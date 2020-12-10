Magnussen: "Kendimle barışığım, son F1 yarışımın tadını çıkaracağım"

Haas F1 pilotu Magnussen, gelecek sezon IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda Chip Ganassi Racing ile mücadele edecek.

Bu, Magnussen için 2014 yılında başlayan F1 hikayesinin sonu anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Magnussen, Yas Marin'daki yarış öncesinde F1'e veda etmeye hazır olduğunu söyledi.

Magnussen, "Bu durumla barışığım. Motor sporlarında asla asla dememelisiniz. Formula 1'de pek çok şey olabilir ve 'asla asla' dememelisiniz."

"Ama buna 'son yarışım' demeye hazırım. Dışarı çıkıp tadını çıkaracağım, aracı süreceğim, sürmesi son derece tatmin edici olan bu muhteşem aracı ve bana verilen bu inanılmaz fırsatı kullanacağım."

"Çocukken Formula 1'i hayal ediyorsunuz, Formula 1'e gitmek, orada yarışmak, orada bir kariyere sahip olmak istiyorsunuz. Bunu başarmış olmak gerçekten şanslı ve ayrıcalık hissettiriyor."

Magnussen, 2014 yılında McLaren'la F1'de yarrışmaya başladı ve sezon sonunda koltuğunu Fernando Alonso'ya bıraktı.

McLaren, 2014 sezonunda Jenson Button'ı mı yoksa Magnussen'i mi göndereceği konusunda kararsızdı ve son yarışlara geleceği belirsiz şekilde katılmıştı.

Fakat Danimarkalı sürücü, bu kez her şeyin net ve hislerinin farklı olduğunu söyledi.

Magnussen, "Gerçekten üzgün veya benzeri bir şey değilim. Geçen sefer öyleydi, 2014't her eşy hakkında çok gergindim."

"2014 Abu Dabi'nin korkunç bir yarış olduğunu hatırlıyorum. O kadar çok belirsizlik vardı ki bana sözleşme uzatma opsiyonunu kullanacaklarını söylemişlerdi ve sonra bu opsiyon devre dışı kaldı. Bu opsiyonu kabul etmediler ve sonunda devam etmediler."

"Her şey için çok üzgün olduğumu ve bu konuda depresyona girdiğimi hatırlıyorum. Ama şimdi, Formula 1'de birkaç yıl geçirdim ve bundan sonra ne olacağını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.

"Çok heyecan verici ve gerçekten sabırsızlıkla beklediğim bir şey." dedi.

Magnussen, en üzücü anın pazar günü son kez araca geçmesi ve takıma veda etmesi olacağını düşünüyor.

Magnussen, "Aracı çektikten sonra araçtan indiğim zaman, bir Formula 1 aracından çıktığım son an olabileceğini düşüneceğim."

"Ama en duygusal şeyin Haas F1'deki tüm çocuklara veda etmek olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok yakın olduğum bir grup insan var, bu dört yıl boyunca beni çok destekleyen insanlar var, arkadaş olduğum bazı insanlar var."

"Her hafta sonu onlarla çalışmayı kesinlikle özleyeceğim. Sanırım duygusal anlamda ana şey bu olacak." dedi.