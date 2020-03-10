Resmi: MotoGP, Coronavirüs nedeniyle Amerika GP'yi de erteledi!

MotoGP, normalde geçen hafta Katar'da başlayacaktı ancak Coronavirüs nedeniyle MotoGP yarışı iptal edildi. Sezonun ikinci yarışı olan Tayland yarışı ise yine benzer sebeplerle sezonun sonuna kadar ertelendi.

Yeni takvime göre sezonunun açılış yarışı Amerika Grand Prix'si olacaktı. Ancak Austin'de "acil durum" ilan edilmesinin ve İtalya'da tüm ülkede sert karantina kuralları getirilmesinin ardından Amerika yarışı da ertelendi.

Çarşamba günü, MotoGP organizasyonu Dorna, COTA yarışının "devam eden Coronavirüs salgını nedeniyle" yılın ilerleyen kısmına kadar ertelendiğini duyurdu.

Moto2 ve Moto3 sezonu geçen hafta sonu Katar'da başlamış olsa da, MotoGP'nin ilk yarışı için 19 Nisan'a kadar, yani Arjantin'deki Termas de Rio Hondo'nın beklenmesi gerekiyor.

COTA yarışı şimdi 15 Kasım'da, 22 Kasım'daki Valencia finalinden bir hafta önce yapılacak.

Valencia'daki geleneksel yarış sonu testi zaten 2020 için rafa kaldırıldı, ancak son program değişikliği 19-20 Kasım'da yapılması planlanan Jerez testi için şüphelere yol açmış durumda.