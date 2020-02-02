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Formula 1 / Son dakika

"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"

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"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Şub 2020 10:28

Motorsport.com İtalya'ya göre son dönemde Ferrari hakkında olumsuz yorumların çıkmasının temel sebebi, İtalyan ekibin yeni sezonla ilgili beklentileri düşük tutmak istemesi.

Ferrari, 2020 aracını 11 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacak ve bunun öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni motoru ilk kez çalıştırmıştı.

Geçen yıl kış döneminde Ferrari hakkında bolca iyimser açıklama çıktı ve hatta kış testlerinde İtalyan ekibin en iyi takım olduğu bile söylendi. Ancak Ferrari, Avustralya'da Mercedes'in gerisinde kaldığı gibi Red Bull'a da geçildi.

Bununla birlikte bu yıl şimdiye kadar hep olumsuz iddialar geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Maranello'daki mühendislerin yeni aracın rüzgar tüneli verilerinden pek de memnun olmadığına dair haberler vardı.

Ancak Motorsport.com İtalya'daki habere göre Ferrari, sezona beklenti oluşturarak başlamak istemiyor ve adımlarını bu yönde atıyor. Söylentilerin ardındaki sebeplerden birisi de bu olabilir.

Geçen yıldan dersler çıkaran İtalyan ekip, başlangıçta pek de iyi bir araca sahip olmayacak, fakat ikinci testle birlikte elindeki kartları oynamaya başlayacak. Buna karşılık Ferrari'nin Avustralya'dan önce elini göstermesi pek de muhtemel değil.

Ferrari geçen yıla çok büyük beklentilerle başlamış ve takım üzerinde çok fazla baskı oluşmuştu. Ancak şimdiden çıkan bu "olumsuz" söylentilerle birlikte Ferrari hem işine odaklanmaya çalışacak hem de Avustralya için beklentileri minimumda tutacak.

Mercedes hemen hemen geride kalan tüm yıllarda bu yaklaşımı sergiledi ve geçen yıl Toto Wolff, Mercedes'in 0.5 saniye geride olduğunu dahi söyledi.

Ferrari'nin kaydettiği gelişimin yeterli olup olmayacağını kesin olarak görmek için Avustralya GP'yi beklemek gerekiyor.

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Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari
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Fotoğraf: Erik Junius

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90
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Fotoğraf: Joe Portlock / Motorsport Images

Ferrari SF90, confronto dello scarico

Ferrari SF90, confronto dello scarico
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Fotoğraf: Giorgio Piola

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90, ai box

Charles Leclerc, Ferrari SF90, ai box
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ferrari SF90, dettaglio del diffusore posteriore

Ferrari SF90, dettaglio del diffusore posteriore
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari

Mattia Binotto, Team Principal Ferrari
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Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
10/20

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala anteriore
11/20

Fotoğraf: Gareth Harford / Motorsport Images

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90

Ferrari SF90
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Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore

Ferrari SF90, dettaglio dell'ala posteriore
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF90, dettaglio dello scarico

Ferrari SF90, dettaglio dello scarico
15/20

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari SF90, Mercedes AMG F1, Racing Point, Renault F1 Team R.S.19

Ferrari SF90, Mercedes AMG F1, Racing Point, Renault F1 Team R.S.19
16/20

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari SF90 Pitstop

Ferrari SF90 Pitstop
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Fotoğraf: Erik Junius

Charles Leclerc, Ferrari SF90

Charles Leclerc, Ferrari SF90
18/20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

La lotta tra Charles Leclerc, Ferrari SF90 e Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10

La lotta tra Charles Leclerc, Ferrari SF90 e Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, Ferrari, si congratula con il team dopo le Qualifiche

Sebastian Vettel, Ferrari, si congratula con il team dopo le Qualifiche
20/20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Franco Nugnes

Yarış merkezi

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