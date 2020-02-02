"Ferrari beklenti oluşturmak istemiyor"

Ferrari, 2020 aracını 11 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacak ve bunun öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni motoru ilk kez çalıştırmıştı.

Geçen yıl kış döneminde Ferrari hakkında bolca iyimser açıklama çıktı ve hatta kış testlerinde İtalyan ekibin en iyi takım olduğu bile söylendi. Ancak Ferrari, Avustralya'da Mercedes'in gerisinde kaldığı gibi Red Bull'a da geçildi.

Bununla birlikte bu yıl şimdiye kadar hep olumsuz iddialar geliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Maranello'daki mühendislerin yeni aracın rüzgar tüneli verilerinden pek de memnun olmadığına dair haberler vardı.

Ancak Motorsport.com İtalya'daki habere göre Ferrari, sezona beklenti oluşturarak başlamak istemiyor ve adımlarını bu yönde atıyor. Söylentilerin ardındaki sebeplerden birisi de bu olabilir.

Geçen yıldan dersler çıkaran İtalyan ekip, başlangıçta pek de iyi bir araca sahip olmayacak, fakat ikinci testle birlikte elindeki kartları oynamaya başlayacak. Buna karşılık Ferrari'nin Avustralya'dan önce elini göstermesi pek de muhtemel değil.

Ferrari geçen yıla çok büyük beklentilerle başlamış ve takım üzerinde çok fazla baskı oluşmuştu. Ancak şimdiden çıkan bu "olumsuz" söylentilerle birlikte Ferrari hem işine odaklanmaya çalışacak hem de Avustralya için beklentileri minimumda tutacak.

Mercedes hemen hemen geride kalan tüm yıllarda bu yaklaşımı sergiledi ve geçen yıl Toto Wolff, Mercedes'in 0.5 saniye geride olduğunu dahi söyledi.

Ferrari'nin kaydettiği gelişimin yeterli olup olmayacağını kesin olarak görmek için Avustralya GP'yi beklemek gerekiyor.