çıkan bu "olumsuz" söylentilerle birlikte Ferrari hem işine odaklanmaya çalışacak hem de Avustralya için beklentileri minimumda tutacak.
Mercedes hemen hemen geride kalan tüm yıllarda bu yaklaşımı sergiledi ve geçen yıl Toto Wolff, Mercedes'in 0.5 saniye geride olduğunu dahi söyledi.
Ferrari'nin kaydettiği gelişimin yeterli olup olmayacağını kesin olarak görmek için Avustralya GP'yi beklemek gerekiyor.
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari
Fotoğraf: Erik Junius
Sebastian Vettel, Ferrari SF90
Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images
Ferrari SF90, confronto dello scarico
Fotoğraf: Giorgio Piola
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90, ai box
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Ferrari SF90, dettaglio del diffusore posteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images
Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore
Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF90, dettaglio dello scarico
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF90, Mercedes AMG F1, Racing Point, Renault F1 Team R.S.19
Fotoğraf: Erik Junius
Ferrari SF90 Pitstop
Fotoğraf: Erik Junius
Charles Leclerc, Ferrari SF90
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
La lotta tra Charles Leclerc, Ferrari SF90 e Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Ferrari, si congratula con il team dopo le Qualifiche
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
|Takımlar
|Ferrari Şimdi al
|Editör
|Franco Nugnes
"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"
Yarış merkezi
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler