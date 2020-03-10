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MotoGP / Son dakika

Resmi: MotoGP, Coronavirüs nedeniyle Amerika GP'yi de erteledi!

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Resmi: MotoGP, Coronavirüs nedeniyle Amerika GP'yi de erteledi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Mar 2020 15:05

MotoGP, sezonun ilk yarışı olacağı açıklanan Amerika GP'sinin Coronavirüs nedeniyle yıl sonuna ertelendiğini açıkladı.

MotoGP, normalde geçen hafta Katar'da başlayacaktı ancak Coronavirüs nedeniyle MotoGP yarışı iptal edildi. Sezonun ikinci yarışı olan Tayland yarışı ise yine benzer sebeplerle sezonun sonuna kadar ertelendi.

Yeni takvime göre sezonunun açılış yarışı Amerika Grand Prix'si olacaktı. Ancak Austin'de "acil durum" ilan edilmesinin ve İtalya'da tüm ülkede sert karantina kuralları getirilmesinin ardından Amerika yarışı da ertelendi.

Çarşamba günü, MotoGP organizasyonu Dorna, COTA yarışının "devam eden Coronavirüs salgını nedeniyle" yılın ilerleyen kısmına kadar ertelendiğini duyurdu.

Moto2 ve Moto3 sezonu geçen hafta sonu Katar'da başlamış olsa da, MotoGP'nin ilk yarışı için 19 Nisan'a kadar, yani Arjantin'deki Termas de Rio Hondo'nın beklenmesi gerekiyor.

COTA yarışı şimdi 15 Kasım'da, 22 Kasım'daki Valencia finalinden bir hafta önce yapılacak.

Valencia'daki geleneksel yarış sonu testi zaten 2020 için rafa kaldırıldı, ancak son program değişikliği 19-20 Kasım'da yapılması planlanan Jerez testi için şüphelere yol açmış durumda.

Revize edilmiş MotoGP 2020 takvimi:

Tarih Ülke Pist
8 Mart Katar -  yalnızca Moto2 ve Moto3 Losail
19 Nisan Arjantin Termas de Rio Hondo
3 Mayıs İspanya Jerez
17 Mayıs Fransa Le Mans
31 Mayıs İtalya Mugello
7 Haziran Catalunya Barcelona
21 Haziran Almanya Sachsenring
28 Haziran Hollanda Assen
12 Temmuz Finlandiya KymiRing
9 Ağustos Çek Cumhuriyeti Brno
16 Ağustos Avusturya Red Bull Ring
30 Ağustos Büyük Britanya Silverstone
13 Eylül San Marino Misano
27 Eylül Aragon Aragon
4 Ekim Tayland Buriram
18 Ekim Japonya Motegi
25 Ekim Avustralya Phillip Island
1 Kasım Malezya Sepang
15 Kasım Amerika GP COTA
22 Kasım Valencia Ricardo Tormo
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Arjantin GP

Arjantin GP

16 Nis - 19 Nis
Son sonuçlar Puan Durumu

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