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DTM / Son dakika

Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”

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Mortara: “Sorunlu DTM, son zamanlarda gelişemedi”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
9 Mar 2020 09:20

Eski DTM sürücüsü Edoardo Mortara, serinin geleceği hakkında endişe duyduğunu ve son yıllarda fazla gelişemediğini düşündüğünü söyledi.

Mortara, 2011-2018 arasında DTM’de mücadele etmişti. Altı sezon boyunca Audi adına yarışan İsviçreli sürücü, daha sonra sürpriz şekilde Mercedes’e geçiş yapmıştı.

Mercedes’in DTM’den ayrılmasından sonra Mortara, Mercedes güç aktarma organı kullanan Venturi ile Formula E’ye adım atmıştı.

Audi’nin, Mercedes’i takip edip DTM’den ayrılma ve FE’ye odaklanma ihtimali, DTM başkanı Gerhard Berger’in tepkili açıklamalarını tetiklemişti. Mortara, Berger’in istediği şeyi söyleyebilme özgürlüğü olduğunu belirtmesine rağmen, DTM hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Motorsport.com’a konuşan Mortara, “Şu anda DTM çok iyi gözükmüyor. Açıkçası tüm bu senelerde Audi ve Mercedes, şampiyonayı canlı tutabilmek için inanılmaz bir iş yaptılar.”

“Eğer Audi ayrılırsa, bu DTM için büyük bir problem olur. Eğer ayrılırsalar, DTM’in hayatta kalabileceğinden emin değilim. Audi, seriyi canlı tutmasından çok, bu şampiyonaya tutkuyla bakıyordu ve bunu hissedebiliyordunuz. Özellikle Dr. Wolfgang Ullrich ve Dieter Gass çok tutkulu insanlardı.”

“Ve bence şampiyonada bu tutkulu insanlara sahip olmak çok önemli. Onlar, serinin hayatta kalmasını mümkün kılıyorlar. Eğer ayrılırlarsa büyük bir problem olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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Mortara, DTM’de geçirdiği yılları şu an ile karşılaştırdığında, günümüzün “kesinlikle acı verici” olduğunu söyledi.

“Bu mega bir şampiyonaydı, seviye her zaman çok, çok yüksekti. Bazı çok yetenekli sürücüler vardı, ayrıca araçlar üzerindeki gelişimler harikaydı.”

“Bir yanım, şampiyonanın pek gelişememesini görmekten dolayı hayal kırıklığı ve sinir bozukluğu yaşıyor. Bazı değişiklikler yaptılar ancak pek bir şey değişmedi ve bu üzücü.”

Kimliğini kaybetmeden DTM’in yeteri kadar değişip değişemeyeceği sorulduğunda Mortara, “Bilmiyorum ve fazla konuşmak da istemiyorum. Çünkü çok fazla olumsuz yorum yapan biri olmak istemiyorum. Açık şekilde, şampiyona hakkında herhangi bir şeye karar vermedim ve yetkili kişilerin zaten tüm seçenekleri düşündüğünden eminim.”

“Kararlar aldıklarında, bunların iyi bir sebepten ötürü olduğundan da eminim. Yine de daha iyi yapmaları gerektiğini düşündüğüm birkaç şey var.”

“Bunları söylemek hep kolaydır, ancak benim görüşüm bu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM
Pilotlar Edoardo Mortara
Editör Valentin Khorounzhiy

DTM Sıradaki seans

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